[Индекс номера 137 (13.09.2019)]



Транспорт

Сплошное везение

С наступлением холодов особо актуальным становится вопрос организации пассажирских перевозок. «Заполярная Правда» узнала, что всего в Норильске 33 муниципальных маршрута, 25 из них обслуживает НПОПАТ. Максимально возможное количество муниципальных автобусов на линии — 173. Всего же на предприятии 189 автобусов для обслуживания муниципальных маршрутов. Водителей — 401 человек. Так что бесперебойная работа в любое время года обеспечена.

• Кристина Доронина. Родилась и выросла в Норильске. Пыталась переехать на материк, но север не отпустил. • Права категории «В» получила в конце 1990–х годов. Десять лет таксовала. • Работая кондуктором, стремилась к тому, чтобы стать водителем. Мечта осуществилась два года назад. Такси заказывали? Интересно, что в Норильске наравне с мужчинами автобусами управляют четыре представительницы прекрасного пола — а ведь не в каждом российском городе такое встретишь. Заинтересовавшись очередной норильской особенностью, мы поговорили с одной из женщин–водителей — Кристиной Дорониной. – Как вы освоили эту в общем–то не женскую профессию? – Крутить баранку я мечтала с детства. В автошколу пошла, не имея машины, — просто очень хотелось научиться водить. А потом и автомобилем обзавелась — отцу спасибо. Увидев на одной из норильских улиц автобус четвёртого маршрута, которым управляла девушка, восприняла это как руководство к действию – поговорила с будущей коллегой и, получив от неё всю необходимую на том этапе информацию, пошла получать права категории «Д». Кстати, Наталья Плесовских в мой первый самостоятельный выезд, это был маршрут 14а, сидела в автобусе, готовая подстраховать в случае чего. К счастью, вмешиваться ей не пришлось. При этом её присутствие вселяло в меня ещё большую уверенность в своих силах, и я ей очень благодарна за моральную поддержку. Сегодня Наташа, к моему большому сожалению, в НПОПАТ больше не работает, а я езжу в основном по «её маршруту», с которого для меня всё и началось. Всегда мечтала водить большую дорогую машину – Коллеги–мужчины не считают, что женщине не место за рулём автобуса? При трудоустройстве никаких проблем не возникло? – Наоборот, нас в НПОПАТ ценят и стараются создать особо комфортные условия. Например, первая дама — водитель появилась здесь лет десять назад. И тогда для неё даже переделали сидение. К счастью, на современных машинах они более эргономичные. С пониманием мужчины относятся к тому, что по трудовому законодательству наш рабочий день должен длиться меньше, чем у них, и без проблем корректируют график. Принимал меня на работу Василий Башков — замечательный человек и отличный профессионал. Я очень благодарна ему за то, что поверил в меня и дал возможность показать себя в деле. Сегодня первую автоколонну возглавляет Никита Васильевич Савадеров, который так же, как Василий Васильевич, справедливо считает, что мы более дисциплинированные, что нет в нас горячности, присущей некоторым мужчинам–водителям, что на дороге мы спокойнее и уважительнее относимся к другим участникам дорожного движения, и всячески нас поддерживает. Например, этим летом мне и ещё одной девушке–водителю выделили путёвку в санаторий в Белокуриху. Мы с ней жили в одном номере, чувствовали себя очень комфортно и отлично отдохнули. С 4-го маршрута всё и началось – Как проходит ваш рабочий день? – Подъём в 3.00 — 3.30. Первым делом по приезде на работу — обязательный медосмотр. Потом получаю задание, каким маршрутом сегодня следую, — они могут меняться. Мне, кстати, всё равно, по какому маршруту я еду. А вот то, что у каждого автобус свой, радует — хотя я к любой машине быстро адаптируюсь. Перед выездом нужно проверить, как работают тормоза, фары, дворники, другие механизмы, выяснить, в порядке ли антифриз, масло, пригласить для осмотра механика, отметить у него путёвку — контрольные механики автоколонн и выпускают автобус на линию. – А ремонтом заниматься приходится? – Вот в чём мы проигрываем коллегам–мужчинам — так это в том, что некоторые операции по текущему обслуживанию машины чисто физически не можем выполнить — заменить колёса, например, силёнок не хватает. Ремонтировать же автобусы водители и не должны — этим занимаются специалисты авторемонтных мастерских НПОПАТ. – В норильских автобусах всё больше становится мужчин–кондукторов. Как с ними работается? – Пассажиры порой удивляются, когда видят, что ведёт автобус женщина, а «обилечивает» — мужчина. Мне же всё равно, какого пола в «моём автобусе» кондуктор — главное, чтобы человек был ответственный, не скандальный. Относясь к каждому с уважением и пониманием, легко нахожу общий язык с каждым. Например, учитывая, что кондуктор передвигается по салону и не всегда при этом держится за поручни, стараюсь ехать плавно, избегать резких торможений. И о комфорте пассажиров постоянно думаю — на рожон на дороге не лезу, обгонять не стремлюсь и ни разу в аварии не попадала. Я всегда помню, что у меня в салоне чьи– то сыновья, дочки, матери, супруги, что их любят и ждут, и делаю всё для того, чтобы довезти их до места назначения в целости и сохранности. – Некоторые норильские автобусы приспособлены для проезда человека в инвалидном кресле. У вас уже были такие пассажиры? Женщины – рулят! – Действительно, Норильск закупает современные автобусы, подходящие для перевозки маломобильных групп населения. У меня как раз такая машина, но пассажиров в инвалидной коляске ещё не было. На такой случай у нас разработана специальная инструкция. Если кратко, то в такой ситуации нужно нажать на специальную кнопку, и автобус наклонится к бордюру, откинется пандус и можно будет спокойно заехать в салон. При необходимости могут помочь кондуктор и водитель. – Что вам мешает на дорогах? – Очень мешают машины на остановках общественного транспорта — например, выезжая, приходится выруливать на вторую полосу. Бывает, наоборот подъехать к месту посадки и высадки людей очень сложно... На остановке «улица Ветеранов» возле магазина «День и ночь» частенько встречаются помехи. Но я понимаю, что никак не могу на таких водителей повлиять, сохраняю спокойствие и все силы бросаю на то, чтобы выполнить маневр. Столько людей мне доверили свои жизни, что я не могу позволить себе раздражаться и отвлекаться. – Вы сами долго таксовали. Теперь отношение к таксистам поменялось? – Я как была миролюбивым человеком, так и осталась — когда, например, такси меня подрезает, не реагирую, считаю, что торопыжек лучше пропустить. Дело тут, наверное, в том, что я очень люблю свою работу и поэтому всегда настроена позитивно. Желаю каждому быть на своём месте, ведь от этого зависит и настроение, и отношение к окружающим. Попробуй быть настроен доброжелательно к коллегам, клиентам, если идёшь на работу, как на каторгу. А вообще, я ни разу у нас в НПОПАТ не встречала человека, который не любил бы и не ценил бы то, чем занимается.

Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА и из архива Кристины ДОРОНИНОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Интересно, что в Норильске наравне с мужчинами автобусами управляют четыре представительницы прекрасного пола — а ведь не в каждом российском городе такое встретишь. Заинтересовавшись очередной норильской особенностью, мы поговорили с одной из женщин–водителей — Кристиной Дорониной.– Крутить баранку я мечтала с детства. В автошколу пошла, не имея машины, — просто очень хотелось научиться водить. А потом и автомобилем обзавелась — отцу спасибо. Увидев на одной из норильских улиц автобус четвёртого маршрута, которым управляла девушка, восприняла это как руководство к действию – поговорила с будущей коллегой и, получив от неё всю необходимую на том этапе информацию, пошла получать права категории «Д». Кстати, Наталья Плесовских в мой первый самостоятельный выезд, это был маршрут 14а, сидела в автобусе, готовая подстраховать в случае чего. К счастью, вмешиваться ей не пришлось. При этом её присутствие вселяло в меня ещё большую уверенность в своих силах, и я ей очень благодарна за моральную поддержку. Сегодня Наташа, к моему большому сожалению, в НПОПАТ больше не работает, а я езжу в основном по «её маршруту», с которого для меня всё и началось.– Наоборот, нас в НПОПАТ ценят и стараются создать особо комфортные условия. Например, первая дама — водитель появилась здесь лет десять назад. И тогда для неё даже переделали сидение. К счастью, на современных машинах они более эргономичные. С пониманием мужчины относятся к тому, что по трудовому законодательству наш рабочий день должен длиться меньше, чем у них, и без проблем корректируют график. Принимал меня на работу Василий Башков — замечательный человек и отличный профессионал. Я очень благодарна ему за то, что поверил в меня и дал возможность показать себя в деле. Сегодня первую автоколонну возглавляет Никита Васильевич Савадеров, который так же, как Василий Васильевич, справедливо считает, что мы более дисциплинированные, что нет в нас горячности, присущей некоторым мужчинам–водителям, что на дороге мы спокойнее и уважительнее относимся к другим участникам дорожного движения, и всячески нас поддерживает. Например, этим летом мне и ещё одной девушке–водителю выделили путёвку в санаторий в Белокуриху. Мы с ней жили в одном номере, чувствовали себя очень комфортно и отлично отдохнули.– Подъём в 3.00 — 3.30. Первым делом по приезде на работу — обязательный медосмотр. Потом получаю задание, каким маршрутом сегодня следую, — они могут меняться. Мне, кстати, всё равно, по какому маршруту я еду. А вот то, что у каждого автобус свой, радует — хотя я к любой машине быстро адаптируюсь. Перед выездом нужно проверить, как работают тормоза, фары, дворники, другие механизмы, выяснить, в порядке ли антифриз, масло, пригласить для осмотра механика, отметить у него путёвку — контрольные механики автоколонн и выпускают автобус на линию.– Вот в чём мы проигрываем коллегам–мужчинам — так это в том, что некоторые операции по текущему обслуживанию машины чисто физически не можем выполнить — заменить колёса, например, силёнок не хватает. Ремонтировать же автобусы водители и не должны — этим занимаются специалисты авторемонтных мастерских НПОПАТ.– Пассажиры порой удивляются, когда видят, что ведёт автобус женщина, а «обилечивает» — мужчина. Мне же всё равно, какого пола в «моём автобусе» кондуктор — главное, чтобы человек был ответственный, не скандальный. Относясь к каждому с уважением и пониманием, легко нахожу общий язык с каждым. Например, учитывая, что кондуктор передвигается по салону и не всегда при этом держится за поручни, стараюсь ехать плавно, избегать резких торможений. И о комфорте пассажиров постоянно думаю — на рожон на дороге не лезу, обгонять не стремлюсь и ни разу в аварии не попадала. Я всегда помню, что у меня в салоне чьи– то сыновья, дочки, матери, супруги, что их любят и ждут, и делаю всё для того, чтобы довезти их до места назначения в целости и сохранности.– Действительно, Норильск закупает современные автобусы, подходящие для перевозки маломобильных групп населения. У меня как раз такая машина, но пассажиров в инвалидной коляске ещё не было. На такой случай у нас разработана специальная инструкция. Если кратко, то в такой ситуации нужно нажать на специальную кнопку, и автобус наклонится к бордюру, откинется пандус и можно будет спокойно заехать в салон. При необходимости могут помочь кондуктор и водитель.– Очень мешают машины на остановках общественного транспорта — например, выезжая, приходится выруливать на вторую полосу. Бывает, наоборот подъехать к месту посадки и высадки людей очень сложно... На остановке «улица Ветеранов» возле магазина «День и ночь» частенько встречаются помехи. Но я понимаю, что никак не могу на таких водителей повлиять, сохраняю спокойствие и все силы бросаю на то, чтобы выполнить маневр. Столько людей мне доверили свои жизни, что я не могу позволить себе раздражаться и отвлекаться.– Я как была миролюбивым человеком, так и осталась — когда, например, такси меня подрезает, не реагирую, считаю, что торопыжек лучше пропустить. Дело тут, наверное, в том, что я очень люблю свою работу и поэтому всегда настроена позитивно. Желаю каждому быть на своём месте, ведь от этого зависит и настроение, и отношение к окружающим. Попробуй быть настроен доброжелательно к коллегам, клиентам, если идёшь на работу, как на каторгу. А вообще, я ни разу у нас в НПОПАТ не встречала человека, который не любил бы и не ценил бы то, чем занимается.

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