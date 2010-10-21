[Индекс номера 138 (17.09.2019)]

 Своя игра 
Спортивная склонность

В жизнь Елены Никитиной, начальника участка «Норильскэнергоремонта», спорт вошёл так давно и настолько прочно, что она даже затрудняется сказать, когда именно всё началось. Углубившись в историю, мы выяснили, что первые шаги в спорте пришлись на её школьные годы.
Когда–то школьница Елена Никитина впервые встала на лыжи и с тех пор перепробовала все доступные виды спорта, включая игровые. На протяжении нескольких десятилетий Елена Михайловна защищает спортивную честь своего предприятия в плавании, теннисе, бадминтоне, баскетболе, волейболе, стрельбе и в лыжах — беговых и горных.
Не прекращала Никитина тренировки и во время учебы в Иркутском политехническом институте. А уж когда по распределению попала в Норильск, сразу поняла — здесь поддерживать форму сам бог велел. Единственный раз, когда пришлось сделать перерыв в занятиях, был при рождении сына, но и он теперь время от времени покоряет горнолыжные склоны вместе с мамой.
По словам Елены, отстаивать командные интересы ей приходится регулярно в корпоративных и общегородских соревнованиях. Не то чтобы она была незаменима у теннисного стола, с бадминтонной ракеткой или на лыжной трассе. Просто все знают, что Никитина — призёр многих состязаний, ценят её желание выступать на спортивной арене и стремление к победе, которое в конечном итоге приводит её на пьедестал почёта. Сама Елена Никитина горячо болеет за ребят из «Норильскникельремонта». Здесь собралось сразу три команды с названием «Ремонтник», представляющие различные виды спорта и обладающие разным уровнем подготовки.
Как утверждает Елена, поднявшись однажды на горную трассу, уйти с неё очень трудно — склон притягивает и манит снова. В Норильске на горные лыжи она встала более двадцати лет назад и с тех пор не пропустила практически ни одного сезона. В рамках корпоративных соревнований ей пришлось побывать на горнолыжных склонах Сочи и Красноярска. Ну а обойтись без тренировок она попросту не может — это прекрасный способ держать себя в тонусе. К тому же как отказаться поддержать свою команду, если в том возникнет нужда?
Из коллег Елены Никитиной по производству, сотрудников участка, активно занимается спортом ровно половина. Елена Штылева, Кристина Гусева и Оксана Андреева — самые близкие её единомышленники.
Елена Михайловна говорит, что товарищи по команде относятся к спорту ещё более серьёзно и тренируются куда как основательнее, чем она сама. Но тут уж наша героиня скромничает, ведь за её спиной, пусть не на самом видном месте, висят грамоты последних лет, подтверждающие её высокие спортивные результаты.

Денис Кожевников
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Своя игра 
В жизнь Елены Никитиной, начальника участка «Норильскэнергоремонта», спорт вошёл так давно и настолько прочно, что она даже затрудняется сказать, когда именно всё началось. Углубившись в историю, мы выяснили, что первые шаги в спорте пришлись на её школьные годы.

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