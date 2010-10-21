[Индекс номера 134 (10.09.2019)]



Только вместе

В прошедшую пятницу «Норникель» подписал соглашение с Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Красноярского края о сотрудничестве в реализации инвестиционных и природоохранных проектов в нашем регионе.

Согласно этому документу «Норникель» как компания, реализующая инвестпроекты в регионе, вправе рассчитывать на поддержку правительства России в целом и руководства края в частности. Более того, в соглашении оговорены расширение ареала применения «Норникелем» отечественного оборудования и содействие властей в совершенствовании нормативной правовой базы в промышленности и инвестиционной деятельности. Как сообщил старший вице–президент «Норникеля» Сергей Батехин, уже к 2021 году компания планирует запустить на полную мощность обновлённый горнорудный проект «Медвежий ручей». «Норникель» рассчитывает, что созданное отдельное предприятие позволит привлечь инвестиции в развитие площадки «Медвежьего ручья», руда которого богата металлами платиновой группы. По словам Батехина, проект позволит создать дополнительно около 2 000 рабочих мест. – Наша задача — к 2025 году увеличить объём производства по цветным металлам на 15%, а по металлам платиновой группы — на 25%, — отметил старший вице–президент «Норникеля». — Соглашение подписано в рамках нашей новой стратегии: если до этого мы говорили о сохранении стабильного производства, то сейчас — о его развитии. В ближайшие пять лет мы планируем вложить в это 700 миллиардов рублей. Около 200 миллионов будет направлено на «Серный проект», остальная сумма — на расширение рудной базы: развитие Южного кластера — «Медвежий ручей» и увеличение объёмов производства до девяти миллионов тонн. Напомним, что «Серный проект» предусматривает строительство установок по утилизации богатых диоксидом серы газов на «Надежде» и модернизацию мощностей по улавливанию диоксида серы на медном заводе с получением элементарной серы. При этом, как подчеркнул старший вице–президент компании, при реализации этих и других инвестпроектов «Норникель» отдаст приоритет отечественному оборудованию и технологиям. Сергей Батехин также рассказал, что компания планирует запустить третью очередь Талнахской обогатительной фабрики, тем самым увеличив объём переработки руды с 10 миллионов тонн до 18. – Всё это включает стратегия роста, которая позволит компании выйти на новые рубежи, начиная с подписания данного соглашения, — подчеркнул топ– менеджер. Высоко оценил значение подписанного соглашения и Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ. Он уверен, что оно окажет большое влияние на развитие всего российского промышленного производства: – Мы готовы содействовать инвестиционным проектам «Норникеля» на всех стадиях их реализации, созданию и развитию высокотехнологичных производств, внедрению наилучших доступных технологий. А также способствовать предоставлению субсидий, компенсирующих затраты научно–исследовательских и опытно–конструкторских работ в рамках реализации инвестиционных проектов. – Ещё в 2014 году между министерствами промышленности РФ и экономического развития, «Норникелем» и Красноярским краем было подписано соглашение о реализации в регионе ряда экологических программ. По итогам первого этапа, в результате модернизации компанией своего производства, мы видим, что выбросы по сере снизились практически на 30%, и рассчитываем, что к 2023 году уровень утилизации серы превысит показатель в 70%, – отметил Денис Мантуров. – Это лучший пример сочетания современного производства и обеспечения самого экологичного подхода и условий, которые создаются сегодня в данном случае «Норникелем». Кроме того, по мнению министра, инвестиции «Норникеля» будут способствовать реализации проектов импортозамещения: – В соглашении мы предусмотрели использование российских технологий и отечественного оборудования на производственных площадках в регионе. Мы исходим из того, что группа компаний «Норникель» и сегодня активно применяет российские разработки. И в дальнейшем наши предприятия тяжёлого машиностроения будут производить продукцию, которая будет задействована в рамках реализации условий этого соглашения. На вопросы, какие проекты «Норникеля» одобрены государством и какой именно поддержки ожидают в компании, Сергей Батехин отметил прежде всего закрытие никелевого завода: – Этот проект — пример сотрудничества в рамках государственного частного партнёрства. Закрытие никелевого — первый этап, который мы уже завершили, и все жители Норильска смогли на себе почувствовать его положительные результаты. В городе стало легче дышать, стали расти деревья, что нас, естественно, радует. И снижение выбросов в селитебной зоне Норильска свидетельствует о том, что мы идём в правильном направлении, — подчеркнул топ–менеджер компании. — В подписанном соглашении содержится механизм, который позволяет компании рассчитывать на поддержку как краевыми, так и федеральными властями и «Серного проекта», и других, которые мы обсуждали сегодня. Такой формат взаимного сотрудничества позволяет успешно реализовывать такие амбициозные проекты в относительно короткие сроки. Компания, конечно, благодарна и федеральным властям, и краевым за это, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Сергей Батехин также отметил, что реализация проектов даст не только экологический эффект, но и социально–экономический: – «Норникель» всегда был социально ответственной компанией, и в своей работе мы руководствуемся тем, чтобы люди, которые трудятся на компанию, имели возможности профессионального развития и могли в случае необходимости переквалифицироваться, найти другую работу. Пример тому — закрытие никелевого завода, когда две тысячи бывших работников были трудоустроены на «Надежде», медном заводе и других предприятиях компании, а те, кто пожелал, получили возможность выехать в более благоприятные районы проживания, получив соответствующие выплаты. С учётом того, что компания будет развиваться, нам потребуются новые сотрудники, высококвалифицированные специалисты. Только развитие проекта «Медвежий ручей» даст, по нашим подсчётам, примерно две тысячи дополнительных рабочих мест. Правительство Красноярья также высоко оценило новый виток во взаимодействии государства и бизнеса: – Красноярский край готов совершенствовать региональное законодательство в части регулирования и поддержки промышленной деятельности, а также работать с федеральными органами власти, чтобы стимулировать развитие промышленности на территории региона, — подчеркнул Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края. Оценивая новый документ о сотрудничестве, он отметил, что это вопросы не только производства и реализации инвестиционных проектов, но и рационального использования окружающей среды и снижения антропогенной нагрузки, а также организации транспортного обслуживания. – Достаточно сказать, что без взаимодействия компании, федеральных властей и Красноярского края реконструкция аэропорта в Норильске, которая завершается в эти дни, на мой взгляд, была бы весьма затруднительна, если не сказать невозможна, — уверен Юрий Лапшин. — У нас активно идут переговоры по организации и модернизации пассажирских перевозок авиационным транспортом как внутри региона, в Красноярском крае, естественно, с учётом интересов жителей Арктической зоны, так и межрегиональных. Мы активно взаимодействуем в части снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, о чём тоже говорилось. Напомню, что указ президента Российской Федерации о 12 городах России, в этом списке и Норильск, нуждающихся в улучшении экологической обстановки, безусловно, предопределил и усиленное взаимодействие между государством, краем и компанией по запуску «Серного проекта». Мы глубоко убеждены, что только качественная коммуникация органов власти и ответственного бизнеса, которым является группа «Норникель», может давать такие позитивные результаты, — подвел итог председатель правительства Красноярья.

Лариса Стецевич Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Согласно этому документу «Норникель» как компания, реализующая инвестпроекты в регионе, вправе рассчитывать на поддержку правительства России в целом и руководства края в частности. Более того, в соглашении оговорены расширение ареала применения «Норникелем» отечественного оборудования и содействие властей в совершенствовании нормативной правовой базы в промышленности и инвестиционной деятельности.Как сообщил старший вице–президент «Норникеля» Сергей Батехин, уже к 2021 году компания планирует запустить на полную мощность обновлённый горнорудный проект «Медвежий ручей». «Норникель» рассчитывает, что созданное отдельное предприятие позволит привлечь инвестиции в развитие площадки «Медвежьего ручья», руда которого богата металлами платиновой группы. По словам Батехина, проект позволит создать дополнительно около 2 000 рабочих мест.– Наша задача — к 2025 году увеличить объём производства по цветным металлам на 15%, а по металлам платиновой группы — на 25%, — отметил старший вице–президент «Норникеля». — Соглашение подписано в рамках нашей новой стратегии: если до этого мы говорили о сохранении стабильного производства, то сейчас — о его развитии. В ближайшие пять лет мы планируем вложить в это 700 миллиардов рублей. Около 200 миллионов будет направлено на «Серный проект», остальная сумма — на расширение рудной базы: развитие Южного кластера — «Медвежий ручей» и увеличение объёмов производства до девяти миллионов тонн.Напомним, что «Серный проект» предусматривает строительство установок по утилизации богатых диоксидом серы газов на «Надежде» и модернизацию мощностей по улавливанию диоксида серы на медном заводе с получением элементарной серы. При этом, как подчеркнул старший вице–президент компании, при реализации этих и других инвестпроектов «Норникель» отдаст приоритет отечественному оборудованию и технологиям. Сергей Батехин также рассказал, что компания планирует запустить третью очередь Талнахской обогатительной фабрики, тем самым увеличив объём переработки руды с 10 миллионов тонн до 18.– Всё это включает стратегия роста, которая позволит компании выйти на новые рубежи, начиная с подписания данного соглашения, — подчеркнул топ– менеджер.Высоко оценил значение подписанного соглашения и Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ. Он уверен, что оно окажет большое влияние на развитие всего российского промышленного производства:– Мы готовы содействовать инвестиционным проектам «Норникеля» на всех стадиях их реализации, созданию и развитию высокотехнологичных производств, внедрению наилучших доступных технологий. А также способствовать предоставлению субсидий, компенсирующих затраты научно–исследовательских и опытно–конструкторских работ в рамках реализации инвестиционных проектов.– Ещё в 2014 году между министерствами промышленности РФ и экономического развития, «Норникелем» и Красноярским краем было подписано соглашение о реализации в регионе ряда экологических программ. По итогам первого этапа, в результате модернизации компанией своего производства, мы видим, что выбросы по сере снизились практически на 30%, и рассчитываем, что к 2023 году уровень утилизации серы превысит показатель в 70%, – отметил Денис Мантуров. – Это лучший пример сочетания современного производства и обеспечения самого экологичного подхода и условий, которые создаются сегодня в данном случае «Норникелем».Кроме того, по мнению министра, инвестиции «Норникеля» будут способствовать реализации проектов импортозамещения:– В соглашении мы предусмотрели использование российских технологий и отечественного оборудования на производственных площадках в регионе. Мы исходим из того, что группа компаний «Норникель» и сегодня активно применяет российские разработки. И в дальнейшем наши предприятия тяжёлого машиностроения будут производить продукцию, которая будет задействована в рамках реализации условий этого соглашения.На вопросы, какие проекты «Норникеля» одобрены государством и какой именно поддержки ожидают в компании, Сергей Батехин отметил прежде всего закрытие никелевого завода:– Этот проект — пример сотрудничества в рамках государственного частного партнёрства. Закрытие никелевого — первый этап, который мы уже завершили, и все жители Норильска смогли на себе почувствовать его положительные результаты. В городе стало легче дышать, стали расти деревья, что нас, естественно, радует. И снижение выбросов в селитебной зоне Норильска свидетельствует о том, что мы идём в правильном направлении, — подчеркнул топ–менеджер компании. — В подписанном соглашении содержится механизм, который позволяет компании рассчитывать на поддержку как краевыми, так и федеральными властями и «Серного проекта», и других, которые мы обсуждали сегодня. Такой формат взаимного сотрудничества позволяет успешно реализовывать такие амбициозные проекты в относительно короткие сроки. Компания, конечно, благодарна и федеральным властям, и краевым за это, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество.Сергей Батехин также отметил, что реализация проектов даст не только экологический эффект, но и социально–экономический:– «Норникель» всегда был социально ответственной компанией, и в своей работе мы руководствуемся тем, чтобы люди, которые трудятся на компанию, имели возможности профессионального развития и могли в случае необходимости переквалифицироваться, найти другую работу. Пример тому — закрытие никелевого завода, когда две тысячи бывших работников были трудоустроены на «Надежде», медном заводе и других предприятиях компании, а те, кто пожелал, получили возможность выехать в более благоприятные районы проживания, получив соответствующие выплаты. С учётом того, что компания будет развиваться, нам потребуются новые сотрудники, высококвалифицированные специалисты. Только развитие проекта «Медвежий ручей» даст, по нашим подсчётам, примерно две тысячи дополнительных рабочих мест.Правительство Красноярья также высоко оценило новый виток во взаимодействии государства и бизнеса:– Красноярский край готов совершенствовать региональное законодательство в части регулирования и поддержки промышленной деятельности, а также работать с федеральными органами власти, чтобы стимулировать развитие промышленности на территории региона, — подчеркнул Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края.Оценивая новый документ о сотрудничестве, он отметил, что это вопросы не только производства и реализации инвестиционных проектов, но и рационального использования окружающей среды и снижения антропогенной нагрузки, а также организации транспортного обслуживания.– Достаточно сказать, что без взаимодействия компании, федеральных властей и Красноярского края реконструкция аэропорта в Норильске, которая завершается в эти дни, на мой взгляд, была бы весьма затруднительна, если не сказать невозможна, — уверен Юрий Лапшин. — У нас активно идут переговоры по организации и модернизации пассажирских перевозок авиационным транспортом как внутри региона, в Красноярском крае, естественно, с учётом интересов жителей Арктической зоны, так и межрегиональных. Мы активно взаимодействуем в части снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, о чём тоже говорилось. Напомню, что указ президента Российской Федерации о 12 городах России, в этом списке и Норильск, нуждающихся в улучшении экологической обстановки, безусловно, предопределил и усиленное взаимодействие между государством, краем и компанией по запуску «Серного проекта». Мы глубоко убеждены, что только качественная коммуникация органов власти и ответственного бизнеса, которым является группа «Норникель», может давать такие позитивные результаты, — подвел итог председатель правительства Красноярья.

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