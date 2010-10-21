[Индекс номера 137 (13.09.2019)]

 Призвание 
Душа обязана трудиться

В забое важно чувство плеча, которое даёт ощущение надёжности и уверенности. Без этого — никуда. Именно так считает наш герой — работник Заполярной строительной компании проходчик Михаил Вареник.
Первый раз судьба привела в Норильск Михаила Петровича, когда он проходил службу в военной части в Алыкеле с декабря 1991–го по июнь 1992 года. Тогда Север запал ему в душу. Но служба закончилась, и он вернулся домой, в город Никополь Днепропетровской области.
– Проработал три с половиной года и понял, что Север меня так и не отпустил, — говорит Михаил Вареник. — Написал запрос на комбинат, пришёл вызов, и с 5 июня 1996 года я стал работать по специальности «газоэлектросварщик–монтажник» в «Спецэлектромонтаже». Потом перевёлся в шахтопроходческое управление № 5, на первый участок, учеником проходчика и продолжил трудиться на руднике «Комсомольский». Позднее перешёл в шахтопроходческое управление № 1. Профессия увлекла. Всё время в движении, один день не похож на другой. Производственный процесс интенсивный — ни минуты покоя, ответственность большая, постоянно нужно повышать уровень знаний. Чувствуешь свою необходимость.
С некоторыми коллегами, которые со временем стали проверенными друзьями, Михаил Вареник проработал около 20 лет. Например, со своими земляками Андреем Яшатовым, Антоном Школьным и Александром Лищишиным они не один пуд соли съели. Геннадий Геннадьевич Савушкин раскрыл ему множество профессиональных секретов. Около десяти лет из своих 19 проходческих Михаил Вареник проработал бок о бок с Александром Владимировичем Волоховским, который сейчас трудится главным инженером ШПУ–2 ЗСК, на руднике «Таймырский».
– Когда провёл с человеком 20 лет в одном забое, чувствуешь его как самого себя, — делится Михаил. — Ты твёрдо знаешь: тебе точно помогут, всегда. Важность такого чувства понимают и руководители. И сейчас у нас работают отличные ребята, в каждом из которых я уверен на сто процентов.
Свой опыт Михаил Вареник нарабатывал на различных объектах, где генеральным подрядчиком была Заполярная строительная компания: рудниках «Комсомольский», «Заполярный», «Медвежий ручей», «Ангидрид». Везде своя специфика и нюансы. На «Октябрьском», на 650–м горизонте, выполняли сварку, монтаж труб сжатого воздуха и водяных труб, делали вентиляцию, кабельные конструкции, протягивали силовые кабели. Руководство оценило качество выполнения задачи, умение Михаила находить общий язык с коллегами, трудиться от души и предложило ему стать бригадиром на новом участке.
– Жизнь в бригаде била ключом. Особенность такого коллектива в том, что люди постепенно становятся своими. Мы вместе отмечаем праздники, дни рождения, выезжаем на турбазы, а когда формируется новый участок, ты зовёшь с собой тех, кого уже давно знаешь.
Интересным для Михаила Вареника стал опыт наставничества.
– Ты должен найти наилучший подход к своему ученику и обучать его максимально эффективно. Одного, чтобы работа спорилась, нужно похвалить, а на другого — слегка надавить. Метод кнута и пряника в условиях производства, так сказать.
В свободное время Михаил Петрович рыбачит. Рыбалка, говорит, для него — всё. Время, проведённое там, в счёт жизни не идёт. Там ты можешь расслабиться, собрать мысли, снять напряжение. А ещё рыбалка — это философия:
– Опустишь руки, и всё, жизнь закончится. Весёлые люди быстрее выздоравливают и дольше живут. Уныние — это не про меня. Я со школы не грустный хлопчик, а на производстве грустить и вовсе нельзя. В бригаде с шуткой работа задаётся. Шутки спасают, а порой и стимулируют, если они, конечно, со смыслом, — объясняет свой подход к жизни Михаил Вареник.
Новость о том, что по ходатайству руководства Заполярной строительной компании он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, для нашего героя оказалась неожиданной. Человек, убеждён он, должен работать не ради наград, а ради дела.

Наталья Черкашина
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