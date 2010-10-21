[Индекс номера 134 (10.09.2019)]



Народная азбука

Долганы

«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам разных национальностей: рассказывает о том, чем они живут сегодня и какой вклад в развитие Заполярья внесли их предшественники. Сейчас на Таймыре проживают люди 80 разных национальностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Долганы (самоназвание — долган, hака (саха), якут. тыа киhи) — коренной народ Севера, проживающий в России. Долганская народность сложилась в XIX — начале XX вв. из переселившихся с рек Лена и Оленёк эвенков, якутов, местных эвенков, отдельных семей энцев и так называемых затундренных крестьян. Согласно данным переписи населения 2010 года, в нашей стране насчитывается 7 900 долган. Из них в Дудинке живут 757 человек, в Норильске — 152.

Нина Кудрякова Нина Кудрякова — долганка, заведующая отделом Таймырского дома народного творчества в Дудинке. Специалист по долганскому языку и фольклору, журналист и педагог в широком смысле этого слова. Таких, как она, называют национальной интеллигенцией, хранителями культуры своего народа. Нина Кудрякова родом из самого сердца хатангской долганской тундры — поселка Сындасско. После окончания средней школы отправилась в Ленинград, училась на филологическом отделении факультета народов Севера педагогического института имени Герцена. И по сей день это единственное в стране высшее учебное заведение, занимающееся подготовкой педагогических и научных кадров для более чем 30 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. После института Нина по распределению отработала в Игарском педагогическом училище, преподавая там долганской язык. Потом переехала в Дудинку, где её пригласили в окружную газету «Советский Таймыр» корреспондентом и переводчиком в национальную редакцию. Вспоминая эти годы, Нина Кудрякова говорит, что именно сотрудники газеты убедили её писать материалы и в основной, русскоязычный выпуск «таймырки». За это она бесконечно им благодарна: такая практика помогла ей открыть для себя мир ещё шире, найти себе в нём совершенно новое применение. Сейчас наша героиня собирает и приумножает знания в области долганской культуры в Таймырском доме народного творчества, который горожане между собой называют «еврочумом» — отчасти описывая внешний вид стилизованного под чум остеклённого входа, отчасти указывая на глубину исследований в области национальных культур. Об основательности изысканий говорят многочисленные научные труды, в том числе переведённые на иностранные языки, которые увидели свет, благодаря работе Нины Кудряковой и её единомышленников. Сейчас Нина и её коллеги собираются на IV фестиваль Русского географического общества, который пройдёт в Москве с 13 по 20 сентября. Здесь таймырцы представят участникам фестиваля обрядовую программу, которая расскажет о распространении в жизни народов Таймыра культа огня. Коренные малочисленные народы Севера издавна почитали огонь — источник жизни и тепла в тундре. Считалось, что огонь и дым обладают очищающей силой. Охотники перед походом за добычей очищали свои вещи и оружие над огнём и бросали в него олений жир, прося у духа огня удачи в промысле. После рождения ребёнка его с матерью окуривали дымом янтаря, защищая их от болезней и напастей. Считалось, что целебный аромат янтаря даёт человеку свежие силы и возрождает к новой жизни. С помощью этого обряда очищали жилище и людей от злых духов. К огню часто обращались с просьбами: послать благополучие, здоровье семье, оленям. Всеобщим уважением пользовался дух огня — Уот иччитэ. Он охранял домашний очаг и семью от злых духов, оберегал людей от холода, голода и болезней. Его было принято задабривать: кормить огонь лучшими кусочками еды. При этом обычно произносили короткую фразу «Уот эхэ ахаа» — «Дедушка–огонь, поешь».

Наши люди Огдо Аксёнова — основоположник долганской письменной литературы, почётный гражданин Таймыра. Родилась 8 февраля 1936 года в Боганиде. Училась в Норильске: при школе № 4 был интернат для коренных жителей Крайнего Севера. • В 1969 году опубликовала первые стихи в переводе Валерия Кравца. Книга стихов и сказок «Бараксан» на долганском языке вышла в 1973 году. • Огдо Аксёнова — один из авторов долганского букваря, создатель русско–долганского словаря. Борис Молчанов — известный долганский художник, член Союза художников СССР, почётный гражданин Таймыра. Родился 1 января 1938 года в семье оленевода, в фактории Камень Авамского района. В Норильске начал посещать кружок изобразительного искусства, в 1979 году окончил Красноярское художественное училище им. В.И. Сурикова. • Широкое признание ему принесли работы из ровдуги — оленьей кожи, которой покрывают чумы. В своём творчестве Борис Молчанов использовал самые разные элементы: где–то наносил рисунок кистью, что–то сшивал, дополнял природными материалами — костью северного оленя, деревом, глиной. • Некоторые оригинальные картины выставлены в Центральном доме художника в Москве — искусствоведы относят их к совершенно особому жанру изобразительного искусства. Анна Барболина — писатель, переводчик, кандидат педагогических наук, почётный гражданин Дудинки и Таймыра. Перевела на долганский язык Евангелие для детей. • Автор книги «Топонимика Таймыра», посвящённой различным версиям происхождения местных топонимов — названий городов и посёлков, многочисленных рек, озёр и гор полуострова. Во второе издание книги вошла и новая большая тема — ономастика, рассказывающая о происхождении имён собственных. • Под обложкой книги собраны и статьи других авторов, рассказывающие о топонимике нашего района.

Денис Кожевников Фото Александра Супруняка www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Долганы (самоназвание — долган, hака (саха), якут. тыа киhи) — коренной народ Севера, проживающий в России. Долганская народность сложилась в XIX — начале XX вв. из переселившихся с рек Лена и Оленёк эвенков, якутов, местных эвенков, отдельных семей энцев и так называемых затундренных крестьян. Согласно данным переписи населения 2010 года, в нашей стране насчитывается 7 900 долган. Из них в Дудинке живут 757 человек, в Норильске — 152.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















