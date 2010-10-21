На Талнахской обогатительной фабрике завершился плановый ремонт мельницы полусамоизмельчения (МПСИ).
|Ноу-хау – инновационное покрытие «Мегалайнер»
Эта мельница — одна из самых крупных в России, она предназначена для первичного измельчения руды в процессе подготовки сырья к флотационному обогащению. В отличие от ранее применявшегося на фабрике оборудования МПСИ производства компании «Метсо Минералс» представляет собой агрегат для измельчения рудного сырья габаритами 10,36 на 5,18 метра. Её годовая производительность — 10,2 млн тонн руды при средней переработке руды 1270 тонн в час.
|Вес футеровки барабана МПСИ уменьшился на 105,5 тонны
Во время ремонта мельницы старые элементы футеровки корпуса барабана МПСИ заменили, используя инновационное покрытие «Мегалайнер» от компании «Метсо Минералс», которое впервые применили в январе этого года.
Андрей Арыштаев, и. о. главного инженера Талнахской обогатительной фабрики, рассказал:
– С момента последней замены прошло уже восемь месяцев, и покрытие зарекомендовало себя очень хорошо. Резинометаллическая композитная футеровка весит на 30–60% меньше, чем старые металлические футеровочные брони из сплава хрома и молибдена, а элементы футеровки «Мегалайнер» по размеру больше обычных, что ускоряет процесс монтажа. При этом общий вес футеровки барабана МПСИ уменьшился на 105,5 тонны.
|На ремонт ушло двое суток и шесть часов
Ранее на замену элементов футеровки в среднем отводилось пять суток. С появлением нового оборудования сроки удалось снизить до четырёх суток. А сейчас получилось ещё больше сократить время, затраченное на замену броней: двое суток и шесть часов. Это обусловлено тем, что «Тандерболт», основное приспособление для выбивки старых крепёжных болтов и броней, подвесили на механические тали, тем самым ускорив процесс демонтажа старой футеровки.
В ремонте агрегата участвовали подрядные организации «Северминералс», «Метсо Минералс» и производственное объединение «Норильскремонт».Лариса СтецевичФото Николая ЩИПКОwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда