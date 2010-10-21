[Индекс номера 134 (10.09.2019)]

 Футбол 
Чемпионы «Заполярки»

Сезон большого футбола в Норильске завершился. В воскресенье прошли финальные игры заключительного турнира — 39–го Кубка «Заполярной Правды». Главный приз перешёл к новым хозяевам — команде «Туран».
Финальный матч Кубка «Заполярной Правды»
Финалистам, сыгравшим в один день, выпали не самые простые условия: солнце, перемежающееся тучами, местами ливень и мокрый газон, что послужило причиной нескольких падений. На трибунах — самые стойкие и преданные болельщики, ещё группа не боящихся дождя поклонников расположилась на бровке, чтобы быть ближе к командам.
Но всё это мало сказывалось на настрое футболистов — на поле спортсмены выходили бодрыми, уступать победу не хотел никто. И меньше всех, наверное, команда «Алания», чемпион прошлого года. Накануне они в упорном матче уступили «Турану» на 88–й минуте матча, потеряв шанс сразиться за кубок, — игра завершилась со счётом 2:3. Кстати, эта встреча могла бы стать реваншем: в финале Кубка города «Алания» и «Туран» в основное время разошлись миром (1:1), но по пенальти «Туран» обставил соперника. Не получилось.
В игре за третье место «Алании» противостояла хорошо знакомая ей команда «Масаллы», молодая и дерзкая. Атаки переходили в быстрые контратаки, голы сыпались на любой вкус — с пенальти, неожиданные, а пару вратарских сейвов можно записывать в хрестоматию футбола. В итоге счёт получился не по–футбольному большим — 3:3 после окончания основного времени. Встреча перетекла в серию зрелищных послематчевых пенальти, схватку вратарей. Под проливным дождём, который только усиливал накал ситуации, игроки один за другим испытывали на прочность голкиперов соперника. В итоге после шести забитых мячей футбольная Фортуна воздала должное упорству одной из команд: действия голкипера «Алании» принесли ей бронзу.
– Пенальти — это всегда лотерея, но нам сегодня повезло, — отметил игрок «Алании» под номером 77 Наил Гусейнов, он же главный судья турнира.
Дальше на поле вышли команды, которые и разыграли Кубок, — «Туран» и «Юлдыз». Последняя известна своим азартом и активной борьбой за мяч, которую чаще всего выигрывает. При отсутствии большого числа техничных игроков это даёт желаемый результат: «Юлдыз» завершил регулярный чемпионат города на первом месте. Так что участие спортсменов в финале Кубка «ЗП» можно назвать закономерным. И заключительный матч не стал исключением: «Юлдыз» держался до конца, причём, чем ближе был финальный свисток судьи, тем отчаяннее действовали игроки — местами грубовато, но в пределах правил, отметил Наил Гусейнов. Такой напор оправдан — в соперники им досталась сильная команда, которая в этом сезоне уже положила в свою копилку золото Кубка города, бронзу чемпионата Норильска и теперь всерьёз решила удвоить золотой запас.
– «Туран» в этом году собрал хороший коллектив, в него пришли ребята из «Океана» и других команд, которые снялись с игр турнира. Очень техничные, больше половины игроков — выпускники отделений мини–футбола, отсюда грамотные пасы низом и хорошая реализация моментов, — отметил главный судья турнира.
И было всё — хорошая борьба, местами острая: один из игроков успел схватить «горчичник» после трёх фолов подряд, случались и травмы. Нет сомнений: будь матч на 10–15 минут дольше, «Юлдыз» перевёл бы игру в пенальти, но сложилось так, как сложилось, — «Туран» выиграл со счётом 2:1.
– Хочу поздравить всех участников 39–го Кубка «Заполярной Правды» с окончанием сезона, — подытожил Наил Гусейнов. — Спасибо всем: игрокам, судьям, тем, кто помогал с организацией игр, болельщикам. Каждый год даётся нам непросто. В этом, например, мы провели экспериментальный чемпионат города — впервые сделали зону плей–офф: после 12 сыгранных матчей «регулярки» выявляли восьмёрку сильнейших, которые в рамках 1/4 финала играли на вылет. Однако опыт показал, что такой формат неудобен многим командам, и в будущем мы вернёмся к прежней системе. Нас ожидает и юбилейный Кубок «Заполярной Правды». Так что приходите и болейте на здоровье!
«Заполярная Правда» благодарит ТС «Океан» и лично генерального директора Ширвана Гахиева, клинику ортопедии и вертеброневрологии «Ортум» и магазин «Мир часов и подарков» за помощь в организации турнира.

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира Макушкина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
Ремонты 
Чуть больше двух недель осталось до завершения строительства долгожданной пешеходной лестницы, которая сделает спуск от бассейна удобнее и безопаснее.

Перспективы 
В ходе Восточного экономического форума — 2019 «Норникель» и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве, которое призвано расширить географию экспорта компании и повысить доходы от внешнеэкономической деятельности.

Самые–самые 
BrassBanda вернулась с летних гастролей домой. Ансамбль приступил к репетициям, но музыкантов ещё переполняют впечатления: до сих пор в истории Норильска ни один наш коллектив не выступал на Красной площади.

 
В прошедшую пятницу «Норникель» подписал соглашение с Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Красноярского края о сотрудничестве в реализации инвестиционных и природоохранных проектов в нашем регионе.

Благоустройство 
В субботу в Большом Норильске прошёл традиционный субботник по озеленению, в котором приняли участие представители учреждений города и предприятий «Норникеля».

Народная азбука 
«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый норильчанам разных национальностей: рассказывает о том, чем они живут сегодня и какой вклад в развитие Заполярья внесли их предшественники. Сейчас на Таймыре проживают люди 80 разных национальностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Театр 
Новый, 79–й театральный сезон в Норильске откроется 28 сентября спектаклем «Дракон» и традиционным капустником. При этом для труппы Заполярного театра драмы творческий сезон начинается чуть раньше — с гастролей в Москве, которые пройдут 13–15 сентября в театрально– концертном зале «Дворец на Яузе».

Футбол 
Сезон большого футбола в Норильске завершился. В воскресенье прошли финальные игры заключительного турнира — 39–го Кубка «Заполярной Правды». Главный приз перешёл к новым хозяевам — команде «Туран».

Акция 
Почти на неделю раньше назначенного срока прошла в Норильске Всероссийская акция «День бега «Кросс нации» – 2019».

Новости:
 10 сентября 2019 
16:08 С 1 сентября повышается размер родительской платы за детские сады.
15:30 Памятник «Первым!» реконструирован. Его открытие состоится 12 сентября в 18.00.
15:19 В Норильск приедет детский писатель Юрий Кузнецов, написавший продолжение о Волшебной стране Александра Волкова.
15:02 В Дудинку прибыл теплоход «Максим Горький».
14:45 Проложим маршрут. В столицу Таймыра прибыла рабочая группа, которая занимается формированием круизного маршрута Красноярск – Дудинка - Красноярск.
14:44 Полицейские задержали мигрантов, которые прибыли на Таймыр на лодке и направлялись в Норильск.
14:26 Пропавший в августе вертолёт Ми-2 обнаружили в 25 км от Дудинки. Проводится проверка.
13:41 Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2020 года.
13:37 Пособие на школьника составляет 3054 рубля и оформляется независимо от дохода семьи.
13:12 Продавая квартиру, важно не забыть закрыть свой лицевой счет. Иначе проблем в будущем не избежать.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх