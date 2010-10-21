[Индекс номера 138 (17.09.2019)]



Конференция

К нам едет почвовед

Норильский государственный индустриальный институт и кинокомплекс «Родина» станут площадками Международной научно–практической конференции «Освоение Арктики: природа, город, человек».

Событие будет интересно не только академическому сообществу, обещают организаторы. Конференция пройдёт 27–29 сентября. Откроется она пленарным заседанием «Арктика сегодня». Почвовед Лаврентийского университета Грэм Спайерс из города Садбери (Онтарио, Канада) поделится опытом озеленения промышленных территорий северных городов. После этого ведущий архитектор и основатель центра развития архитектуры города Эйндховена (Голландия) Кис Донкерс представит доклад об особенностях урбанистической трансформации. В течение трёх дней в институте будут работать секции по нескольким направлениям: история освоения Арктики, сохранение гео– и биоразнообразия Арктики, развитие городской среды в условиях Арктики. Спикерами выступят представители российской и зарубежной науки. В кинокомплексе «Родина» для всех желающих пройдут показы научно–популярных фильмов и творческие встречи с их авторами, исследователями Арктики. В институте откроются интерактивные площадки и тематические выставки. Организаторы конференции — Агентство развития Норильска в партнёрстве с Клубом исследователей Таймыра, Норильским государственным индустриальным институтом, Объединённая дирекция заповедников Таймыра при поддержке администрации города и компании «Норникель». Цель конференции — объединить усилия научных учреждений, некоммерческих организаций, местного сообщества в исследованиях по вопросам развития арктической территории и содействовать в установлении партнёрских отношений международных и российских организаций. Доклады конференции войдут в очередной номер журнала «Научный вестник Арктики», который будет размещён в базе данных «Российский индекс научного цитирования».

В течение трёх дней в институте будут работать секции по нескольким направлениям: - история освоения Арктики; - сохранение гео– и биоразнообразия Арктики; - развитие городской среды в условиях Арктики.

Подготовила Мария Васильева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Событие будет интересно не только академическому сообществу, обещают организаторы. Конференция пройдёт 27–29 сентября. Откроется она пленарным заседанием «Арктика сегодня». Почвовед Лаврентийского университета Грэм Спайерс из города Садбери (Онтарио, Канада) поделится опытом озеленения промышленных территорий северных городов. После этого ведущий архитектор и основатель центра развития архитектуры города Эйндховена (Голландия) Кис Донкерс представит доклад об особенностях урбанистической трансформации. В течение трёх дней в институте будут работать секции по нескольким направлениям: история освоения Арктики, сохранение гео– и биоразнообразия Арктики, развитие городской среды в условиях Арктики. Спикерами выступят представители российской и зарубежной науки.В кинокомплексе «Родина» для всех желающих пройдут показы научно–популярных фильмов и творческие встречи с их авторами, исследователями Арктики. В институте откроются интерактивные площадки и тематические выставки.Организаторы конференции — Агентство развития Норильска в партнёрстве с Клубом исследователей Таймыра, Норильским государственным индустриальным институтом, Объединённая дирекция заповедников Таймыра при поддержке администрации города и компании «Норникель».Цель конференции — объединить усилия научных учреждений, некоммерческих организаций, местного сообщества в исследованиях по вопросам развития арктической территории и содействовать в установлении партнёрских отношений международных и российских организаций.Доклады конференции войдут в очередной номер журнала «Научный вестник Арктики», который будет размещён в базе данных «Российский индекс научного цитирования».

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