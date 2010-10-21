[Индекс номера 137 (13.09.2019)]

 Профи 
А затем нам кузнец!

Хороший кузнец сегодня — на вес золота, в Норильске таких можно по пальцам пересчитать. И один из них — наш герой, Дмитрий Дубровский.
Деталь должна быть качественной и красивой
В нашем городе трудится много людей уникальных специальностей. Один из таких, что называется, штучных мастеров работает в «Норильскникельремонте». Это кузнец участка изготовления запасных частей производственного объединения «Норильсктрансремонт» Дмитрий Дубровский.
Профессия кузнеца — одна из самых древних, потихоньку уходящих в историю. Раньше даже бытовало мнение, что мастера эти, наделённые волшебной силой, могут повелевать стихиями огня и металла. Кузнечное ремесло всегда было связано с огнём, а значит, с тайной, легендами и мифами, преданиями и поверьями, обрядами и ритуалами. Людей поражало то, что кузнец делал ценные вещи почти из ничего, из куска какого–то бурого камня. «С кузнецом не положено на ты говорить», — подмечает финская поговорка. «Тысяча ударов портного — один удар кузнеца», — почтительно говорили узбеки. Столь уважительное отношение сохранилось и в наше время.
– Мы изготавливаем запасные части для автотранспорта всего промрайона, а также для железнодорожного оборудования, — рассказывает Алексей Елькин, начальник участка. — И на нашего кузнеца — Дмитрия Алексеевича — огромный спрос. Участок у нас по–своему выдающийся. Здесь сосредоточено и токарное производство, и фрезерное, и шлифовальное, есть станки с ЧПУ, кузнечное отделение, термическое, литейное, гальваническое. Со всем объёмом работ справляются 15 человек.
И всё начинается с кузнеца. В начале Дмитрий Алексеевич изготовит необходимые запчасти, и только потом мы приступаем к изготовлению детали, будь то стремянки, вилки для подвесок или шарикоподшипники. Отличительная черта нашего мастера, помимо ответственности и добросовестности, — творческая жилка. Он изготовит необходимую деталь не только качественно, но и красиво. Всегда найдёт свой путь, который в итоге сократит трудозатраты и удешевит изделие.
Перед началом рабочей смены нам удалось пообщаться с Дмитрием Дубровским. Коренной норильчанин, в «Норильсктрансремонте» он работает уже десять лет, из них кузнецом — семь:
– Вообще–то, начинал я токарем, три года отработал по профессии, а затем переквалифицировался, — рассказывает Дмитрий Алексеевич. — Токарное ремесло — тонкое искусство: попробуй выточить нужную в производстве деталь, размеры которой иногда исчисляются в миллиметрах. Чтобы она получилась, необходимо и терпение, и усидчивость, и знания, и даже физическая выносливость. Но кузнечное дело — не менее ювелирное, здесь тоже все эти качества должны присутствовать, но оно и более масштабное. А сегодня эта профессия становится редкой, и от того дефицитной. Прежде чем человека можно будет назвать мастером своего дела, его надо долго учить.
Теория — это отдельная история, а секреты мастерства изучаются годами: тут тебе и собственные наработки, и то, что узнал от наставника.
– Моим наставником был Андрей Шубин. Я поражался тому, как он из огромного куска железа лепил разные фигуры, как из пластилина. Меня это очень увлекало, так я и подался в кузнецы. Андрей уехал, а я встал на его место, — продолжает рассказ Дмитрий. — Кую детали для карьерных самосвалов Caterpillar, БелАЗов, грузовиков КрАЗ, КамАЗ, МАЗ. В частности, изготавливаю вилки задней подвески БелАЗа. На данный момент уже освоено изготовление и сделана первая партия шарикоподшипников для задней гидроподвески самосвалов Caterpillar. А ещё мы производим прошивки для автомобилей, стремянки, крюки на думпкары, скребки для дорожных машин. Год назад довелось смастерить кронштейн для рынды одного из речных судов.
Конечно, в наши дни кузнечное ремесло сильно модернизировалось. Если раньше мастера трудились исключительно в кузнях, имея в распоряжении только молот, щипцы и наковальню, то сегодня на вооружении Дубровского стоит специальная установка — пневматический молот, которым он управляет нижней педалью и верхней кнопкой. Такой станок может выполнять все операции по изготовлению производственных деталей, а кроме того, с его помощью можно осуществлять формовку, разрезание и скручивание заготовок. Его максимальная падающая часть иногда достигает массы до 2 тонн. Пневматические кузнечные станки энергоёмки, они имеют рабочие режимы с тонкой регулировкой чувствительности. Отличает их также долговечность работы и простота в обслуживании.
– Конечно, это облегчает труд, всё–таки не молотом махать целый день, но и здесь есть свои премудрости, — продолжает рассказ Дмитрий Алексеевич. — Оборудование у нас ещё 1970–х годов, советское, безотказное. Возможно, со временем и в кузнечном деле наступит век компьютеризации, а пока работаем по старинке, так оно надежнее. Одно печалит — не идёт молодёжь в кузнецы, так что мне мои секреты и передать будет некому. Сын мой тоже всё больше по компьютерам, ему 15 лет, и о работе на заводе не задумывается, хочет стать архитектором. Так что пока колдую один, но надеюсь, что когда–нибудь всё переменится и молодёжь вновь потянется на производство.

Лариса Стецевич
Фото Владимира МАКУШКИНА
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