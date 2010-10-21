[Индекс номера 137 (13.09.2019)]

 Шольный двор 
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Стали известны открытые направления тем итогового сочинения на 2019–2020 учебный год.
Сочинение — это допуск выпускников к государственной итоговой аттестации
Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах утвердил пять открытых направлений тем сочинения на 2019–2020 учебный год: «Война и мир» — к 150–летию великой книги, «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов станут известны за 15 минут до его начала по местному времени.
Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11–х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Оценивается оно по системе «зачёт»/«незачёт». Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.
Итоговое сочинение, в случае представления его при приёме на обучение в вузы, действительно в течение четырёх лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется. Основной срок написания итогового сочинения в текущем учебном году — 4 декабря 2019 года. Ребята, получившие неудовлетворительный результат «незачёт», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки — 5 февраля и 6 мая 2020 года.

По информации министерства образования Красноярского края
Фото Владимира МАКУШКИНА
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График отключения горячей воды в Норильске.
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 13 сентября 2019 
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