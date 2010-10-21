[Индекс номера 137 (13.09.2019)]

 Происшествие 
О людях бы подумал!

Шофёра перевернувшегося автобуса, оставившего пассажиров одних, лишат водительского удостоверения либо арестуют на 15 суток.
Мужчина ушёл с места ДТП, ничего не сообщив о нём в отдел ГИБДД. Авария случилась около 13 часов во вторник. В это время в городе был сильный снегопад, наблюдалась сложная дорожная обстановка. По этой причине трассу Норильск – Алыкель закрыли для легковых автомобилей. Автобусы НПОПАТ двигались со скоростью 35 км/ч.
Коммерческий автобус 35–го маршрута выехал из Кайеркана в Норильск. В нём ехали десять пассажиров. Буквально через полтора километра пазик занесло, водитель пытался вырулить, но не вышло — автобус перевернулся на бок. Все, кто в нём находился, самостоятельно выбрались, сделали фото и видео для соцсетей и разошлись. Виновник случившегося тоже ушёл.
О ДТП сотрудники Госавтоинспекции узнали лишь спустя несколько часов. Им позвонили из поликлиники, куда начали обращаться за медицинской помощью пассажиры перевернувшегося автобуса. По информации ОГИБДД, незначительные ушибы в происшествии получили шесть человек. Дорожные полицейские негодуют, почему никто не сообщил о происшествии раньше, ведь за это время мимо лежащего на обочине пазика проехало множество людей.
Водителя инспекторы нашли сразу. Он объяснил свой уход тем, что пошёл искать подмогу и технику, чтобы поставить автобус на колёса. Мужчина почти 30 лет за рулём, и очень странно, что он не знает элементарного — место ДТП покидать нельзя. Если бы он сразу позвонил в ОГИБДД, каких–либо наказаний не последовало бы. А теперь он понесёт административную ответственность. КоАП РФ предусматривает за данное нарушение лишение водительских прав на срок до 1,5 лет или административный арест на 15 суток. Добавим, что и другие правила дорожного движения этот водитель также систематически игнорирует. Только за последний год на него было составлено пять протоколов.
Почему же пассажирский автобус перевернулся? Всё просто: водитель не счёл нужным на дороге, заваленной мокрым снегом, сбавить скорость.

6 человек пострадали в результате ДТП на автодороге Норильск – Кайеркан.Они ехали в коммерческом автобусе 35-го маршрута.

Ксения Пирогова
Фото очевидцев ДТП
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