[Индекс номера 138 (17.09.2019)]

Глобальное потепление

Коммунальные службы города ведут активную работу по адресам, где, несмотря на запуск отопления, батареи всё ещё остаются холодными.
На данный момент таких квартир в Норильске несколько сотен. По словам коммунальщиков и энергетиков, причиной может быт завоздушенная система отопления или установленные в соседских квартирах вентили, перекрывающие воду по стояку. Однако уже в ближайшее время ситуация выровняется, говорят они. Это произойдёт, когда появится стабильная циркуляция, а все заявки будут отработаны аварийными бригадами.
Артём Парежев, начальник отдела теплоэнергетики управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска, напомнил, что полный запуск отопления во всех домах и социальных объектах города был произведён 9 сентября. Паспорта готовности к зиме получили все ресурсоснабжающие организации города, управляющие компании и соцобъекты. Сейчас готовится пакет документов в Ростехнадзор для получения паспорта готовности на весь Норильск. Его должны выдать до 15 ноября.
Как рассказал «Заполярной Правде» представитель НТЭК, летом в рамках подготовки к отопительному периоду были заменены большие отрезки теплосетей и трубопроводов, немалая часть тепловой изоляции и арматуры. На котельных и ТЭЦ–1, 2, 3 провели масштабный ремонт оборудования, в том числе сетевых насосов, паровых водогрейных котлов и турбоагрегатов.
– Мы привлекли к этому процессу более 600 сотрудников подрядных организаций. К началу промывки работу закончили, нештатных ситуаций не отмечено, систему запустили по плану, — сообщил Дмитрий Литвинов, заместитель генерального директора НТЭК по ремонтам и обеспечению производства.
Тем не менее локальное снижение температуры и гидравлических параметров горячей воды ниже норматива в городе пока наблюдается. Связано это с тем, что систему теплоснабжения ещё надо отрегулировать. Возможны поломки оборудования во время запуска, местами требуется сбросить воздух. Аварийные службы управляющих компаний и предприятия «КОС» могут оперативно реагировать на изменение параметров на магистральных сетях и тепловых пунктах, благодаря внедрённой недавно системе автоматического учёта энергоресурсов, позволяющей отслеживать нужные показатели в режиме реального времени.
К понедельнику большинство заявок норильчан были отработаны, остались лишь отдельные узкие места, преимущественно на улицах Мира и Московской. Регулировка теплоносителей продолжается. Специалисты НТЭК планируют завершить все профилактические работы на своих тепловых сетях к четвергу.
Коммунальщики напоминают горожанам о существовании температурного графика, который зависит от погоды: чем теплее за окном, тем ниже температура воды. Это актуально в случае, если батареи в квартире греют, но жильцам хотелось бы большего.
– Важно помнить о том, что мы регулируем температуру в помещениях согласно графику, показатели которого колеблются от +18 до +23 градусов в зависимости от назначения жилого помещения. К сожалению, пожелания жильцов насчёт комфортной лично для них температуры в счёт не идут, — пояснил Сергей Перегонцев, главный инженер управляющей компании «Жилкомсервис».
Ещё одна распространенная причина отсутствия тепла в некоторых квартирах, по его словам — невнимательное отношение жильцов к оборудованию для регулировки температуры в собственных квартирах.
– Люди ставят у себя вентили, которые с наступлением отопительного периода забывают открыть, отключая тепло по всему стояку. Бывали случаи, когда мы решали проблему, просто повернув единственный вентиль в чьей–то квартире. Было бы замечательно, если бы жильцы сообщали управляющим компаниям об установке подобного оборудования и оставляли свои контакты, чтобы нам не приходилось разыскивать их через друзей, родных и знакомых, — отметил специалист. — И ещё одна настоятельная просьба: реагировать на записки, где сказано: перезвонить в сантехучасток. Многие их почему–то игнорируют.
Сейчас коммунальные службы продолжают регистрировать адреса, откуда поступают жалобы на холодные батареи. Прежде всего горожанам стоит обращаться в свою управляющую компанию и в единую диспетчерскую службу УЖКХ по телефону 43–70–57.
Жильцы вправе рассчитывать и на перерасчёт, но делается он однократно — по итогу всего года. При этом данные о начислении оплаты тепла за год сравниваются с показаниями общедомовых приборов учёта, которыми оснащены все норильские дома и системы автоматического учёта энергоресурсов.
– Начисление производится равными частями в течение 12 месяцев, и раз в год за весь период делается перерасчёт — при перегреве плату доначисляют, при недогреве снимают начисление, — заметил Артём Парежев.
Кстати, на днях НТЭК дополнительно включил в работу 30–ю насосную станцию, так что энергетики ждут улучшения гидравлических и температурных параметров.

Татьяна Зачупейко
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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График отключения горячей воды в Норильске.
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Коммунальные службы города ведут активную работу по адресам, где, несмотря на запуск отопления, батареи всё ещё остаются холодными.

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