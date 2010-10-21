[Индекс номера 138 (17.09.2019)]



Футбол

От победы к победе

Награда нашла героев. Призёры и победители Кубка «Заполярной Правды» по футболу получили заслуженные медали.

Поздравляем победителей и призёров Напомним, 8 сентября прошли финальные игры заключительного турнира футбольного сезона в Норильске — 39–го Кубка «Заполярной Правды». Главный приз перешёл к новым хозяевам — команде «Туран». Кубок переходит к «Турану» В игре за третье место «Алании», чемпиону прошлого года, противостояла хорошо знакомая ей команда «Масаллы», молодая и дерзкая. Встреча перетекла в серию зрелищных послематчевых пенальти, схватку вратарей. После шести забитых мячей действия голкипера «Алании» принесли ей бронзу. Спустя полчаса на поле вышли команды, которые и разыграли Кубок — «Туран» (который уже положил в свою копилку золото Кубка города, бронзу чемпионата Норильска и теперь всерьёз решил удвоить золотой запас) и «Юлдыз». В итоге «Туран» выиграл со счётом 2:1. – Хочу поздравить всех участников соревнований с окончанием сезона, — обратился к футболистам Наил Гусейнов, главный судья турнира. — Спасибо всем: игрокам, судьям, тем, кто помогал с организацией игр, болельщикам. В будущем году нас ожидает и юбилейный Кубок «Заполярной Правды». Так что приходите и болейте на здоровье! Вручение призов состоялось днём позже в спортзале БОКМО. Футболистов поздравил главный редактор «Заполярной Правды» Владимир Шиловский, который поблагодарил игроков за хороший сезон и красивую игру: – Кубок на приз старейшей городской газеты традиционно дарит нам зрелищные игры. На трибунах собираются преданные болельщики, которых не пугает даже дождливая погода, как это было на финальных матчах. Спасибо вам за упорство, стремление к победе, за ваши эмоции и красивое футбольное лето. К поздравлениям присоединился вице–президент Ассоциации футбола и мини–футбола Таймыра Владимир Коновалов. Он отметил, что матчи большого футбола — украшение всего спортивного года. В церемонии награждения также принял участие Иосиф Дзамашвили, управляющий директор торговых сетей «Зелёная линия» и «Океан». Последняя выступила в качестве генерального спонсора состязаний: – Мы рады вносить свой вклад в развитие Норильска. Поддерживая спорт, торговая сеть «Океан» пропагандирует здоровый образ жизни, а значит, заботится о будущем наших детей. Поздравляю победителей и призёров турнира! По итогам розыгрыша лучшим вратарём признан Альмир Кочкаров («Юлдыз»), звание лучшего защитника присуждено Хасану Мусаеву («Туран»), лучшим полузащитником стал Антон Павлюк («Алания»), нападающим — Шарпудин Уразбаев («Юлдыз»), бомбардиром — Хабиб Абдуллаев («Туран»), а лучшим игроком турнира — представитель команды «Туран» Темран Мусаев. Команды–призёры получили заслуженные медали и призы, а также специально изготовленные для них в кондитерской «Океана» большие торты. Отмечен был и судейский корпус, обслуживавший игры турнира. «Туран», победитель этого года, унёс домой самую главную награду — новенький кубок «Заполярной Правды», который пробудет в штабе сборной целый год, до следующего, юбилейного турнира.

Татьяна Сергеева Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, 8 сентября прошли финальные игры заключительного турнира футбольного сезона в Норильске — 39–го Кубка «Заполярной Правды». Главный приз перешёл к новым хозяевам — команде «Туран».В игре за третье место «Алании», чемпиону прошлого года, противостояла хорошо знакомая ей команда «Масаллы», молодая и дерзкая. Встреча перетекла в серию зрелищных послематчевых пенальти, схватку вратарей. После шести забитых мячей действия голкипера «Алании» принесли ей бронзу.Спустя полчаса на поле вышли команды, которые и разыграли Кубок — «Туран» (который уже положил в свою копилку золото Кубка города, бронзу чемпионата Норильска и теперь всерьёз решил удвоить золотой запас) и «Юлдыз». В итоге «Туран» выиграл со счётом 2:1.– Хочу поздравить всех участников соревнований с окончанием сезона, — обратился к футболистам Наил Гусейнов, главный судья турнира. — Спасибо всем: игрокам, судьям, тем, кто помогал с организацией игр, болельщикам. В будущем году нас ожидает и юбилейный Кубок «Заполярной Правды». Так что приходите и болейте на здоровье!Вручение призов состоялось днём позже в спортзале БОКМО. Футболистов поздравил главный редактор «Заполярной Правды» Владимир Шиловский, который поблагодарил игроков за хороший сезон и красивую игру:– Кубок на приз старейшей городской газеты традиционно дарит нам зрелищные игры. На трибунах собираются преданные болельщики, которых не пугает даже дождливая погода, как это было на финальных матчах. Спасибо вам за упорство, стремление к победе, за ваши эмоции и красивое футбольное лето.К поздравлениям присоединился вице–президент Ассоциации футбола и мини–футбола Таймыра Владимир Коновалов. Он отметил, что матчи большого футбола — украшение всего спортивного года.В церемонии награждения также принял участие Иосиф Дзамашвили, управляющий директор торговых сетей «Зелёная линия» и «Океан». Последняя выступила в качестве генерального спонсора состязаний:– Мы рады вносить свой вклад в развитие Норильска. Поддерживая спорт, торговая сеть «Океан» пропагандирует здоровый образ жизни, а значит, заботится о будущем наших детей. Поздравляю победителей и призёров турнира!По итогам розыгрыша лучшим вратарём признан Альмир Кочкаров («Юлдыз»), звание лучшего защитника присуждено Хасану Мусаеву («Туран»), лучшим полузащитником стал Антон Павлюк («Алания»), нападающим — Шарпудин Уразбаев («Юлдыз»), бомбардиром — Хабиб Абдуллаев («Туран»), а лучшим игроком турнира — представитель команды «Туран» Темран Мусаев.Команды–призёры получили заслуженные медали и призы, а также специально изготовленные для них в кондитерской «Океана» большие торты. Отмечен был и судейский корпус, обслуживавший игры турнира. «Туран», победитель этого года, унёс домой самую главную награду — новенький кубок «Заполярной Правды», который пробудет в штабе сборной целый год, до следующего, юбилейного турнира.

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