Совсем скоро в Городском центре культуры появятся новые окна, пандус и паркет. До конца сентября здесь завершат основные строительно–монтажные работы.
|В выставочном зале ГЦК укладывают дубовый паркет, который прослужит не один год
В ГЦК практически круглый год проходят различные мероприятия, праздники, фестивали и акции. Именно поэтому сохранность и безопасность здания находится на особом контроле разных структур. И ремонт в учреждении — дело, не терпящее отлагательств.
Строительно–монтажные работы выполняются в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Задействованы четыре подрядные организации.
– Два года назад мы устранили одно из замечаний Госпожнадзора и заменили горючие материалы с фасада на пожаропрочные, а также покрасили сам фасад, — сообщил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. — Сейчас у главного входа обустраивается пандус для маломобильных групп населения. Он делается с учётом всех требований ГОСТа. Основные бетонные работы уже выполнены, в дальнейшем покрытие пандуса отшлифуют и смонтируют ограждение. Уже завершено усиление специальными составами несущих конструкций подполья здания: ростверков и свай, заменена большая часть оконных блоков.
Продолжаются работы и внутри Центра культуры. В выставочном зале снято старое покрытие. Здесь на двойной слой фанеры укладывается дубовый паркет, который прослужит не один год и с лёгкостью выдержит большое количество посетителей. Отметим, что раньше в норильских учреждениях паркет не применялся. В основном для пола использовался ламинат, пробковое покрытие или линолеум. Радиаторы отопления в выставочном зале закроют специальными экранами.
Обустройство пандуса обошлось бюджету города в 900 тысяч рублей, усиление несущих конструкций — в 680 тысяч. Оконные блоки стоили муниципалитету 2,6 миллиона рублей, а устройство паркетного пола и ремонт комнат для инвентаря — 1,6 миллиона.
Завершение основной части работ запланировано до 30 сентября. Сегодня отставания от графика нет. В следующем году в ГЦК заменят систему вентиляции.Наталья ЧеркашинаФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда