[Индекс номера 134 (10.09.2019)]

 Ремонты 
И зимой, и летом

Чуть больше двух недель осталось до завершения строительства долгожданной пешеходной лестницы, которая сделает спуск от бассейна удобнее и безопаснее.
Норильчане, регулярно посещающие Норильский плавательный бассейн или живущие на взгорке улицы Комсомольской, неоднократно обращались в муниципалитет с просьбами обустроить нормальный спуск с горы. В метель преодоление небольшого участка горки превращалась в экстремальное приключение. И наконец дело пошло. Строительство лестницы началось в конце июня, а к 20 сентября работы планируют завершить. Выполняются они в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Сумма контракта — 3,9 миллиона рублей. Строительством занимается норильская подрядная организация.Общая длина лестницы — 85 метров, ширина — три.
– В скальный фундамент на глубину три метра были вбиты сваи. Этого достаточно для такого небольшого сооружения. Здесь же будет сделан деревянный настил по аналогии с имеющимся по соседству виадуком и перила. Также лестницу оборудуют пандусом, — рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. Он уверен, что появлению пешеходной лестницы жители будут рады.
После завершения работ и технической приёмки этот объект благоустройства передадут в ведение управления городского хозяйства для дальнейшего обслуживания и зимой, и летом.

Наталья Черкашина
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Ремонты 
Чуть больше двух недель осталось до завершения строительства долгожданной пешеходной лестницы, которая сделает спуск от бассейна удобнее и безопаснее.

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