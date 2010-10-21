[Индекс номера 137 (13.09.2019)]



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Неарктический сезон

Рекордной жарой, значительным сокращением льдов и лесными пожарами было отмечено лето 2019 года в Арктике.

По информации, опубликованной Росгидрометом, температура у побережья моря Лаптевых на севере Сибири превышала норму на 8 градусов. На картах Росгидромета видно, что на значительной части полуострова Таймыр и прилегающих к нему акваториях моря Лаптевых и Восточно–Сибирского моря было примерно на 4 градуса теплее обычного. Жара иссушила растительный покров и привела к крупным лесным пожарам. По данным системы мониторинга атмосферы «Коперник», летом за Полярным кругом было зафиксировано более 100 интенсивных и продолжительных лесных пожаров. Больше всего пострадали север Сибири и Аляска. Только в июне в результате этих пожаров в атмосферу было выброшено 50 миллионов тонн углекислого газа, что равняется общему годовому объёму выбросов Швеции. Параллельно с этим набирает обороты таяние арктических льдов. По информации Национального центра данных по снегу и льду США, площадь ледового покрова в Арктике в июне 2019 года была второй наименьшей за 41 год наблюдений после рекордно низкого уровня 2016 года.

Подготовил Денис Кожевников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По информации, опубликованной Росгидрометом, температура у побережья моря Лаптевых на севере Сибири превышала норму на 8 градусов. На картах Росгидромета видно, что на значительной части полуострова Таймыр и прилегающих к нему акваториях моря Лаптевых и Восточно–Сибирского моря было примерно на 4 градуса теплее обычного. Жара иссушила растительный покров и привела к крупным лесным пожарам.По данным системы мониторинга атмосферы «Коперник», летом за Полярным кругом было зафиксировано более 100 интенсивных и продолжительных лесных пожаров. Больше всего пострадали север Сибири и Аляска. Только в июне в результате этих пожаров в атмосферу было выброшено 50 миллионов тонн углекислого газа, что равняется общему годовому объёму выбросов Швеции.Параллельно с этим набирает обороты таяние арктических льдов. По информации Национального центра данных по снегу и льду США, площадь ледового покрова в Арктике в июне 2019 года была второй наименьшей за 41 год наблюдений после рекордно низкого уровня 2016 года.

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