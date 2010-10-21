[Индекс номера 137 (13.09.2019)]



Образование

Когда сдавать будем?

Проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2020–й год опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Заявление на участие в ЕГЭ принимают до 1 февраля, в ОГЭ — до 1 марта ЕГЭ в этом учебном году традиционно пройдёт в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 7 по 24 сентября. Начнётся досрочный период ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе, основной — по географии, литературе и информатике. Для проведения ЕГЭ по обществознанию в 2020 году не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он будет совмещён с информатикой, во время основного — с химией. В каждом из периодов предусмотрены резервные сроки. – Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными испытаниями был перерыв не менее двух дней. С такой просьбой к нам обращались родители выпускников. Завершиться резервные дни основного периода должны до начала июля, чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск, — прокомментировал проект расписания руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода, выпускники текущего года — в основные сроки основного периода. Одиннадцатиклассники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные периоды можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтверждённых документально, и соответствующего решения Государственной экзаменационной комиссии. Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и/или математике базового уровня в дополнительный, сентябрьский период. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9–го класса также пройдёт в три этапа: досрочный — с 21 апреля по 16 мая, основной — с 22 мая по 30 июня и дополнительный — с 7 по 21 сентября. Заявления на участие в ЕГЭ для 11–классников и выпускников прошлых лет принимаются до 1 февраля 2020 года, на участие в ГИА от 9–классников — до 1 марта 2020 года.

Подготовила Марина Андриюк Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда ЕГЭ в этом учебном году традиционно пройдёт в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 7 по 24 сентября. Начнётся досрочный период ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе, основной — по географии, литературе и информатике. Для проведения ЕГЭ по обществознанию в 2020 году не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он будет совмещён с информатикой, во время основного — с химией. В каждом из периодов предусмотрены резервные сроки.– Проект расписания экзаменов во время основного периода ЕГЭ составлен таким образом, чтобы между экзаменационными испытаниями был перерыв не менее двух дней. С такой просьбой к нам обращались родители выпускников. Завершиться резервные дни основного периода должны до начала июля, чтобы учителя смогли спокойно уйти в отпуск, — прокомментировал проект расписания руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода, выпускники текущего года — в основные сроки основного периода. Одиннадцатиклассники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные периоды можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтверждённых документально, и соответствующего решения Государственной экзаменационной комиссии.Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и/или математике базового уровня в дополнительный, сентябрьский период.Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9–го класса также пройдёт в три этапа: досрочный — с 21 апреля по 16 мая, основной — с 22 мая по 30 июня и дополнительный — с 7 по 21 сентября.Заявления на участие в ЕГЭ для 11–классников и выпускников прошлых лет принимаются до 1 февраля 2020 года, на участие в ГИА от 9–классников — до 1 марта 2020 года.

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