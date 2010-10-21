[Индекс номера 137 (13.09.2019)]



Призвание

Душа обязана трудиться

В забое важно чувство плеча, которое даёт ощущение надёжности и уверенности. Без этого — никуда. Именно так считает наш герой — работник Заполярной строительной компании проходчик Михаил Вареник.

Первый раз судьба привела в Норильск Михаила Петровича, когда он проходил службу в военной части в Алыкеле с декабря 1991–го по июнь 1992 года. Тогда Север запал ему в душу. Но служба закончилась, и он вернулся домой, в город Никополь Днепропетровской области. – Проработал три с половиной года и понял, что Север меня так и не отпустил, — говорит Михаил Вареник. — Написал запрос на комбинат, пришёл вызов, и с 5 июня 1996 года я стал работать по специальности «газоэлектросварщик–монтажник» в «Спецэлектромонтаже». Потом перевёлся в шахтопроходческое управление № 5, на первый участок, учеником проходчика и продолжил трудиться на руднике «Комсомольский». Позднее перешёл в шахтопроходческое управление № 1. Профессия увлекла. Всё время в движении, один день не похож на другой. Производственный процесс интенсивный — ни минуты покоя, ответственность большая, постоянно нужно повышать уровень знаний. Чувствуешь свою необходимость. С некоторыми коллегами, которые со временем стали проверенными друзьями, Михаил Вареник проработал около 20 лет. Например, со своими земляками Андреем Яшатовым, Антоном Школьным и Александром Лищишиным они не один пуд соли съели. Геннадий Геннадьевич Савушкин раскрыл ему множество профессиональных секретов. Около десяти лет из своих 19 проходческих Михаил Вареник проработал бок о бок с Александром Владимировичем Волоховским, который сейчас трудится главным инженером ШПУ–2 ЗСК, на руднике «Таймырский». – Когда провёл с человеком 20 лет в одном забое, чувствуешь его как самого себя, — делится Михаил. — Ты твёрдо знаешь: тебе точно помогут, всегда. Важность такого чувства понимают и руководители. И сейчас у нас работают отличные ребята, в каждом из которых я уверен на сто процентов. Свой опыт Михаил Вареник нарабатывал на различных объектах, где генеральным подрядчиком была Заполярная строительная компания: рудниках «Комсомольский», «Заполярный», «Медвежий ручей», «Ангидрид». Везде своя специфика и нюансы. На «Октябрьском», на 650–м горизонте, выполняли сварку, монтаж труб сжатого воздуха и водяных труб, делали вентиляцию, кабельные конструкции, протягивали силовые кабели. Руководство оценило качество выполнения задачи, умение Михаила находить общий язык с коллегами, трудиться от души и предложило ему стать бригадиром на новом участке. – Жизнь в бригаде била ключом. Особенность такого коллектива в том, что люди постепенно становятся своими. Мы вместе отмечаем праздники, дни рождения, выезжаем на турбазы, а когда формируется новый участок, ты зовёшь с собой тех, кого уже давно знаешь. Интересным для Михаила Вареника стал опыт наставничества. – Ты должен найти наилучший подход к своему ученику и обучать его максимально эффективно. Одного, чтобы работа спорилась, нужно похвалить, а на другого — слегка надавить. Метод кнута и пряника в условиях производства, так сказать. В свободное время Михаил Петрович рыбачит. Рыбалка, говорит, для него — всё. Время, проведённое там, в счёт жизни не идёт. Там ты можешь расслабиться, собрать мысли, снять напряжение. А ещё рыбалка — это философия: – Опустишь руки, и всё, жизнь закончится. Весёлые люди быстрее выздоравливают и дольше живут. Уныние — это не про меня. Я со школы не грустный хлопчик, а на производстве грустить и вовсе нельзя. В бригаде с шуткой работа задаётся. Шутки спасают, а порой и стимулируют, если они, конечно, со смыслом, — объясняет свой подход к жизни Михаил Вареник. Новость о том, что по ходатайству руководства Заполярной строительной компании он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, для нашего героя оказалась неожиданной. Человек, убеждён он, должен работать не ради наград, а ради дела.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Первый раз судьба привела в Норильск Михаила Петровича, когда он проходил службу в военной части в Алыкеле с декабря 1991–го по июнь 1992 года. Тогда Север запал ему в душу. Но служба закончилась, и он вернулся домой, в город Никополь Днепропетровской области.– Проработал три с половиной года и понял, что Север меня так и не отпустил, — говорит Михаил Вареник. — Написал запрос на комбинат, пришёл вызов, и с 5 июня 1996 года я стал работать по специальности «газоэлектросварщик–монтажник» в «Спецэлектромонтаже». Потом перевёлся в шахтопроходческое управление № 5, на первый участок, учеником проходчика и продолжил трудиться на руднике «Комсомольский». Позднее перешёл в шахтопроходческое управление № 1. Профессия увлекла. Всё время в движении, один день не похож на другой. Производственный процесс интенсивный — ни минуты покоя, ответственность большая, постоянно нужно повышать уровень знаний. Чувствуешь свою необходимость.С некоторыми коллегами, которые со временем стали проверенными друзьями, Михаил Вареник проработал около 20 лет. Например, со своими земляками Андреем Яшатовым, Антоном Школьным и Александром Лищишиным они не один пуд соли съели. Геннадий Геннадьевич Савушкин раскрыл ему множество профессиональных секретов. Около десяти лет из своих 19 проходческих Михаил Вареник проработал бок о бок с Александром Владимировичем Волоховским, который сейчас трудится главным инженером ШПУ–2 ЗСК, на руднике «Таймырский».– Когда провёл с человеком 20 лет в одном забое, чувствуешь его как самого себя, — делится Михаил. — Ты твёрдо знаешь: тебе точно помогут, всегда. Важность такого чувства понимают и руководители. И сейчас у нас работают отличные ребята, в каждом из которых я уверен на сто процентов.Свой опыт Михаил Вареник нарабатывал на различных объектах, где генеральным подрядчиком была Заполярная строительная компания: рудниках «Комсомольский», «Заполярный», «Медвежий ручей», «Ангидрид». Везде своя специфика и нюансы. На «Октябрьском», на 650–м горизонте, выполняли сварку, монтаж труб сжатого воздуха и водяных труб, делали вентиляцию, кабельные конструкции, протягивали силовые кабели. Руководство оценило качество выполнения задачи, умение Михаила находить общий язык с коллегами, трудиться от души и предложило ему стать бригадиром на новом участке.– Жизнь в бригаде била ключом. Особенность такого коллектива в том, что люди постепенно становятся своими. Мы вместе отмечаем праздники, дни рождения, выезжаем на турбазы, а когда формируется новый участок, ты зовёшь с собой тех, кого уже давно знаешь.Интересным для Михаила Вареника стал опыт наставничества.– Ты должен найти наилучший подход к своему ученику и обучать его максимально эффективно. Одного, чтобы работа спорилась, нужно похвалить, а на другого — слегка надавить. Метод кнута и пряника в условиях производства, так сказать.В свободное время Михаил Петрович рыбачит. Рыбалка, говорит, для него — всё. Время, проведённое там, в счёт жизни не идёт. Там ты можешь расслабиться, собрать мысли, снять напряжение. А ещё рыбалка — это философия:– Опустишь руки, и всё, жизнь закончится. Весёлые люди быстрее выздоравливают и дольше живут. Уныние — это не про меня. Я со школы не грустный хлопчик, а на производстве грустить и вовсе нельзя. В бригаде с шуткой работа задаётся. Шутки спасают, а порой и стимулируют, если они, конечно, со смыслом, — объясняет свой подход к жизни Михаил Вареник.Новость о том, что по ходатайству руководства Заполярной строительной компании он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, для нашего героя оказалась неожиданной. Человек, убеждён он, должен работать не ради наград, а ради дела.

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