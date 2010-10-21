[Индекс номера 134 (10.09.2019)]



Футбол

Чемпионы «Заполярки»

Сезон большого футбола в Норильске завершился. В воскресенье прошли финальные игры заключительного турнира — 39–го Кубка «Заполярной Правды». Главный приз перешёл к новым хозяевам — команде «Туран».

Финальный матч Кубка «Заполярной Правды» Финалистам, сыгравшим в один день, выпали не самые простые условия: солнце, перемежающееся тучами, местами ливень и мокрый газон, что послужило причиной нескольких падений. На трибунах — самые стойкие и преданные болельщики, ещё группа не боящихся дождя поклонников расположилась на бровке, чтобы быть ближе к командам. Но всё это мало сказывалось на настрое футболистов — на поле спортсмены выходили бодрыми, уступать победу не хотел никто. И меньше всех, наверное, команда «Алания», чемпион прошлого года. Накануне они в упорном матче уступили «Турану» на 88–й минуте матча, потеряв шанс сразиться за кубок, — игра завершилась со счётом 2:3. Кстати, эта встреча могла бы стать реваншем: в финале Кубка города «Алания» и «Туран» в основное время разошлись миром (1:1), но по пенальти «Туран» обставил соперника. Не получилось. В игре за третье место «Алании» противостояла хорошо знакомая ей команда «Масаллы», молодая и дерзкая. Атаки переходили в быстрые контратаки, голы сыпались на любой вкус — с пенальти, неожиданные, а пару вратарских сейвов можно записывать в хрестоматию футбола. В итоге счёт получился не по–футбольному большим — 3:3 после окончания основного времени. Встреча перетекла в серию зрелищных послематчевых пенальти, схватку вратарей. Под проливным дождём, который только усиливал накал ситуации, игроки один за другим испытывали на прочность голкиперов соперника. В итоге после шести забитых мячей футбольная Фортуна воздала должное упорству одной из команд: действия голкипера «Алании» принесли ей бронзу. – Пенальти — это всегда лотерея, но нам сегодня повезло, — отметил игрок «Алании» под номером 77 Наил Гусейнов, он же главный судья турнира. Дальше на поле вышли команды, которые и разыграли Кубок, — «Туран» и «Юлдыз». Последняя известна своим азартом и активной борьбой за мяч, которую чаще всего выигрывает. При отсутствии большого числа техничных игроков это даёт желаемый результат: «Юлдыз» завершил регулярный чемпионат города на первом месте. Так что участие спортсменов в финале Кубка «ЗП» можно назвать закономерным. И заключительный матч не стал исключением: «Юлдыз» держался до конца, причём, чем ближе был финальный свисток судьи, тем отчаяннее действовали игроки — местами грубовато, но в пределах правил, отметил Наил Гусейнов. Такой напор оправдан — в соперники им досталась сильная команда, которая в этом сезоне уже положила в свою копилку золото Кубка города, бронзу чемпионата Норильска и теперь всерьёз решила удвоить золотой запас. – «Туран» в этом году собрал хороший коллектив, в него пришли ребята из «Океана» и других команд, которые снялись с игр турнира. Очень техничные, больше половины игроков — выпускники отделений мини–футбола, отсюда грамотные пасы низом и хорошая реализация моментов, — отметил главный судья турнира. И было всё — хорошая борьба, местами острая: один из игроков успел схватить «горчичник» после трёх фолов подряд, случались и травмы. Нет сомнений: будь матч на 10–15 минут дольше, «Юлдыз» перевёл бы игру в пенальти, но сложилось так, как сложилось, — «Туран» выиграл со счётом 2:1. – Хочу поздравить всех участников 39–го Кубка «Заполярной Правды» с окончанием сезона, — подытожил Наил Гусейнов. — Спасибо всем: игрокам, судьям, тем, кто помогал с организацией игр, болельщикам. Каждый год даётся нам непросто. В этом, например, мы провели экспериментальный чемпионат города — впервые сделали зону плей–офф: после 12 сыгранных матчей «регулярки» выявляли восьмёрку сильнейших, которые в рамках 1/4 финала играли на вылет. Однако опыт показал, что такой формат неудобен многим командам, и в будущем мы вернёмся к прежней системе. Нас ожидает и юбилейный Кубок «Заполярной Правды». Так что приходите и болейте на здоровье! «Заполярная Правда» благодарит ТС «Океан» и лично генерального директора Ширвана Гахиева, клинику ортопедии и вертеброневрологии «Ортум» и магазин «Мир часов и подарков» за помощь в организации турнира.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Финалистам, сыгравшим в один день, выпали не самые простые условия: солнце, перемежающееся тучами, местами ливень и мокрый газон, что послужило причиной нескольких падений. На трибунах — самые стойкие и преданные болельщики, ещё группа не боящихся дождя поклонников расположилась на бровке, чтобы быть ближе к командам.Но всё это мало сказывалось на настрое футболистов — на поле спортсмены выходили бодрыми, уступать победу не хотел никто. И меньше всех, наверное, команда «Алания», чемпион прошлого года. Накануне они в упорном матче уступили «Турану» на 88–й минуте матча, потеряв шанс сразиться за кубок, — игра завершилась со счётом 2:3. Кстати, эта встреча могла бы стать реваншем: в финале Кубка города «Алания» и «Туран» в основное время разошлись миром (1:1), но по пенальти «Туран» обставил соперника. Не получилось.В игре за третье место «Алании» противостояла хорошо знакомая ей команда «Масаллы», молодая и дерзкая. Атаки переходили в быстрые контратаки, голы сыпались на любой вкус — с пенальти, неожиданные, а пару вратарских сейвов можно записывать в хрестоматию футбола. В итоге счёт получился не по–футбольному большим — 3:3 после окончания основного времени. Встреча перетекла в серию зрелищных послематчевых пенальти, схватку вратарей. Под проливным дождём, который только усиливал накал ситуации, игроки один за другим испытывали на прочность голкиперов соперника. В итоге после шести забитых мячей футбольная Фортуна воздала должное упорству одной из команд: действия голкипера «Алании» принесли ей бронзу.– Пенальти — это всегда лотерея, но нам сегодня повезло, — отметил игрок «Алании» под номером 77 Наил Гусейнов, он же главный судья турнира.Дальше на поле вышли команды, которые и разыграли Кубок, — «Туран» и «Юлдыз». Последняя известна своим азартом и активной борьбой за мяч, которую чаще всего выигрывает. При отсутствии большого числа техничных игроков это даёт желаемый результат: «Юлдыз» завершил регулярный чемпионат города на первом месте. Так что участие спортсменов в финале Кубка «ЗП» можно назвать закономерным. И заключительный матч не стал исключением: «Юлдыз» держался до конца, причём, чем ближе был финальный свисток судьи, тем отчаяннее действовали игроки — местами грубовато, но в пределах правил, отметил Наил Гусейнов. Такой напор оправдан — в соперники им досталась сильная команда, которая в этом сезоне уже положила в свою копилку золото Кубка города, бронзу чемпионата Норильска и теперь всерьёз решила удвоить золотой запас.– «Туран» в этом году собрал хороший коллектив, в него пришли ребята из «Океана» и других команд, которые снялись с игр турнира. Очень техничные, больше половины игроков — выпускники отделений мини–футбола, отсюда грамотные пасы низом и хорошая реализация моментов, — отметил главный судья турнира.И было всё — хорошая борьба, местами острая: один из игроков успел схватить «горчичник» после трёх фолов подряд, случались и травмы. Нет сомнений: будь матч на 10–15 минут дольше, «Юлдыз» перевёл бы игру в пенальти, но сложилось так, как сложилось, — «Туран» выиграл со счётом 2:1.– Хочу поздравить всех участников 39–го Кубка «Заполярной Правды» с окончанием сезона, — подытожил Наил Гусейнов. — Спасибо всем: игрокам, судьям, тем, кто помогал с организацией игр, болельщикам. Каждый год даётся нам непросто. В этом, например, мы провели экспериментальный чемпионат города — впервые сделали зону плей–офф: после 12 сыгранных матчей «регулярки» выявляли восьмёрку сильнейших, которые в рамках 1/4 финала играли на вылет. Однако опыт показал, что такой формат неудобен многим командам, и в будущем мы вернёмся к прежней системе. Нас ожидает и юбилейный Кубок «Заполярной Правды». Так что приходите и болейте на здоровье!«Заполярная Правда» благодарит ТС «Океан» и лично генерального директора Ширвана Гахиева, клинику ортопедии и вертеброневрологии «Ортум» и магазин «Мир часов и подарков» за помощь в организации турнира.

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