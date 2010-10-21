[Индекс номера 134 (10.09.2019)]

 Театр 
За расставаньем будут встречи

Новый, 79–й театральный сезон в Норильске откроется 28 сентября спектаклем «Дракон» и традиционным капустником. При этом для труппы Заполярного театра драмы творческий сезон начинается чуть раньше — с гастролей в Москве, которые пройдут 13–15 сентября в театрально– концертном зале «Дворец на Яузе».
Актёрская труппа и сотрудники Заполярного театра драмы на традиционных сборах
Премьерный показ
– Этот творческий сезон будет очень интересным, — заявила главный режиссёр Анна Бабанова на сборе труппы, который состоялся в конце прошлой недели. — Мы выпустим шесть премьер вместо обычных четырёх. Придётся мобилизовать все силы, чтобы двигать театр вперёд. Уверена, мы справимся!
В конце прошлого сезона норильскую сцену покинули ведущие артисты, игравшие в большинстве спектаклей, в том числе и главные роли, — супруги Денис Ганин и Юлия Новикова. В связи с этим Анна Бабанова приняла решение поставить в этом году больше новых спектаклей.
Первая премьера выходит в ноябре: режиссёр Тимур Файрузов подготовит спектакль «Брат мой» по мотивам киноповести Василия Шукшина. Сейчас идёт подбор актёров на роли. Новогодних сказок запланировано две: в декабре Анна Бабанова представит на большой сцене «Снежную Королеву», а Тимур Файрузов на малой сцене поставит спектакль для детей, название которого пока неизвестно.
Как отметила Анна Бабанова, весь прошлый год шла работа над спектаклями с большими смыслами, поэтому в новом сезоне решено добавить в репертуар комедию. Премьера «Счастливый номер» в постановке главного режиссёра Заполярной драмы назначена на конец января. Отметим, что в версии этого спектакля, созданной молодым московским режиссёром Сергеем Беловым, задействованы артисты Андрей Носков, Кристина Асмус и Светлана Пермякова (сериал «Интерны»). Сюжет таков: чтобы убедиться в том, что потенциальные невесты испытывают чувства к нему, а не к его капиталу, главный герой притворяется рядовым чиновником Пенсионного фонда и устраивает каждой из кандидаток проверку, в которой ему помогают его мать и близкий друг. Интересно, что придумает Анна Бабанова, чтобы рассмешить и удивить норильчан.
Театральная афиша
В феврале в Норильск из Ижевска приедет главный режиссёр Государственного русского драматического театра Яков Ломкин, который поставит на нашей сцене «Золотого телёнка». Премьера состоится в марте. В марте же, а не в первый месяц года, как обычно заведено, пройдёт лаборатория современной драматургии «Полярка». По традиции некоторые из представленных на ней эскизов будут доработаны и, скорее всего, введены в репертуар малой сцены. Затем Тимур Файрузов начнёт работать над спектаклем для большой сцены — сейчас определяется, каким конкретно.
Новый проект арт–менеджера Марии Крупник, руководившей «Классной драмой», называется «Когда моя мама была маленькой». В нём будут разыграны семейные истории — те, которые родители рассказывают своим детям и хотят, чтобы они их запомнили.
Режиссёр Сергей Потапов, известный норильскому зрителю по спектаклю «Оборотень» таллиннского театра R.A.A.A.M — его показали в рамках «Полярки» в 2017 году — поставит «Короля Лира». Этот спектакль завершит сезон в конце июня.
Свидание в столице
В Москве при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и «Норникеля» норильчане представят четыре спектакля: «Жди меня, и я вернусь», «Папа», «Рикки–Тики–Тави» и «Сны Белой земли». Отметим, что из Новосибирска, где они теперь работают, в столицу приедут Ганин и Новикова, чтобы принять участие в выездных показах нашего театра, — на норильской сцене их роли будут играть другие актёры, но к гастролям их заменить не успевали.
– Зал во «Дворце на Яузе», где мы будем работать, сложный, — сказала Анна Бабанова. — Но Валерия Устинова, педагог по речи, которая трудится в театре у Калягина, вызвалась помочь нам приноровиться к этой сцене и хорошо там прозвучать — она приезжала в Норильск с проектом «Шекспир в меняющемся мире», и ей очень понравился наш театр.
Также Бабанова отметила, что предстоящие гастроли очень важны — мало того что это отличная возможность познакомить с творчеством самого северного театра мира москвичей и гостей столицы и порадовать бывших норильчан, на спектаклях будут присутствовать известные театральные критики и знаменитые артисты.
– Нам очень нужна поддержка нашего зрителя, — призналась Анна Бабанова. — Мы ждём на спектаклях в Москве горожан, находящихся сейчас в отпуске, многочисленных друзей нашей Драмы.
Культура быта
Этим летом Норильск покинула Светлана Гергарт, работавшая в театре с 1991 года и возглавлявшая его с 2004–го. Сегодня обязанности директора исполняет Ирина Куцая. Она рассказала, что к открытию нового театрального сезона в зрительном зале будут установлены новые кресла.
– Мы уже заменили ковролин и приступили к замене кресел, — поделилась она. — Нам было важно выдержать единую цветовую гамму с ковровым покрытием. Новые зрительские места будут не чисто серыми, как раньше, а зелёно–сине–серыми, но такими же красивыми и удобными.
Средства выделены по целевой программе «Предоставление субсидий из федерального бюджета на поддержку творческой деятельности театров в городах c численностью населения до 300 тысяч человек» в рамках проекта партии «Единая Россия» — «Культура малой родины».
Также продолжаются работы по ремонту фасада здания театра — по гарантийным обязательствам красноярская строительная компания «Адепт–строй» восстанавливает участки, подвергшиеся воздействию непогоды в зимний период.

Надежда Сидор
Фото Александра ХАРИТОНОВА
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