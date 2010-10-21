[Индекс номера 134 (10.09.2019)]



Ремонты

И зимой, и летом

Чуть больше двух недель осталось до завершения строительства долгожданной пешеходной лестницы, которая сделает спуск от бассейна удобнее и безопаснее.

Норильчане, регулярно посещающие Норильский плавательный бассейн или живущие на взгорке улицы Комсомольской, неоднократно обращались в муниципалитет с просьбами обустроить нормальный спуск с горы. В метель преодоление небольшого участка горки превращалась в экстремальное приключение. И наконец дело пошло. Строительство лестницы началось в конце июня, а к 20 сентября работы планируют завершить. Выполняются они в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Сумма контракта — 3,9 миллиона рублей. Строительством занимается норильская подрядная организация.Общая длина лестницы — 85 метров, ширина — три. – В скальный фундамент на глубину три метра были вбиты сваи. Этого достаточно для такого небольшого сооружения. Здесь же будет сделан деревянный настил по аналогии с имеющимся по соседству виадуком и перила. Также лестницу оборудуют пандусом, — рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. Он уверен, что появлению пешеходной лестницы жители будут рады. После завершения работ и технической приёмки этот объект благоустройства передадут в ведение управления городского хозяйства для дальнейшего обслуживания и зимой, и летом.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильчане, регулярно посещающие Норильский плавательный бассейн или живущие на взгорке улицы Комсомольской, неоднократно обращались в муниципалитет с просьбами обустроить нормальный спуск с горы. В метель преодоление небольшого участка горки превращалась в экстремальное приключение. И наконец дело пошло. Строительство лестницы началось в конце июня, а к 20 сентября работы планируют завершить. Выполняются они в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Сумма контракта — 3,9 миллиона рублей. Строительством занимается норильская подрядная организация.Общая длина лестницы — 85 метров, ширина — три.– В скальный фундамент на глубину три метра были вбиты сваи. Этого достаточно для такого небольшого сооружения. Здесь же будет сделан деревянный настил по аналогии с имеющимся по соседству виадуком и перила. Также лестницу оборудуют пандусом, — рассказал Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. Он уверен, что появлению пешеходной лестницы жители будут рады.После завершения работ и технической приёмки этот объект благоустройства передадут в ведение управления городского хозяйства для дальнейшего обслуживания и зимой, и летом.

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