Более сорока разнообразных площадок Молодёжного центра Норильска заполнил морем позитива и лавиной интересных идей нескончаемый поток школьников и дошколят с мамами и папами. В субботу здесь прошёл день открытых дверей.
|Напольные игры в пространстве «Тепло»
Гульнара Эльмурзаева, директор Молодёжного центра, рассказала, что мероприятие вышло необыкновенно интересным и насыщенным, благодаря участию в нём множества спортивных, творческих и клубных объединений, общественных организаций города, а также слаженной работе специалистов по работе с молодёжью. Дети и взрослые в этот день смогли попробовать свои силы в 44 направлениях, которые целиком отражают деятельность Молодёжного центра и позволяют норильчанам найти занятие по душе. А вечером молодёжь зажгла на дискотеке в танцевальном зале. Ориентироваться в многообразии событий посетителям помогали тематические фотовыставки, разместившиеся на всех этажах Молодёжного центра.
|Мастер-класс африканских барабанов Mango Pie
Настроение и ритм путешествию по площадкам на первом этаже задавал мастер–класс от школы африканских барабанов Mango Pie. Бодрые мелодии жарких стран понравились и детворе, и взрослым. Под чутким руководством музыкантов можно было выбить и свою композицию, ощутить, как барабан отзывается, поёт и вибрирует под твоими руками. Здесь же шло общение с «Белым мишкой», вспоминали популярные игры в «Мире для всех», а на десерт – шоу мыльных пузырей.
|Зажигательная сальса от «Латинас»
Второй этаж центра встречал гостей латиноамерканскими песнями и танцами в исполнении участников студии «Латинас», которые двигались в темпе бачаты, сальсы и румбы. Желающие могли полюбоваться на показательные выступления и присоединиться к мастер–классу от студии реконструкции исторического и бального танца «Лепреконъ». Ну а те, у кого после этого остались силы и энергия, растворились в ритме зумбы. Впрочем, сила — не только в движении, но и в новых знаниях. Для молодёжи распахнулись двери музея боевой славы, о своей деятельности с удовольствием рассказывали члены Союза десантников. Привлекали внимание зрителей работы творческого объединения «Вернисаж», а члены общественной организации «Мир для всех» предлагали заинтересовавшимся изготовить вместе с ними симпатичные куколки–обереги.
|Экскурсия в музее боевой славы
На третьем этаже Молодёжного центра проходили мастер–классы по изготовлению цветочного триколора, интеллектуальная игра на историческую тему. Папы и мамы направились прямиком на сказкотерапию для взрослых: на этом занятии можно было не только послушать сказки, но и научиться рассказывать их так, чтобы дети не могли оторваться. А те, кто склонен к углублённому изучению человеческой натуры, познакомились с деятельностью института высшей практической психологии «Психология 3000–летия».
|Ирландский рок–панк в прочтении группы Siberians
На четвёртом этаже царил задорный и свободолюбивый ирландский рок–панк в прочтении группы Siberians. Примерить на себя роль диджея вместе со школой диджеинга Crossfader, научиться создавать мультфильмы и рисовать кадры на песке под началом сотрудников кино-видеоклубного объединения «Экран» захотели многие юные творцы. Ну а фотозона с весёлым жёлтым автобусом стала местом притяжения для семей и молодёжных компаний. Между тем в открытом пространстве «Тепло» любители киберспорта состязались на звание лучшего игрока, а детвора выясняла, кто круче в напольных играх. Спортивные болельщики смотрели прямую трансляцию мини–футбольного матча между командами «КПРФ» и «Норильский никель», в особо острые моменты взрывая тишину криками негодования или радости.
|Занятия по кендо от клуба «Ямагава»
Спорт во всех его проявлениях захватил пятый этаж Молодёжного центра. Здесь проходили мастер–классы от Федерации айкидо, Федерации рукопашного боя и Норильского спортивного клуба кендо «Ямагава», показательные выступления Федерации кекусинкай-карате. Особый интерес у школьников и студентов вызвал мастер–класс по стрельбе из пневматической винтовки. Прежде чем взять в руки оружие и начать пальбу по мишеням, юные снайперы получали инструктаж по технике безопасности, узнавали, как правильно заряжать винтовку и целиться из неё, и, наконец, совершали свой первый — у многих удачный — выстрел.
|Эффектный кувырок
Тем, кто не смог попасть на день открытых дверей, не стоит расстраиваться. Они всегда могут позвонить по телефону 46–01–74 в отдел по работе с молодёжью или администратору по номеру 46–01–81 и получить подробную информацию о направлениях работы Молодёжного центра, чтобы выбрать понравившееся и стать его частым гостем.
Наталья ЧеркашинаФото Дениса КОЖЕВНИКОВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|«Поехали!»