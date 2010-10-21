[Индекс номера 137 (13.09.2019)]



Промплощадка

Сутки прочь

На Талнахской обогатительной фабрике завершился плановый ремонт мельницы полусамоизмельчения (МПСИ).

Ноу-хау – инновационное покрытие «Мегалайнер» Эта мельница — одна из самых крупных в России, она предназначена для первичного измельчения руды в процессе подготовки сырья к флотационному обогащению. В отличие от ранее применявшегося на фабрике оборудования МПСИ производства компании «Метсо Минералс» представляет собой агрегат для измельчения рудного сырья габаритами 10,36 на 5,18 метра. Её годовая производительность — 10,2 млн тонн руды при средней переработке руды 1270 тонн в час. Вес футеровки барабана МПСИ уменьшился на 105,5 тонны Во время ремонта мельницы старые элементы футеровки корпуса барабана МПСИ заменили, используя инновационное покрытие «Мегалайнер» от компании «Метсо Минералс», которое впервые применили в январе этого года. Андрей Арыштаев, и. о. главного инженера Талнахской обогатительной фабрики, рассказал: – С момента последней замены прошло уже восемь месяцев, и покрытие зарекомендовало себя очень хорошо. Резинометаллическая композитная футеровка весит на 30–60% меньше, чем старые металлические футеровочные брони из сплава хрома и молибдена, а элементы футеровки «Мегалайнер» по размеру больше обычных, что ускоряет процесс монтажа. При этом общий вес футеровки барабана МПСИ уменьшился на 105,5 тонны. На ремонт ушло двое суток и шесть часов Ранее на замену элементов футеровки в среднем отводилось пять суток. С появлением нового оборудования сроки удалось снизить до четырёх суток. А сейчас получилось ещё больше сократить время, затраченное на замену броней: двое суток и шесть часов. Это обусловлено тем, что «Тандерболт», основное приспособление для выбивки старых крепёжных болтов и броней, подвесили на механические тали, тем самым ускорив процесс демонтажа старой футеровки. В ремонте агрегата участвовали подрядные организации «Северминералс», «Метсо Минералс» и производственное объединение «Норильскремонт».

Лариса Стецевич Фото Николая ЩИПКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эта мельница — одна из самых крупных в России, она предназначена для первичного измельчения руды в процессе подготовки сырья к флотационному обогащению. В отличие от ранее применявшегося на фабрике оборудования МПСИ производства компании «Метсо Минералс» представляет собой агрегат для измельчения рудного сырья габаритами 10,36 на 5,18 метра. Её годовая производительность — 10,2 млн тонн руды при средней переработке руды 1270 тонн в час.Во время ремонта мельницы старые элементы футеровки корпуса барабана МПСИ заменили, используя инновационное покрытие «Мегалайнер» от компании «Метсо Минералс», которое впервые применили в январе этого года.Андрей Арыштаев, и. о. главного инженера Талнахской обогатительной фабрики, рассказал:– С момента последней замены прошло уже восемь месяцев, и покрытие зарекомендовало себя очень хорошо. Резинометаллическая композитная футеровка весит на 30–60% меньше, чем старые металлические футеровочные брони из сплава хрома и молибдена, а элементы футеровки «Мегалайнер» по размеру больше обычных, что ускоряет процесс монтажа. При этом общий вес футеровки барабана МПСИ уменьшился на 105,5 тонны.Ранее на замену элементов футеровки в среднем отводилось пять суток. С появлением нового оборудования сроки удалось снизить до четырёх суток. А сейчас получилось ещё больше сократить время, затраченное на замену броней: двое суток и шесть часов. Это обусловлено тем, что «Тандерболт», основное приспособление для выбивки старых крепёжных болтов и броней, подвесили на механические тали, тем самым ускорив процесс демонтажа старой футеровки.В ремонте агрегата участвовали подрядные организации «Северминералс», «Метсо Минералс» и производственное объединение «Норильскремонт».

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