[Индекс номера 134 (10.09.2019)]



Перспективы

Новые берега

В ходе Восточного экономического форума — 2019 «Норникель» и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве, которое призвано расширить географию экспорта компании и повысить доходы от внешнеэкономической деятельности.

Документ подписали генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков. РЭЦ будет содействовать в поиске иностранных покупателей продукции компании, структурировании экспортных проектов, в том числе с привлечением страховых и кредитных продуктов ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК (входят в группу РЭЦ), маркетинговом продвижении на зарубежных рынках. Стороны намерены участвовать в конгрессно–выставочных мероприятиях, конференциях по вопросам развития и поддержки экспорта металлургической продукции, а также использовать возможности зарубежных представительств РЭЦ для расширения экспорта «Норникеля». Металлургия вносит существенный вклад в российский несырьевой неэнергетический экспорт. По итогам 2018 года её доля в общем объёме ННЭ составила порядка 30%, экспортный рост сектора металлургии в прошлом году — 19%. – Группа РЭЦ поддержала экспортные поставки «Норникеля» более чем на 400 млн долларов в прошлом году. Что касается этого года, мы также обсуждаем ряд новых проектов. Компанией наиболее востребованы наши финансовые инструменты, рассчитываю, что будем масштабировать наше сотрудничество в этом направлении, — сказал генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. «Норникель» — один из крупнейших экспортёров страны. На долю группы в 2018 году пришлось 2,6% в российском экспорте, мы поставляем продукцию в 34 страны мира. В существующих сложных внешнеэкономических условиях поддержка экспорта — это первостепенная задача, с которой успешно справляется Российский экспортный центр. Заключённое соглашение предусматривает, что мы, при необходимости, сможем воспользоваться инструментами поддержки экспорта, которые позволят улучшить условия выхода и продвижения продукции компании на зарубежные рынки, — прокомментировал вице–президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

По информации пресс–службы «Норникеля» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Документ подписали генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков. РЭЦ будет содействовать в поиске иностранных покупателей продукции компании, структурировании экспортных проектов, в том числе с привлечением страховых и кредитных продуктов ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК (входят в группу РЭЦ), маркетинговом продвижении на зарубежных рынках.Стороны намерены участвовать в конгрессно–выставочных мероприятиях, конференциях по вопросам развития и поддержки экспорта металлургической продукции, а также использовать возможности зарубежных представительств РЭЦ для расширения экспорта «Норникеля».Металлургия вносит существенный вклад в российский несырьевой неэнергетический экспорт. По итогам 2018 года её доля в общем объёме ННЭ составила порядка 30%, экспортный рост сектора металлургии в прошлом году — 19%.– Группа РЭЦ поддержала экспортные поставки «Норникеля» более чем на 400 млн долларов в прошлом году. Что касается этого года, мы также обсуждаем ряд новых проектов. Компанией наиболее востребованы наши финансовые инструменты, рассчитываю, что будем масштабировать наше сотрудничество в этом направлении, — сказал генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.«Норникель» — один из крупнейших экспортёров страны. На долю группы в 2018 году пришлось 2,6% в российском экспорте, мы поставляем продукцию в 34 страны мира. В существующих сложных внешнеэкономических условиях поддержка экспорта — это первостепенная задача, с которой успешно справляется Российский экспортный центр. Заключённое соглашение предусматривает, что мы, при необходимости, сможем воспользоваться инструментами поддержки экспорта, которые позволят улучшить условия выхода и продвижения продукции компании на зарубежные рынки, — прокомментировал вице–президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

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