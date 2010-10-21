«Норильск. Таймыр» — в Музее Норильска представят современный путеводитель.
|Издан первый в своём роде путеводитель по Норильску и Таймыру
Норильский музейно–выставочный комплекс по заказу администрации города подготовил к изданию и выпустил в свет книгу, над которой в партнёрстве с издательством PressPass (Москва) и под руководством директора музея Натальи Федяниной работал большой авторский коллектив норильских историков, музейных специалистов, журналистов. Среди составителей и редакторов — Валентина Вачаева, Татьяна Рычкова и Лариса Коробенина.
Это первый и единственный путеводитель по Норильску и Таймыру, раскрывающий историко–культурный и современный туристический потенциал территории. Издание включает актуальную информацию о природных и культурных достопримечательностях, рассказывает об истории освоения края, туристических маршрутах, видах досуга, инфраструктуре и перспективах развития региона. Книга проиллюстрирована фотографиями, снабжена план–схемами населенных пунктов, полезной для туристов и гостей города инфографикой. Она предназначена для тех, кто планирует совершить поездку в Норильск и на Таймыр, а также для всех, кто интересуется историей и природой края.
Издание пополнило федеральную серию иллюстрированных региональных путеводителей «Лицом к солнцу!». Книги серии распространяются по всей стране, продаются в книготорговых сетях России. На книжных полках лучших книжных магазинов «Москва», «Библиоглобус», «Республика» наряду с путеводителями по Дальнему Востоку, Камчатке, Крыму, Якутии и другим регионам теперь появилось и издание о нашем городе.
Пока книга напечатана на русском языке, готовится версия на английском. Русскоязычный выпуск уже поступил в широкую продажу в крупнейшие сети и книжные магазины страны.
Публичная презентация путеводителя пройдёт на двух площадках: в Норильске и Москве. Первая — 19 сентября в 18.30 в стенах Музея Норильска (Ленинский пр., 14).
Экземпляры издания передадут авторскому коллективу и библиотекам города. Унести с собой новую книгу в качестве подарка также смогут в этот вечер и самые удачливые норильчане — несколько из них будут разыграны среди зрителей. В Москве презентация пройдёт в клубе путешественников, на площадке «Спорт–Марафон», 21 сентября. Вход на презентации свободный. Подготовила Марина АндриюкФото предоставлено музеем Норильскаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда