[Индекс номера 137 (13.09.2019)]



Сотрудничество

С дальним прицелом

Делегация «Норникеля» приняла участие в работе Восточного экономического форума — 2019, который проходил во Владивостоке.

Крупным инвесторам важны прозрачные и понятные правила игры Статс–секретарь — вице–президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков в ходе различных мероприятий форума рассказал об актуальной повестке компании, высказал предложения, направленные на эффективное использование ресурсов Арктики и Дальнего Востока, а также провёл ряд рабочих встреч. На встрече с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным обсуждались вопросы взаимодействия и стимулирования проведения геологоразведочных работ, планы «Норникеля» по добыче твёрдых полезных ископаемых и участию в реализации национального проекта «Экология». Долгосрочной стратегией развития компании предусматривается масштабный объём инвестиций в модернизацию производства. Только на финансирование крупнейшего экологического проекта на Таймыре — «Серного проекта» — планируется направить не менее 2,5 млрд долларов. Фактически это ключевое мероприятие федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Кроме того, Дмитрий Пристансков представил министру планы работ на горных проектах в Норильском промышленном районе и месторождениях металлов платиновой группы «Арктик Палладий». Большое внимание участников саммита привлекло обсуждение возможностей стимулирования геологоразведочных работ на российском континентальном шельфе. На сессии «Ресурсная база Дальнего Востока и Арктики: текущее состояние и перспективы развития» было отмечено, что в условиях падающей добычи полезных ископаемых именно освоение ресурсной базы Дальнего Востока и Арктики способно укрепить позиции России как энергетической и минерально–сырьевой державы. Участники пришли к мнению, что увеличение инвестиционной привлекательности геологоразведочных проектов нуждается в совершенствовании законодательной базы. Выступая на сессии, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов рассказал о предложении Минприроды России ввести повышенный коэффициент в размере 3,5% по налогу на прибыль для расходов на геологоразведку в Арктике. – В результате данной меры дополнительные средства будут направляться на геологоразведочные работы на новых перспективных площадях, что будет способствовать повышению геологической изученности территорий и воспроизводству минерально–сырьевой базы, — подтвердил вице–президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков. Он уточнил, что по оценке компании, при утверждении этой нормы «Норникель» ежегодно сможет дополнительно направлять на геологоразведку от 300 до 500 млн рублей. Сейчас компания направляет на эти цели около 1,5 млрд рублей. – Крупным инвесторам важны прозрачные и понятные правила игры. Создавая точки роста в Арктике, хотелось бы иметь возможность просчитывать свои решения на длительную перспективу и быть уверенными, что до финиша проекта не будет резких изменений в налоговой законодательной базе и увеличений фискальной нагрузки. В этой связи законодательное обеспечение развития Арктики является актуальным вопросом для долгосрочного, стратегического развития данной территории, — отметил Пристансков, выступая на сессии «Законодательное обеспечение развития Арктики». Важная дискуссия, в обсуждении которой принял участие представитель «Норникеля», была организована Генпрокуратурой России. На тематической сессии обсуждались механизмы противодействия коррупции в деловом сегменте. В обсуждении также участвовали делегаты от «Аэрофлота» и «МТС», которые поделились тем, как их компании реализуют антикоррупционную политику и минимизируют коррупционные риски. – Мы особо контролируем бизнес–процессы, где высока вероятность совершения коррупционных правонарушений. Это такие направления, как закупочная деятельность, взаимодействие с контрагентами, участие в благотворительной деятельности, спонсорство, — рассказал Дмитрий Пристансков. Делегация «Норникеля» также приняла участие в торжественной церемонии закладки памятной капсулы Центра ледовых видов спорта, который будет построен во Владивостоке для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Компания выступила партнёром прошедшего в ходе ВЭФ международного турнира по кёрлингу среди смешанных пар WCT Pacific Ocean Cup 2019.

По информации пресс-службы «Норникеля» Фото пресс-службы «Норникеля» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Статс–секретарь — вице–президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков в ходе различных мероприятий форума рассказал об актуальной повестке компании, высказал предложения, направленные на эффективное использование ресурсов Арктики и Дальнего Востока, а также провёл ряд рабочих встреч.На встрече с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным обсуждались вопросы взаимодействия и стимулирования проведения геологоразведочных работ, планы «Норникеля» по добыче твёрдых полезных ископаемых и участию в реализации национального проекта «Экология». Долгосрочной стратегией развития компании предусматривается масштабный объём инвестиций в модернизацию производства. Только на финансирование крупнейшего экологического проекта на Таймыре — «Серного проекта» — планируется направить не менее 2,5 млрд долларов. Фактически это ключевое мероприятие федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Кроме того, Дмитрий Пристансков представил министру планы работ на горных проектах в Норильском промышленном районе и месторождениях металлов платиновой группы «Арктик Палладий».Большое внимание участников саммита привлекло обсуждение возможностей стимулирования геологоразведочных работ на российском континентальном шельфе. На сессии «Ресурсная база Дальнего Востока и Арктики: текущее состояние и перспективы развития» было отмечено, что в условиях падающей добычи полезных ископаемых именно освоение ресурсной базы Дальнего Востока и Арктики способно укрепить позиции России как энергетической и минерально–сырьевой державы. Участники пришли к мнению, что увеличение инвестиционной привлекательности геологоразведочных проектов нуждается в совершенствовании законодательной базы.Выступая на сессии, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов рассказал о предложении Минприроды России ввести повышенный коэффициент в размере 3,5% по налогу на прибыль для расходов на геологоразведку в Арктике.– В результате данной меры дополнительные средства будут направляться на геологоразведочные работы на новых перспективных площадях, что будет способствовать повышению геологической изученности территорий и воспроизводству минерально–сырьевой базы, — подтвердил вице–президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.Он уточнил, что по оценке компании, при утверждении этой нормы «Норникель» ежегодно сможет дополнительно направлять на геологоразведку от 300 до 500 млн рублей. Сейчас компания направляет на эти цели около 1,5 млрд рублей.– Крупным инвесторам важны прозрачные и понятные правила игры. Создавая точки роста в Арктике, хотелось бы иметь возможность просчитывать свои решения на длительную перспективу и быть уверенными, что до финиша проекта не будет резких изменений в налоговой законодательной базе и увеличений фискальной нагрузки. В этой связи законодательное обеспечение развития Арктики является актуальным вопросом для долгосрочного, стратегического развития данной территории, — отметил Пристансков, выступая на сессии «Законодательное обеспечение развития Арктики».Важная дискуссия, в обсуждении которой принял участие представитель «Норникеля», была организована Генпрокуратурой России. На тематической сессии обсуждались механизмы противодействия коррупции в деловом сегменте. В обсуждении также участвовали делегаты от «Аэрофлота» и «МТС», которые поделились тем, как их компании реализуют антикоррупционную политику и минимизируют коррупционные риски.– Мы особо контролируем бизнес–процессы, где высока вероятность совершения коррупционных правонарушений. Это такие направления, как закупочная деятельность, взаимодействие с контрагентами, участие в благотворительной деятельности, спонсорство, — рассказал Дмитрий Пристансков.Делегация «Норникеля» также приняла участие в торжественной церемонии закладки памятной капсулы Центра ледовых видов спорта, который будет построен во Владивостоке для подготовки спортсменов к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Компания выступила партнёром прошедшего в ходе ВЭФ международного турнира по кёрлингу среди смешанных пар WCT Pacific Ocean Cup 2019.

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