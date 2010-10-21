[Индекс номера 134 (10.09.2019)]



Самые–самые

Музыка над башнями

BrassBanda вернулась с летних гастролей домой. Ансамбль приступил к репетициям, но музыкантов ещё переполняют впечатления: до сих пор в истории Норильска ни один наш коллектив не выступал на Красной площади.

Звёздный час BrassBanda Только вперёд Все они — и ребята, и их руководитель Алексей Пупик — невероятно позитивные, энергичные, воодушевлённые. Уже сейчас Алексей строит планы, а дети с обожанием смотрят на своего педагога, потому что всё, что он придумывает, — всегда ярко, интересно, с лёгкой ноткой авантюризма, и воплощать его идеи в жизнь — одно удовольствие. – Победы и достижения — это лишь верхушка айсберга. Самое главное — всё, что за этим стоит. Оставшаяся, невидимая часть — вклад в общее дело большой команды, — сказала, поздравляя коллектив с успешными гастролями, начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева. — В Кайерканской детской школе искусств, где обосновался ансамбль, созданы прекрасные условия для развития, и я хочу выразить благодарность её директору Равилю Камаеву. Он не просто администратор, руководитель, его как опытного педагога можно назвать духовным наставником коллектива. А поддержка администрации города и «Норникеля» позволила воплотить в жизнь многие начинания BrassBanda. Педагог образцового художественного коллектива сумел выстроить работу с детьми таким образом, что железная дисциплина здесь сочетается с творческим началом. Умение слушать и слышать, сплочённость, ответственность, взаимовыручка делают группу ребят единым целым. И им есть у кого учиться: самоотдача в любимом деле, желание двигаться вперёд — всё это ребята видят у своего руководителя Алексея Пупика. Мне хочется пожелать ему дальнейших свершений. Отдельные добрые слова Ирина Субочева адресовала педагогам: Владимиру Гузий, Евгению Кудряшову, Вениамину Бархатову, Андрею Степаненко, отметив их слаженную работу и высокие результаты. В поездках рождается настоящая команда Летние этюды Собравшись на первую репетицию в классе КДШИ, юные музыканты вспоминают прошедшее лето, говорят то все вместе, то по очереди. О том, как перед выступлением на фестивале «Спасская башня» репетировали в тихом московском дворике, том самом, на Большом Каретном, где жил когда–то Высоцкий, а люди собирались вокруг них и аплодировали. О том, как ехали на концерт в метро — в костюмах и с инструментами, а на эскалаторе развлекали москвичей звуками тромбона: «Тум–тум–ту–тум–тум...». Алексей Пупик в свойственной ему манере излагает подробности эмоционально, в лицах изображает музыкантов и зрителей, напевает мелодию, которую довелось играть. Повествует о том, как разительно отличаются российские оркестры от команд других стран — и по манере исполнения, и по репертуару... Летнее путешествие ансамбля началось 21 июня с поездки в «Артек». Редким коллективам выпадает такая удача, и только об этом можно написать отдельный рассказ. В Крыму не только репетировали, выступали и отдыхали: там проходили мастер–классы и интересные встречи — в середине лета лагерь принимал Международный детский кинофестиваль «Алые паруса «Артека», и ребятам посчастливилось пообщаться с известными актёрами — Александром Домогаровым и Василием Лановым. Правда, впечатления от приключений на берегу Чёрного моря немного затмили последующие разъезды. В начале июля ансамбль направился в Москву, а оттуда 27 ребят и пятеро педагогов разъехались кто куда — до «Спасской башни» оставалось больше месяца. У BrassBanda начались настоящие каникулы. Инструменты оставили в Подмосковье у хорошего друга музыкантов Андрея Балина. А 21 августа все вернулись в столицу — на Фестиваль военных оркестров, где представляли программу детского оркестра в разделе «Спасская башня — детям». Ещё зимой, будучи в подмосковном лагере «Чайковский», Алексей Пупик встретился с учредителями фестиваля, коллектив прослушали и рекомендовали отправить видеозапись выступлений на конкурсный отбор. Его ансамбль прошёл и получил приглашение в ряды оркестрантов. – По плану мы должны были выступить один раз, но наша игра так понравилась организаторам, что нас попросили сыграть и 23, и 24 августа, — делится Алексей Пупик. — Репетиции проходили везде где только можно. Я переживал, боялся, что за полтора месяца перерыва дети всё забыли, но — нет! В первый же вечер разминались во дворе хостела, где жили, на баскетбольной площадке. И потом занимались постоянно. Где только им не довелось выступать: и в цеху... До своего главного выхода BrassBanda успела побывать на генеральном прогоне взрослых оркестров. – С большим количеством людей, когда в коллективе не 30, а 130 человек, можно делать совсем другие номера, — восторженно рассказывает руководитель. — У нас ведь в ходу традиционные инструменты, которые выдают определённый звук. А там, у ирландцев, например, в оркестре волынки с барабанами — уже другое звучание. Южная Корея — что они творили! Япония с барабанами — у тех свой колорит. Я был поражён. В России одна музыка, свои наработки. А у других наций совсем другая подача тех же произведений — и музыка, и стиль, и костюмы. Турецкий оркестр сопровождал оперный исполнитель–вокалист, что для русского уха звучит весьма непривычно. Японцы позабавили, спев «Калинку»... Меня поразило, что в композициях в качестве инструментов порой использовались абсолютно неожиданные вещи, например, пушки времен Петра I, которые в нужный момент поочерёдно стреляли в такт музыке. Как это всё настроили — не знаю, но было очень круто. – Мы смотрели выступление взрослых оркестров, обратили внимание на то, какая там царит дисциплина. Когда это подмечаешь, берёшь с мастеров пример и сам стремишься к такому же уровню, — добавляет участница ансамбля Полина Хазова, десятиклассница из 32–й школы. Отдельным успехом Алексей Пупик считает то, что в День государственного флага, на который выпало их фестивальное выступление, ансамбль в прямом эфире показали по «Первому каналу». – Мы приехали на Красную площадь, и тут мне звонят и говорят, что сейчас приедет съёмочная группа федерального канала. Для телевидения мы играли на Манежной площади, и, если бы вовремя не управились, наш выход могли передвинуть — это было согласовано. Но мы всё успели: интервал между съёмкой и выступлением был минут 20, и мы аккурат в него уложились, — рассказывает Алексей Пупик. Вначале телевизионщики договаривались об исполнении двухминутной композиции и об одном включении в эфир. Норильчане предложили вещь на 2 минуты 40 секунд. В итоге москвичи настолько увлеклись, что вместо одного сделали три включения. Ведущие тоже были в восторге. Помимо участия в фестивале для музыкантов провели экскурсию в Институт военных дирижёров. Она продолжалась около двух часов: экскурсанты прослушали квинтет саксофонов и поучаствовали в мастер–классе. Также BrassBanda удалось дважды выступить на разных площадках Москвы. – Людей мы собирали моментально: только начинали играть, как тут же собиралась толпа, — с азартом вспоминают ребята. ...и на лучших подмостках За кулисами На вопрос, когда коллектив успевает разбирать новые вещи, репетировать, работать над техникой, руководитель отвечает, что всё построено на строгой дисциплине: в течение учебного года не может быть актировок и прогулов. Метель — не метель, а в школу искусств надо идти в любом случае. Как ни странно, совсем немногие ребята занимаются в ансамбле по много лет: на «Спасской башне» выступало немало первогодок. – Тут всё просто: если ты хочешь играть, выступать, солировать, надо работать, — в этом Алексей Пупик категоричен. — Раньше я долго учил ребёнка, потом решал, когда можно попробовать выйти на сцену. Сейчас я делаю не так. Например, Валя Потехина пришла к нам в прошлом году, я видел, что играет она ещё не очень, но уже поставил её в дефиле в четвёртую линию, чтобы она заучивала движения. И к моменту, когда она освоила хореографию, уже и партии стали удаваться. Вначале новичкам даются партии попроще, потом задача усложняется. Сейчас у нас собрался, можно сказать, золотой состав, и с ним можно многое сделать. Хореографией номеров занимается только руководитель ансамбля, другим хореографам сложно подстроиться под особенности оркестра и возможности человека с саксофоном или тромбоном в руках. Но в этом году Алексей хочет попробовать поработать с педагогами–хореографами, сделать несколько танцевальных номеров. В планах — полное обновление программы. BrassBanda ещё не раз удивит своих слушателей.

Марина Андриюк Фото Ирины ДАНИЛЕНКО и участников ансамбля www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Все они — и ребята, и их руководитель Алексей Пупик — невероятно позитивные, энергичные, воодушевлённые. Уже сейчас Алексей строит планы, а дети с обожанием смотрят на своего педагога, потому что всё, что он придумывает, — всегда ярко, интересно, с лёгкой ноткой авантюризма, и воплощать его идеи в жизнь — одно удовольствие.– Победы и достижения — это лишь верхушка айсберга. Самое главное — всё, что за этим стоит. Оставшаяся, невидимая часть — вклад в общее дело большой команды, — сказала, поздравляя коллектив с успешными гастролями, начальник управления по делам культуры и искусства администрации Норильска Ирина Субочева. — В Кайерканской детской школе искусств, где обосновался ансамбль, созданы прекрасные условия для развития, и я хочу выразить благодарность её директору Равилю Камаеву. Он не просто администратор, руководитель, его как опытного педагога можно назвать духовным наставником коллектива. А поддержка администрации города и «Норникеля» позволила воплотить в жизнь многие начинания BrassBanda.Педагог образцового художественного коллектива сумел выстроить работу с детьми таким образом, что железная дисциплина здесь сочетается с творческим началом. Умение слушать и слышать, сплочённость, ответственность, взаимовыручка делают группу ребят единым целым. И им есть у кого учиться: самоотдача в любимом деле, желание двигаться вперёд — всё это ребята видят у своего руководителя Алексея Пупика. Мне хочется пожелать ему дальнейших свершений.Отдельные добрые слова Ирина Субочева адресовала педагогам: Владимиру Гузий, Евгению Кудряшову, Вениамину Бархатову, Андрею Степаненко, отметив их слаженную работу и высокие результаты.Собравшись на первую репетицию в классе КДШИ, юные музыканты вспоминают прошедшее лето, говорят то все вместе, то по очереди. О том, как перед выступлением на фестивале «Спасская башня» репетировали в тихом московском дворике, том самом, на Большом Каретном, где жил когда–то Высоцкий, а люди собирались вокруг них и аплодировали. О том, как ехали на концерт в метро — в костюмах и с инструментами, а на эскалаторе развлекали москвичей звуками тромбона: «Тум–тум–ту–тум–тум...». Алексей Пупик в свойственной ему манере излагает подробности эмоционально, в лицах изображает музыкантов и зрителей, напевает мелодию, которую довелось играть. Повествует о том, как разительно отличаются российские оркестры от команд других стран — и по манере исполнения, и по репертуару...Летнее путешествие ансамбля началось 21 июня с поездки в «Артек». Редким коллективам выпадает такая удача, и только об этом можно написать отдельный рассказ. В Крыму не только репетировали, выступали и отдыхали: там проходили мастер–классы и интересные встречи — в середине лета лагерь принимал Международный детский кинофестиваль «Алые паруса «Артека», и ребятам посчастливилось пообщаться с известными актёрами — Александром Домогаровым и Василием Лановым. Правда, впечатления от приключений на берегу Чёрного моря немного затмили последующие разъезды.В начале июля ансамбль направился в Москву, а оттуда 27 ребят и пятеро педагогов разъехались кто куда — до «Спасской башни» оставалось больше месяца. У BrassBanda начались настоящие каникулы. Инструменты оставили в Подмосковье у хорошего друга музыкантов Андрея Балина. А 21 августа все вернулись в столицу — на Фестиваль военных оркестров, где представляли программу детского оркестра в разделе «Спасская башня — детям».Ещё зимой, будучи в подмосковном лагере «Чайковский», Алексей Пупик встретился с учредителями фестиваля, коллектив прослушали и рекомендовали отправить видеозапись выступлений на конкурсный отбор. Его ансамбль прошёл и получил приглашение в ряды оркестрантов.– По плану мы должны были выступить один раз, но наша игра так понравилась организаторам, что нас попросили сыграть и 23, и 24 августа, — делится Алексей Пупик. — Репетиции проходили везде где только можно. Я переживал, боялся, что за полтора месяца перерыва дети всё забыли, но — нет! В первый же вечер разминались во дворе хостела, где жили, на баскетбольной площадке. И потом занимались постоянно.До своего главного выхода BrassBanda успела побывать на генеральном прогоне взрослых оркестров.– С большим количеством людей, когда в коллективе не 30, а 130 человек, можно делать совсем другие номера, — восторженно рассказывает руководитель. — У нас ведь в ходу традиционные инструменты, которые выдают определённый звук. А там, у ирландцев, например, в оркестре волынки с барабанами — уже другое звучание. Южная Корея — что они творили! Япония с барабанами — у тех свой колорит. Я был поражён. В России одна музыка, свои наработки. А у других наций совсем другая подача тех же произведений — и музыка, и стиль, и костюмы. Турецкий оркестр сопровождал оперный исполнитель–вокалист, что для русского уха звучит весьма непривычно. Японцы позабавили, спев «Калинку»... Меня поразило, что в композициях в качестве инструментов порой использовались абсолютно неожиданные вещи, например, пушки времен Петра I, которые в нужный момент поочерёдно стреляли в такт музыке. Как это всё настроили — не знаю, но было очень круто.– Мы смотрели выступление взрослых оркестров, обратили внимание на то, какая там царит дисциплина. Когда это подмечаешь, берёшь с мастеров пример и сам стремишься к такому же уровню, — добавляет участница ансамбля Полина Хазова, десятиклассница из 32–й школы.Отдельным успехом Алексей Пупик считает то, что в День государственного флага, на который выпало их фестивальное выступление, ансамбль в прямом эфире показали по «Первому каналу».– Мы приехали на Красную площадь, и тут мне звонят и говорят, что сейчас приедет съёмочная группа федерального канала. Для телевидения мы играли на Манежной площади, и, если бы вовремя не управились, наш выход могли передвинуть — это было согласовано. Но мы всё успели: интервал между съёмкой и выступлением был минут 20, и мы аккурат в него уложились, — рассказывает Алексей Пупик.Вначале телевизионщики договаривались об исполнении двухминутной композиции и об одном включении в эфир. Норильчане предложили вещь на 2 минуты 40 секунд. В итоге москвичи настолько увлеклись, что вместо одного сделали три включения. Ведущие тоже были в восторге.Помимо участия в фестивале для музыкантов провели экскурсию в Институт военных дирижёров. Она продолжалась около двух часов: экскурсанты прослушали квинтет саксофонов и поучаствовали в мастер–классе. Также BrassBanda удалось дважды выступить на разных площадках Москвы.– Людей мы собирали моментально: только начинали играть, как тут же собиралась толпа, — с азартом вспоминают ребята.На вопрос, когда коллектив успевает разбирать новые вещи, репетировать, работать над техникой, руководитель отвечает, что всё построено на строгой дисциплине: в течение учебного года не может быть актировок и прогулов. Метель — не метель, а в школу искусств надо идти в любом случае.Как ни странно, совсем немногие ребята занимаются в ансамбле по много лет: на «Спасской башне» выступало немало первогодок.– Тут всё просто: если ты хочешь играть, выступать, солировать, надо работать, — в этом Алексей Пупик категоричен. — Раньше я долго учил ребёнка, потом решал, когда можно попробовать выйти на сцену. Сейчас я делаю не так. Например, Валя Потехина пришла к нам в прошлом году, я видел, что играет она ещё не очень, но уже поставил её в дефиле в четвёртую линию, чтобы она заучивала движения. И к моменту, когда она освоила хореографию, уже и партии стали удаваться. Вначале новичкам даются партии попроще, потом задача усложняется. Сейчас у нас собрался, можно сказать, золотой состав, и с ним можно многое сделать.Хореографией номеров занимается только руководитель ансамбля, другим хореографам сложно подстроиться под особенности оркестра и возможности человека с саксофоном или тромбоном в руках. Но в этом году Алексей хочет попробовать поработать с педагогами–хореографами, сделать несколько танцевальных номеров. В планах — полное обновление программы. BrassBanda ещё не раз удивит своих слушателей.

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