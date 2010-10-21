[Индекс номера 134 (10.09.2019)]



Благоустройство

Тысячи на газонах

В субботу в Большом Норильске прошёл традиционный субботник по озеленению, в котором приняли участие представители учреждений города и предприятий «Норникеля».

По сложившейся практике в Норильске состоялся второй в этом году субботник. Первый прошёл в начале лета — горожане совместными усилиями очистили улицы, дворы и прилегающие к ним территории от накопившегося за долгую зиму мусора. Второй субботник проводится в конце лета, когда до по–настоящему осенних, а в нашем случае и холодных дней остаётся совсем немного. В такие субботы норильчан приглашают на приведение в порядок насаждений в скверах, на газонах и других территориях. В этот раз участники субботника сначала выкорчевали сухостой — не прижившиеся с прошлого года кусты, а вместо него высадили заранее приготовленные саженцы. Погода в этот день, как по заказу, благоприятствовала работе на свежем воздухе, и горожане искренне верили, что их труд по озеленению не пропадёт даром. В этом году во все районы Большого Норильска завезли 2635 саженцев, которым определили место на земле в эту субботу. Высадку зелёных насаждений решено произвести именно в эти дни по рекомендациям учёных. В соответствии с советами специалистов Института сельского хозяйства и экологии Арктики в нашем районе лучше производить посадку именно в первую неделю сентября. Места на субботнике по–братски поделили между собой сотрудники администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля», а также все желающие. Последние, по словам сотрудников горхоза, звонили до позднего вечера пятницы. В итоге активистами были заняты разделительные газоны на улице Бегичева, Завенягина, Лауреатов, Мира и Молодёжного проезда. Каждый на своём участке. Только в Центральном районе работники Заполярного филиала «Норникеля» определили себе 11 участков, где почти 160 человек занимались посадкой. По словам и. о. начальника отдела хозяйственного обеспечения управления хозяйственной деятельности ЗФ Рустама Минибаева, в этом году его коллеги очень ответственно отнеслись к транспортировке выкопанных кустов. Чтобы не обсыпалась земля с корневищ при перевозке, их поместили в полиэтиленовые пакеты — таким образом, приживаемость растений, высаженных в этот раз на новом месте, должна быть значительно выше. По оценкам специалистов управления городского хозяйства администрации Норильска, очень хорошо прижились саженцы, перенесённые в прошлом году. Не очень повезло посадкам как раз на разделительных газонах — из десяти пустила корни едва ли половина. К тому же здесь приходится контролировать схему посадок, чтобы не создавать помех участникам дорожного движения в случае разрастания насаждений. – После закрытия никелевого завода экология в Норильске однозначно улучшилась, — считает заместитель главы города Николай Жигулин, который тоже принял в субботнике самое деятельное участие. — Систематические работы по озеленению, начатые несколько лет назад, приносят определённые результаты. Высаженные на газонах растения приживаются лучше и придают городу более уютный вид.

Денис Кожевников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По сложившейся практике в Норильске состоялся второй в этом году субботник. Первый прошёл в начале лета — горожане совместными усилиями очистили улицы, дворы и прилегающие к ним территории от накопившегося за долгую зиму мусора. Второй субботник проводится в конце лета, когда до по–настоящему осенних, а в нашем случае и холодных дней остаётся совсем немного. В такие субботы норильчан приглашают на приведение в порядок насаждений в скверах, на газонах и других территориях.В этот раз участники субботника сначала выкорчевали сухостой — не прижившиеся с прошлого года кусты, а вместо него высадили заранее приготовленные саженцы. Погода в этот день, как по заказу, благоприятствовала работе на свежем воздухе, и горожане искренне верили, что их труд по озеленению не пропадёт даром.В этом году во все районы Большого Норильска завезли 2635 саженцев, которым определили место на земле в эту субботу. Высадку зелёных насаждений решено произвести именно в эти дни по рекомендациям учёных. В соответствии с советами специалистов Института сельского хозяйства и экологии Арктики в нашем районе лучше производить посадку именно в первую неделю сентября.Места на субботнике по–братски поделили между собой сотрудники администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля», а также все желающие. Последние, по словам сотрудников горхоза, звонили до позднего вечера пятницы. В итоге активистами были заняты разделительные газоны на улице Бегичева, Завенягина, Лауреатов, Мира и Молодёжного проезда. Каждый на своём участке. Только в Центральном районе работники Заполярного филиала «Норникеля» определили себе 11 участков, где почти 160 человек занимались посадкой.По словам и. о. начальника отдела хозяйственного обеспечения управления хозяйственной деятельности ЗФ Рустама Минибаева, в этом году его коллеги очень ответственно отнеслись к транспортировке выкопанных кустов. Чтобы не обсыпалась земля с корневищ при перевозке, их поместили в полиэтиленовые пакеты — таким образом, приживаемость растений, высаженных в этот раз на новом месте, должна быть значительно выше.По оценкам специалистов управления городского хозяйства администрации Норильска, очень хорошо прижились саженцы, перенесённые в прошлом году. Не очень повезло посадкам как раз на разделительных газонах — из десяти пустила корни едва ли половина. К тому же здесь приходится контролировать схему посадок, чтобы не создавать помех участникам дорожного движения в случае разрастания насаждений.– После закрытия никелевого завода экология в Норильске однозначно улучшилась, — считает заместитель главы города Николай Жигулин, который тоже принял в субботнике самое деятельное участие. — Систематические работы по озеленению, начатые несколько лет назад, приносят определённые результаты. Высаженные на газонах растения приживаются лучше и придают городу более уютный вид.

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