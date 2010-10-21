[Индекс номера 134 (10.09.2019)]



Акция

Обгоняя ветер

Почти на неделю раньше назначенного срока прошла в Норильске Всероссийская акция «День бега «Кросс нации» – 2019».

Легкоатлетическая акция приобрела всероссийский масштаб в 2004 году. Сегодня она носит массовый характер и не имеет ограничений ни по возрасту, ни по спортивной принадлежности, ни по уровню подготовки. Для мужчин и женщин предусмотрены дистанции разной длины — от 4 до 12 километров. Юниорам предлагается трасса 8 километров, для юниорок – 6. Основная цель «Кросса нации» — пропаганда здорового образа жизни и привлечение россиян к занятиям физической культурой. Всероссийский день бега традиционно проходит в два этапа. Первый этап проводится в российских регионах в третье воскресенье сентября. Дистанции и условия участия определяются организаторами соревнований на местах. Победители и призёры получают право на участие в финальной стадии «Кросса нации» — Гран–при в Москве. Норильчане избрали собственный путь, руководствуясь объективными обстоятельствами. Забег провели пораньше на стадионе «Заполярник», на специальном спортивном покрытии, в разных возрастных категориях. Мальчики и девочки пробежали свои 500 и 1000 метров внутри стадиона, старшие юноши и девушки преодолели дистанцию в 2 и 4 километра с выходом за пределы стадиона, на улицу Ломоносова. Безопасность забега обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, перекрывшие проезжую часть для движения автотранспорта на отдельных участках. Напутствуя участников «Кросса нации» – 2019 в Норильске, депутат Норильского городского Совета, генеральный директор мини–футбольного клуба «Норильский никель» Павел Белкин сказал: — Главное — чтобы вы все занимались тем видом спорта, который дарит вам радость и жизненную энергию. Хочу пожелать участникам кросса в первую очередь здоровья и больших побед — не только на стадионе, но и в жизни!

Денис Кожевников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Легкоатлетическая акция приобрела всероссийский масштаб в 2004 году. Сегодня она носит массовый характер и не имеет ограничений ни по возрасту, ни по спортивной принадлежности, ни по уровню подготовки. Для мужчин и женщин предусмотрены дистанции разной длины — от 4 до 12 километров. Юниорам предлагается трасса 8 километров, для юниорок – 6.Основная цель «Кросса нации» — пропаганда здорового образа жизни и привлечение россиян к занятиям физической культурой. Всероссийский день бега традиционно проходит в два этапа. Первый этап проводится в российских регионах в третье воскресенье сентября. Дистанции и условия участия определяются организаторами соревнований на местах. Победители и призёры получают право на участие в финальной стадии «Кросса нации» — Гран–при в Москве.Норильчане избрали собственный путь, руководствуясь объективными обстоятельствами. Забег провели пораньше на стадионе «Заполярник», на специальном спортивном покрытии, в разных возрастных категориях. Мальчики и девочки пробежали свои 500 и 1000 метров внутри стадиона, старшие юноши и девушки преодолели дистанцию в 2 и 4 километра с выходом за пределы стадиона, на улицу Ломоносова. Безопасность забега обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, перекрывшие проезжую часть для движения автотранспорта на отдельных участках.Напутствуя участников «Кросса нации» – 2019 в Норильске, депутат Норильского городского Совета, генеральный директор мини–футбольного клуба «Норильский никель» Павел Белкин сказал:— Главное — чтобы вы все занимались тем видом спорта, который дарит вам радость и жизненную энергию. Хочу пожелать участникам кросса в первую очередь здоровья и больших побед — не только на стадионе, но и в жизни!

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