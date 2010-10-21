[Индекс номера 137 (13.09.2019)]

 Транспорт 
Сплошное везение

С наступлением холодов особо актуальным становится вопрос организации пассажирских перевозок. «Заполярная Правда» узнала, что всего в Норильске 33 муниципальных маршрута, 25 из них обслуживает НПОПАТ. Максимально возможное количество муниципальных автобусов на линии — 173. Всего же на предприятии 189 автобусов для обслуживания муниципальных маршрутов. Водителей — 401 человек. Так что бесперебойная работа в любое время года обеспечена.
• Кристина Доронина. Родилась и выросла в Норильске. Пыталась переехать на материк, но север не отпустил.
• Права категории «В» получила в конце 1990–х годов. Десять лет таксовала.
• Работая кондуктором, стремилась к тому, чтобы стать водителем. Мечта осуществилась два года назад.
Такси заказывали?
Интересно, что в Норильске наравне с мужчинами автобусами управляют четыре представительницы прекрасного пола — а ведь не в каждом российском городе такое встретишь. Заинтересовавшись очередной норильской особенностью, мы поговорили с одной из женщин–водителей — Кристиной Дорониной.
Как вы освоили эту в общем–то не женскую профессию?
– Крутить баранку я мечтала с детства. В автошколу пошла, не имея машины, — просто очень хотелось научиться водить. А потом и автомобилем обзавелась — отцу спасибо. Увидев на одной из норильских улиц автобус четвёртого маршрута, которым управляла девушка, восприняла это как руководство к действию – поговорила с будущей коллегой и, получив от неё всю необходимую на том этапе информацию, пошла получать права категории «Д». Кстати, Наталья Плесовских в мой первый самостоятельный выезд, это был маршрут 14а, сидела в автобусе, готовая подстраховать в случае чего. К счастью, вмешиваться ей не пришлось. При этом её присутствие вселяло в меня ещё большую уверенность в своих силах, и я ей очень благодарна за моральную поддержку. Сегодня Наташа, к моему большому сожалению, в НПОПАТ больше не работает, а я езжу в основном по «её маршруту», с которого для меня всё и началось.
Всегда мечтала водить большую дорогую машину
Коллеги–мужчины не считают, что женщине не место за рулём автобуса? При трудоустройстве никаких проблем не возникло?
– Наоборот, нас в НПОПАТ ценят и стараются создать особо комфортные условия. Например, первая дама — водитель появилась здесь лет десять назад. И тогда для неё даже переделали сидение. К счастью, на современных машинах они более эргономичные. С пониманием мужчины относятся к тому, что по трудовому законодательству наш рабочий день должен длиться меньше, чем у них, и без проблем корректируют график. Принимал меня на работу Василий Башков — замечательный человек и отличный профессионал. Я очень благодарна ему за то, что поверил в меня и дал возможность показать себя в деле. Сегодня первую автоколонну возглавляет Никита Васильевич Савадеров, который так же, как Василий Васильевич, справедливо считает, что мы более дисциплинированные, что нет в нас горячности, присущей некоторым мужчинам–водителям, что на дороге мы спокойнее и уважительнее относимся к другим участникам дорожного движения, и всячески нас поддерживает. Например, этим летом мне и ещё одной девушке–водителю выделили путёвку в санаторий в Белокуриху. Мы с ней жили в одном номере, чувствовали себя очень комфортно и отлично отдохнули.
С 4-го маршрута всё и началось
Как проходит ваш рабочий день?
– Подъём в 3.00 — 3.30. Первым делом по приезде на работу — обязательный медосмотр. Потом получаю задание, каким маршрутом сегодня следую, — они могут меняться. Мне, кстати, всё равно, по какому маршруту я еду. А вот то, что у каждого автобус свой, радует — хотя я к любой машине быстро адаптируюсь. Перед выездом нужно проверить, как работают тормоза, фары, дворники, другие механизмы, выяснить, в порядке ли антифриз, масло, пригласить для осмотра механика, отметить у него путёвку — контрольные механики автоколонн и выпускают автобус на линию.
А ремонтом заниматься приходится?
– Вот в чём мы проигрываем коллегам–мужчинам — так это в том, что некоторые операции по текущему обслуживанию машины чисто физически не можем выполнить — заменить колёса, например, силёнок не хватает. Ремонтировать же автобусы водители и не должны — этим занимаются специалисты авторемонтных мастерских НПОПАТ.
В норильских автобусах всё больше становится мужчин–кондукторов. Как с ними работается?
– Пассажиры порой удивляются, когда видят, что ведёт автобус женщина, а «обилечивает» — мужчина. Мне же всё равно, какого пола в «моём автобусе» кондуктор — главное, чтобы человек был ответственный, не скандальный. Относясь к каждому с уважением и пониманием, легко нахожу общий язык с каждым. Например, учитывая, что кондуктор передвигается по салону и не всегда при этом держится за поручни, стараюсь ехать плавно, избегать резких торможений. И о комфорте пассажиров постоянно думаю — на рожон на дороге не лезу, обгонять не стремлюсь и ни разу в аварии не попадала. Я всегда помню, что у меня в салоне чьи– то сыновья, дочки, матери, супруги, что их любят и ждут, и делаю всё для того, чтобы довезти их до места назначения в целости и сохранности.
Некоторые норильские автобусы приспособлены для проезда человека в инвалидном кресле. У вас уже были такие пассажиры?
Женщины – рулят!
– Действительно, Норильск закупает современные автобусы, подходящие для перевозки маломобильных групп населения. У меня как раз такая машина, но пассажиров в инвалидной коляске ещё не было. На такой случай у нас разработана специальная инструкция. Если кратко, то в такой ситуации нужно нажать на специальную кнопку, и автобус наклонится к бордюру, откинется пандус и можно будет спокойно заехать в салон. При необходимости могут помочь кондуктор и водитель.
Что вам мешает на дорогах?
– Очень мешают машины на остановках общественного транспорта — например, выезжая, приходится выруливать на вторую полосу. Бывает, наоборот подъехать к месту посадки и высадки людей очень сложно... На остановке «улица Ветеранов» возле магазина «День и ночь» частенько встречаются помехи. Но я понимаю, что никак не могу на таких водителей повлиять, сохраняю спокойствие и все силы бросаю на то, чтобы выполнить маневр. Столько людей мне доверили свои жизни, что я не могу позволить себе раздражаться и отвлекаться.
Вы сами долго таксовали. Теперь отношение к таксистам поменялось?
– Я как была миролюбивым человеком, так и осталась — когда, например, такси меня подрезает, не реагирую, считаю, что торопыжек лучше пропустить. Дело тут, наверное, в том, что я очень люблю свою работу и поэтому всегда настроена позитивно. Желаю каждому быть на своём месте, ведь от этого зависит и настроение, и отношение к окружающим. Попробуй быть настроен доброжелательно к коллегам, клиентам, если идёшь на работу, как на каторгу. А вообще, я ни разу у нас в НПОПАТ не встречала человека, который не любил бы и не ценил бы то, чем занимается.

Надежда Сидор
Фото Владимира МАКУШКИНА и из архива Кристины ДОРОНИНОЙ
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
 
Реконструкция памятника «Первым!» в Талнахе, столь любимого горожанами, успешно завершилась к общей радости жителей рудной столицы.

Актуально 
Рекордной жарой, значительным сокращением льдов и лесными пожарами было отмечено лето 2019 года в Арктике.

Важно 
Госавтоинспекция Норильска обращается к автомобилистам с призывом быть внимательными на дорогах, сменить стиль вождения и покрышки.

Происшествие 
Шофёра перевернувшегося автобуса, оставившего пассажиров одних, лишат водительского удостоверения либо арестуют на 15 суток.

Образование 
Проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2020–й год опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Шольный двор 
Стали известны открытые направления тем итогового сочинения на 2019–2020 учебный год.

Сотрудничество 
Делегация «Норникеля» приняла участие в работе Восточного экономического форума — 2019, который проходил во Владивостоке.

Промплощадка 
На Талнахской обогатительной фабрике завершился плановый ремонт мельницы полусамоизмельчения (МПСИ).

Профи 
Хороший кузнец сегодня — на вес золота, в Норильске таких можно по пальцам пересчитать. И один из них — наш герой, Дмитрий Дубровский.

Призвание 
В забое важно чувство плеча, которое даёт ощущение надёжности и уверенности. Без этого — никуда. Именно так считает наш герой — работник Заполярной строительной компании проходчик Михаил Вареник.

Транспорт 
С наступлением холодов особо актуальным становится вопрос организации пассажирских перевозок. «Заполярная Правда» узнала, что всего в Норильске 33 муниципальных маршрута, 25 из них обслуживает НПОПАТ. Максимально возможное количество муниципальных автобусов на линии — 173. Всего же на предприятии 189 автобусов для обслуживания муниципальных маршрутов. Водителей — 401 человек. Так что бесперебойная работа в любое время года обеспечена.

Тема недели 
На прошлой неделе министр культуры Владимир Мединский выступил с критикой комиксов, назвав их чтение «убожеством». Такое резкое заявление вызвало бурную реакцию как среди читателей, так и среди представителей книжной индустрии. По рунету даже прокатилась волна каминг–аутов под хештегами #ядебил #ячитаюкомиксы. Впрочем, нашлись и сторонники российского министра. Давайте посмотрим, что же пишут об этом интернет–издания и печатные СМИ.

Новости:
 13 сентября 2019 
17:44 Нормативы ГТО будут принимать у людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
17:36 Совсем скоро в Городском центре культуры появятся новые окна, пандус и паркет. До конца сентября здесь будут завершены основные строительно-монтажные работы.
17:35 Материнский капитал в 2020 году увеличат до 446,6 тысячи рублей.
17:28 Минимальный размер оплаты труда увеличат на 7,5%.
16:24 После внезапного обильного снегопада погода на Таймыре намерена и далее держать северян в тонусе.
16:24 Эксплуатация действующих российских атомных ледоколов «Таймыр», «Вайгач» и «Ямал» будет завершена в 2020-х годах.
15:54 В семнадцатый раз в Дудинке пройдёт спартакиада среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
15:49 Ежедневно аварийные коммунальные службы регистрируют адреса, где, несмотря на запуск в городе отопления, батареи остаются холодными.
15:00 Специалисты «Заповедников Таймыра» обнаружили сотни бочек с отработанным топливом в центре Плато Путорана.
14:29 Через несколько часов труппа Норильского Заполярного театра выйдет на сцену Дворца на Яузе со спектаклем «Жди меня... и я вернусь».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх