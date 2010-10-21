[Индекс номера 137 (13.09.2019)]



Происшествие

О людях бы подумал!

Шофёра перевернувшегося автобуса, оставившего пассажиров одних, лишат водительского удостоверения либо арестуют на 15 суток.

Мужчина ушёл с места ДТП, ничего не сообщив о нём в отдел ГИБДД. Авария случилась около 13 часов во вторник. В это время в городе был сильный снегопад, наблюдалась сложная дорожная обстановка. По этой причине трассу Норильск – Алыкель закрыли для легковых автомобилей. Автобусы НПОПАТ двигались со скоростью 35 км/ч. Коммерческий автобус 35–го маршрута выехал из Кайеркана в Норильск. В нём ехали десять пассажиров. Буквально через полтора километра пазик занесло, водитель пытался вырулить, но не вышло — автобус перевернулся на бок. Все, кто в нём находился, самостоятельно выбрались, сделали фото и видео для соцсетей и разошлись. Виновник случившегося тоже ушёл. О ДТП сотрудники Госавтоинспекции узнали лишь спустя несколько часов. Им позвонили из поликлиники, куда начали обращаться за медицинской помощью пассажиры перевернувшегося автобуса. По информации ОГИБДД, незначительные ушибы в происшествии получили шесть человек. Дорожные полицейские негодуют, почему никто не сообщил о происшествии раньше, ведь за это время мимо лежащего на обочине пазика проехало множество людей. Водителя инспекторы нашли сразу. Он объяснил свой уход тем, что пошёл искать подмогу и технику, чтобы поставить автобус на колёса. Мужчина почти 30 лет за рулём, и очень странно, что он не знает элементарного — место ДТП покидать нельзя. Если бы он сразу позвонил в ОГИБДД, каких–либо наказаний не последовало бы. А теперь он понесёт административную ответственность. КоАП РФ предусматривает за данное нарушение лишение водительских прав на срок до 1,5 лет или административный арест на 15 суток. Добавим, что и другие правила дорожного движения этот водитель также систематически игнорирует. Только за последний год на него было составлено пять протоколов. Почему же пассажирский автобус перевернулся? Всё просто: водитель не счёл нужным на дороге, заваленной мокрым снегом, сбавить скорость.

6 человек пострадали в результате ДТП на автодороге Норильск – Кайеркан.Они ехали в коммерческом автобусе 35-го маршрута.

Ксения Пирогова Фото очевидцев ДТП www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мужчина ушёл с места ДТП, ничего не сообщив о нём в отдел ГИБДД. Авария случилась около 13 часов во вторник. В это время в городе был сильный снегопад, наблюдалась сложная дорожная обстановка. По этой причине трассу Норильск – Алыкель закрыли для легковых автомобилей. Автобусы НПОПАТ двигались со скоростью 35 км/ч.Коммерческий автобус 35–го маршрута выехал из Кайеркана в Норильск. В нём ехали десять пассажиров. Буквально через полтора километра пазик занесло, водитель пытался вырулить, но не вышло — автобус перевернулся на бок. Все, кто в нём находился, самостоятельно выбрались, сделали фото и видео для соцсетей и разошлись. Виновник случившегося тоже ушёл.О ДТП сотрудники Госавтоинспекции узнали лишь спустя несколько часов. Им позвонили из поликлиники, куда начали обращаться за медицинской помощью пассажиры перевернувшегося автобуса. По информации ОГИБДД, незначительные ушибы в происшествии получили шесть человек. Дорожные полицейские негодуют, почему никто не сообщил о происшествии раньше, ведь за это время мимо лежащего на обочине пазика проехало множество людей.Водителя инспекторы нашли сразу. Он объяснил свой уход тем, что пошёл искать подмогу и технику, чтобы поставить автобус на колёса. Мужчина почти 30 лет за рулём, и очень странно, что он не знает элементарного — место ДТП покидать нельзя. Если бы он сразу позвонил в ОГИБДД, каких–либо наказаний не последовало бы. А теперь он понесёт административную ответственность. КоАП РФ предусматривает за данное нарушение лишение водительских прав на срок до 1,5 лет или административный арест на 15 суток. Добавим, что и другие правила дорожного движения этот водитель также систематически игнорирует. Только за последний год на него было составлено пять протоколов.Почему же пассажирский автобус перевернулся? Всё просто: водитель не счёл нужным на дороге, заваленной мокрым снегом, сбавить скорость.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















