[Индекс номера 137 (13.09.2019)]



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На прошлой неделе министр культуры Владимир Мединский выступил с критикой комиксов, назвав их чтение «убожеством». Такое резкое заявление вызвало бурную реакцию как среди читателей, так и среди представителей книжной индустрии. По рунету даже прокатилась волна каминг–аутов под хештегами #ядебил #ячитаюкомиксы. Впрочем, нашлись и сторонники российского министра. Давайте посмотрим, что же пишут об этом интернет–издания и печатные СМИ.







Это «жевательная резинка, не еда» Свою точку зрения на то, почему необходимо исключить создание методических материалов для преподавания истории в формате комикса, Владимир Мединский изложил в беседе с журналистами на открытии Московской международной книжной выставки–ярмарки. РБК цитирует министра со ссылкой на агентство ТАСС. «Наша задача — стараться популярно объяснять исторические моменты, чтобы, с одной стороны, это соответствовало исторической правде, но с другой стороны, чтобы это можно было понять и ребёнку», — сказал Мединский. По его словам, «история должна быть набором интересных историй, взаимосвязанных логически и проистекающих одна из другой». В то же время министр считает неприемлемым представление исторических фактов в виде комиксов. «Комикс — это для тех, кто плохо умеет читать. Я вообще отрицательно отношусь к комиксам, это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребёнка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством», — пояснил он.



Особенная культура Литературный критик Николай Александров не согласился с главой Минкультуры. В эфире НСН он высказал мнение, что пренебрежительное отношение к этому литературному жанру в России существует из–за того, что комиксная культура была совершенно не развита в Советском Союзе. «Комиксы нельзя рассматривать как книжки с картинками или как картинки с текстами, которые дополняют рисунки автора, — высказался критик. — Это особенная культура, так же как кино не равно театру, как мультфильм не равен кино. Странно считать, что комиксная культура рассчитана исключительно на детей и подростков. Это происходит из–за того, что комиксы в советской России, за исключением таких знаменитых, как One Piece, например, были не слишком распространены. Тем более во взрослой среде». По мнению Александрова, комиксная культура, которая развивалась во Франции или США, прошла мимо целых поколений советских детей. «И, видимо, мимо поколения Мединского. Поэтому, на его взгляд, комиксы — это нечто инфантильное, предназначенное для детей, недостойно внимания взрослого читателя». Литературный критик также отметил, что сейчас термин «комикс» всё чаще заменяется понятием «графический роман».



Мы чужие В свою очередь, в поддержку главы Минкультуры высказался Никита Михалков. Это произошло после того, как журналисты попросили режиссёра прокомментировать победу фильма «Джокер» на 76–м Венецианском кинофестивале. Событие уже назвали историческим — впервые картина, в основе которой лежит комикс, удостоилась «Золотого льва», главной награды фестиваля. «Для меня комиксы — абсолютно чужой вид искусства. Это всё равно что вставлять своё лицо в ростовые фотографии знаменитостей. Для меня это не живое», — поделился своей точкой зрения Михалков. Режиссёр «Утомлённых солнцем» и «Сибирского цирюльника» признался, что «не греет» его и современная японская анимация. По мнению мэтра, она построена на механических принципах. В качестве альтернативы он предложил такие мультфильмы, как «Бэмби», «Ёжик в тумане» и «Ну, погоди!».





Большая разница В заочный спор с Владимиром Мединским по поводу комиксов вступил французский писатель, критик и редактор Фредерик Бегбедер. На пресс–конференции в Москве он заявил, что не считает, будто комиксы предназначены исключительно для детей. По его мнению, некоторые из них вполне могут читать и взрослые. Издание со ссылкой на агентство ТАСС приводит слова Бегбедера о том, что он сам прочитал множество комиксов и знает: они могут быть как лёгкими, так и серьёзными. По словам писателя, французские авторы комиксов посвящают их самым разным, в том числе очень злободневным темам. Когда Бегбедер узнал от российских журналистов, что Владимир Мединский раскритиковал идею излагать исторические события в формате комиксов, он призвал «никого не осуждать» и высказал сожаление по поводу мнения российского министра культуры.



Вселенные в картинках Как сообщает издание, в кинотеатрах одной из российских сетей в ближайшие шесть месяцев планируется открыть пять магазинов по продаже комиксов. Руководитель сети Ольга Зинякова сообщила журналистам, что в качестве партнёра в этом проекте выступил интернет–магазин, согласно исследованиям которого покупателей больше всего интересуют товары, связанные с героями комикс–вселенных Marvel и DC.



Научный подход В Петербурге прошла лекция о создании научных комиксов. В качестве спикеров выступили создатели буклета «Это точно! Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных». Книгу подготовили журнал «Кот Шредингера» и Сколковский институт науки и технологий. Редакторы не только собрали под одной обложкой актуальные открытия и сделали из сложных научных статьей понятные рисованые истории, но и рассказали, как отбирать статьи, писать сценарий и продвигать этот вид комиксов. Свой взгляд Елена Попова, внештатный автор «ЗП» Мне сложно вспомнить, когда я впервые услышала это слово — «комиксы». Возможно, в лихие девяностые, когда вслед за масштабным вторжением видеокассет с голливудскими фильмами в нашу страну стали массово проникать истории в картинках. Супермен, Чудо–Женщина, Бэтмен, Атомный Человек, Капитан Америка... Признаюсь, летающий мужчина в латексе или женщина, лазающая по стенам, даже тогда не привлекали меня. Моё поколение воспитывалось совсем на другой литературе с другими персонажами. Наташа Ростова, Анна Каренина, братья Карамазовы... Для меня нереально было бы представить, к примеру, «Войну и мир» в формате рисованных картинок. Лаконичность повествования — это вообще не про нас. И реакция министра Мединского, не понимающего, как взрослый человек может интересоваться комиксами, вполне объяснима. Но только на первый взгляд. Восприятие комиксов в нашей стране, особенно у людей старшего поколения, довольно стереотипно. Ведь что мы знаем о комиксах? Что это юмористические, фантастические, детективные и военные истории, приключения животных, романтика или вестерны... С другой стороны, существуют комиксы, посвящённые классическим произведениям, серьёзным политическим и социальным проблемам. В качестве примера могу привести книгу о трагической истории Ленинграда в XX веке «Сурвило», которую выпустила в этом году Ольга Лаврентьева. Чёрно– белую книжку художница рисовала полтора года, коробка с эскизами весила 9,5 килограмма, а для большей достоверности петербурженка использовала исторические фотографии и документы из архива ФСБ. В основу романа о блокаде и репрессиях легла судьба бабушки автора — 94–летней Валентины Сурвило. Впрочем, отечественные авторы только начинают осваивать этот жанр, который специалисты во всём мире определяют как интересный синтез литературы и графики. К слову, в последнее время комиксы всё чаще встречаются на страницах учебников и научно–популярных книг. И это тоже объяснимо: иллюстрированный текст помогает читателю легче и полнее усваивать новую информацию. Я на всякий случай поспрашивала у знакомой молодёжи в возрасте двадцати с небольшим лет: как бы они отнеслись к тому, что история может быть изложена в формате комикса? Реакция меня не удивила. Молодые люди были в восторге! Объясняли они это просто: огромные тексты со множеством цифр и фактов, как в традиционных учебниках, отбивают всякое желание изучать историю. И уж точно не способствуют лучшему запоминанию. В то время как серия картинок, с помощью которых ведётся связное повествование, способна заинтересовать и увлечь любого ребёнка. Другой вопрос — как много художников и писателей в нашей стране способны грамотно разбить сюжет на кадры, придумать лаконичные и выразительные реплики, создав в конце концов объективную и в то же время захватывающую историю? Меня не удивляет, что Фредерик Бегбедер выступил в защиту комиксов — французские художники называют их девятым искусством. По их мнению, читать комиксы нужно уметь, так же как нужно уметь слышать музыку, понимать живопись или воспринимать литературное произведение. Возможно, спорная для кого–то точка зрения. С другой стороны, есть ли смысл отрицать глобализацию культуры?

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Свою точку зрения на то, почему необходимо исключить создание методических материалов для преподавания истории в формате комикса, Владимир Мединский изложил в беседе с журналистами на открытии Московской международной книжной выставки–ярмарки. РБК цитирует министра со ссылкой на агентство ТАСС.«Наша задача — стараться популярно объяснять исторические моменты, чтобы, с одной стороны, это соответствовало исторической правде, но с другой стороны, чтобы это можно было понять и ребёнку», — сказал Мединский. По его словам, «история должна быть набором интересных историй, взаимосвязанных логически и проистекающих одна из другой». В то же время министр считает неприемлемым представление исторических фактов в виде комиксов.«Комикс — это для тех, кто плохо умеет читать. Я вообще отрицательно отношусь к комиксам, это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребёнка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством», — пояснил он.Литературный критик Николай Александров не согласился с главой Минкультуры. В эфире НСН он высказал мнение, что пренебрежительное отношение к этому литературному жанру в России существует из–за того, что комиксная культура была совершенно не развита в Советском Союзе. «Комиксы нельзя рассматривать как книжки с картинками или как картинки с текстами, которые дополняют рисунки автора, — высказался критик. — Это особенная культура, так же как кино не равно театру, как мультфильм не равен кино. Странно считать, что комиксная культура рассчитана исключительно на детей и подростков. Это происходит из–за того, что комиксы в советской России, за исключением таких знаменитых, как One Piece, например, были не слишком распространены. Тем более во взрослой среде».По мнению Александрова, комиксная культура, которая развивалась во Франции или США, прошла мимо целых поколений советских детей. «И, видимо, мимо поколения Мединского. Поэтому, на его взгляд, комиксы — это нечто инфантильное, предназначенное для детей, недостойно внимания взрослого читателя».Литературный критик также отметил, что сейчас термин «комикс» всё чаще заменяется понятием «графический роман».В свою очередь, в поддержку главы Минкультуры высказался Никита Михалков. Это произошло после того, как журналисты попросили режиссёра прокомментировать победу фильма «Джокер» на 76–м Венецианском кинофестивале. Событие уже назвали историческим — впервые картина, в основе которой лежит комикс, удостоилась «Золотого льва», главной награды фестиваля.«Для меня комиксы — абсолютно чужой вид искусства. Это всё равно что вставлять своё лицо в ростовые фотографии знаменитостей. Для меня это не живое», — поделился своей точкой зрения Михалков. Режиссёр «Утомлённых солнцем» и «Сибирского цирюльника» признался, что «не греет» его и современная японская анимация.По мнению мэтра, она построена на механических принципах. В качестве альтернативы он предложил такие мультфильмы, как «Бэмби», «Ёжик в тумане» и «Ну, погоди!».В заочный спор с Владимиром Мединским по поводу комиксов вступил французский писатель, критик и редактор Фредерик Бегбедер. На пресс–конференции в Москве он заявил, что не считает, будто комиксы предназначены исключительно для детей. По его мнению, некоторые из них вполне могут читать и взрослые.Издание со ссылкой на агентство ТАСС приводит слова Бегбедера о том, что он сам прочитал множество комиксов и знает: они могут быть как лёгкими, так и серьёзными. По словам писателя, французские авторы комиксов посвящают их самым разным, в том числе очень злободневным темам. Когда Бегбедер узнал от российских журналистов, что Владимир Мединский раскритиковал идею излагать исторические события в формате комиксов, он призвал «никого не осуждать» и высказал сожаление по поводу мнения российского министра культуры.Как сообщает издание, в кинотеатрах одной из российских сетей в ближайшие шесть месяцев планируется открыть пять магазинов по продаже комиксов. Руководитель сети Ольга Зинякова сообщила журналистам, что в качестве партнёра в этом проекте выступил интернет–магазин, согласно исследованиям которого покупателей больше всего интересуют товары, связанные с героями комикс–вселенных Marvel и DC.В Петербурге прошла лекция о создании научных комиксов. В качестве спикеров выступили создатели буклета «Это точно! Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных». Книгу подготовили журнал «Кот Шредингера» и Сколковский институт науки и технологий. Редакторы не только собрали под одной обложкой актуальные открытия и сделали из сложных научных статьей понятные рисованые истории, но и рассказали, как отбирать статьи, писать сценарий и продвигать этот вид комиксов.

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