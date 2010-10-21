[Индекс номера 138 (17.09.2019)]



Ремонты

Выход на паркет

Совсем скоро в Городском центре культуры появятся новые окна, пандус и паркет. До конца сентября здесь завершат основные строительно–монтажные работы.

В выставочном зале ГЦК укладывают дубовый паркет, который прослужит не один год В ГЦК практически круглый год проходят различные мероприятия, праздники, фестивали и акции. Именно поэтому сохранность и безопасность здания находится на особом контроле разных структур. И ремонт в учреждении — дело, не терпящее отлагательств. Строительно–монтажные работы выполняются в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Задействованы четыре подрядные организации. – Два года назад мы устранили одно из замечаний Госпожнадзора и заменили горючие материалы с фасада на пожаропрочные, а также покрасили сам фасад, — сообщил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. — Сейчас у главного входа обустраивается пандус для маломобильных групп населения. Он делается с учётом всех требований ГОСТа. Основные бетонные работы уже выполнены, в дальнейшем покрытие пандуса отшлифуют и смонтируют ограждение. Уже завершено усиление специальными составами несущих конструкций подполья здания: ростверков и свай, заменена большая часть оконных блоков. Продолжаются работы и внутри Центра культуры. В выставочном зале снято старое покрытие. Здесь на двойной слой фанеры укладывается дубовый паркет, который прослужит не один год и с лёгкостью выдержит большое количество посетителей. Отметим, что раньше в норильских учреждениях паркет не применялся. В основном для пола использовался ламинат, пробковое покрытие или линолеум. Радиаторы отопления в выставочном зале закроют специальными экранами. Обустройство пандуса обошлось бюджету города в 900 тысяч рублей, усиление несущих конструкций — в 680 тысяч. Оконные блоки стоили муниципалитету 2,6 миллиона рублей, а устройство паркетного пола и ремонт комнат для инвентаря — 1,6 миллиона. Завершение основной части работ запланировано до 30 сентября. Сегодня отставания от графика нет. В следующем году в ГЦК заменят систему вентиляции.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В ГЦК практически круглый год проходят различные мероприятия, праздники, фестивали и акции. Именно поэтому сохранность и безопасность здания находится на особом контроле разных структур. И ремонт в учреждении — дело, не терпящее отлагательств.Строительно–монтажные работы выполняются в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Задействованы четыре подрядные организации.– Два года назад мы устранили одно из замечаний Госпожнадзора и заменили горючие материалы с фасада на пожаропрочные, а также покрасили сам фасад, — сообщил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. — Сейчас у главного входа обустраивается пандус для маломобильных групп населения. Он делается с учётом всех требований ГОСТа. Основные бетонные работы уже выполнены, в дальнейшем покрытие пандуса отшлифуют и смонтируют ограждение. Уже завершено усиление специальными составами несущих конструкций подполья здания: ростверков и свай, заменена большая часть оконных блоков.Продолжаются работы и внутри Центра культуры. В выставочном зале снято старое покрытие. Здесь на двойной слой фанеры укладывается дубовый паркет, который прослужит не один год и с лёгкостью выдержит большое количество посетителей. Отметим, что раньше в норильских учреждениях паркет не применялся. В основном для пола использовался ламинат, пробковое покрытие или линолеум. Радиаторы отопления в выставочном зале закроют специальными экранами.Обустройство пандуса обошлось бюджету города в 900 тысяч рублей, усиление несущих конструкций — в 680 тысяч. Оконные блоки стоили муниципалитету 2,6 миллиона рублей, а устройство паркетного пола и ремонт комнат для инвентаря — 1,6 миллиона.Завершение основной части работ запланировано до 30 сентября. Сегодня отставания от графика нет. В следующем году в ГЦК заменят систему вентиляции.

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