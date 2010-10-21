[Индекс номера 137 (13.09.2019)]

 Важно 
Переобувайся, не отвлекайся

Госавтоинспекция Норильска обращается к автомобилистам с призывом быть внимательными на дорогах, сменить стиль вождения и покрышки.
Снегопад на головы пешеходов и автомобилистов свалился неожиданно, создав на улицах и дорогах труднопроходимое снежное месиво. В итоге из–за летних покрышек, несоблюдения дистанции и превышения безопасной скорости увеличилась аварийность на дорогах. Во вторник зафиксировано 11 ДТП с материальным ущербом, и ещё в одном пострадали люди.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. В большей степени эта рекомендация относится к водителям, которые управляют транспортным средством повышенной опасности, ведь именно от их действий зависит безопасность пешеходов. Тормозной путь легкового автомобиля во время снегопада увеличивается в разы. Также увеличивается вероятность заносов.
– Пришла пора сменить стиль вождения. В осенне– зимний период скорость движения должна быть ниже, дистанция между автомобилями — больше. Своевременно следует поменять покрышки на шипованные. Также водителям необходимо быть внимательными, не отвлекаться на телефонные разговоры и переписку, учитывать ландшафт автодорог, при подъезде к пешеходным переходам быть готовым к торможению, — настойчиво убеждают дорожные полицейские.

Николай Кондрашов
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График отключения горячей воды в Норильске.
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