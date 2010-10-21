[Индекс номера 138 (17.09.2019)]



Быть молодым

Дом вверх дном

Более сорока разнообразных площадок Молодёжного центра Норильска заполнил морем позитива и лавиной интересных идей нескончаемый поток школьников и дошколят с мамами и папами. В субботу здесь прошёл день открытых дверей.

Напольные игры в пространстве «Тепло» Гульнара Эльмурзаева, директор Молодёжного центра, рассказала, что мероприятие вышло необыкновенно интересным и насыщенным, благодаря участию в нём множества спортивных, творческих и клубных объединений, общественных организаций города, а также слаженной работе специалистов по работе с молодёжью. Дети и взрослые в этот день смогли попробовать свои силы в 44 направлениях, которые целиком отражают деятельность Молодёжного центра и позволяют норильчанам найти занятие по душе. А вечером молодёжь зажгла на дискотеке в танцевальном зале. Ориентироваться в многообразии событий посетителям помогали тематические фотовыставки, разместившиеся на всех этажах Молодёжного центра. Мастер-класс африканских барабанов Mango Pie Настроение и ритм путешествию по площадкам на первом этаже задавал мастер–класс от школы африканских барабанов Mango Pie. Бодрые мелодии жарких стран понравились и детворе, и взрослым. Под чутким руководством музыкантов можно было выбить и свою композицию, ощутить, как барабан отзывается, поёт и вибрирует под твоими руками. Здесь же шло общение с «Белым мишкой», вспоминали популярные игры в «Мире для всех», а на десерт – шоу мыльных пузырей. Зажигательная сальса от «Латинас» Второй этаж центра встречал гостей латиноамерканскими песнями и танцами в исполнении участников студии «Латинас», которые двигались в темпе бачаты, сальсы и румбы. Желающие могли полюбоваться на показательные выступления и присоединиться к мастер–классу от студии реконструкции исторического и бального танца «Лепреконъ». Ну а те, у кого после этого остались силы и энергия, растворились в ритме зумбы. Впрочем, сила — не только в движении, но и в новых знаниях. Для молодёжи распахнулись двери музея боевой славы, о своей деятельности с удовольствием рассказывали члены Союза десантников. Привлекали внимание зрителей работы творческого объединения «Вернисаж», а члены общественной организации «Мир для всех» предлагали заинтересовавшимся изготовить вместе с ними симпатичные куколки–обереги. Экскурсия в музее боевой славы На третьем этаже Молодёжного центра проходили мастер–классы по изготовлению цветочного триколора, интеллектуальная игра на историческую тему. Папы и мамы направились прямиком на сказкотерапию для взрослых: на этом занятии можно было не только послушать сказки, но и научиться рассказывать их так, чтобы дети не могли оторваться. А те, кто склонен к углублённому изучению человеческой натуры, познакомились с деятельностью института высшей практической психологии «Психология 3000–летия». Ирландский рок–панк в прочтении группы Siberians На четвёртом этаже царил задорный и свободолюбивый ирландский рок–панк в прочтении группы Siberians. Примерить на себя роль диджея вместе со школой диджеинга Crossfader, научиться создавать мультфильмы и рисовать кадры на песке под началом сотрудников кино-видеоклубного объединения «Экран» захотели многие юные творцы. Ну а фотозона с весёлым жёлтым автобусом стала местом притяжения для семей и молодёжных компаний. Между тем в открытом пространстве «Тепло» любители киберспорта состязались на звание лучшего игрока, а детвора выясняла, кто круче в напольных играх. Спортивные болельщики смотрели прямую трансляцию мини–футбольного матча между командами «КПРФ» и «Норильский никель», в особо острые моменты взрывая тишину криками негодования или радости. Занятия по кендо от клуба «Ямагава» Спорт во всех его проявлениях захватил пятый этаж Молодёжного центра. Здесь проходили мастер–классы от Федерации айкидо, Федерации рукопашного боя и Норильского спортивного клуба кендо «Ямагава», показательные выступления Федерации кекусинкай-карате. Особый интерес у школьников и студентов вызвал мастер–класс по стрельбе из пневматической винтовки. Прежде чем взять в руки оружие и начать пальбу по мишеням, юные снайперы получали инструктаж по технике безопасности, узнавали, как правильно заряжать винтовку и целиться из неё, и, наконец, совершали свой первый — у многих удачный — выстрел. Эффектный кувырок Тем, кто не смог попасть на день открытых дверей, не стоит расстраиваться. Они всегда могут позвонить по телефону 46–01–74 в отдел по работе с молодёжью или администратору по номеру 46–01–81 и получить подробную информацию о направлениях работы Молодёжного центра, чтобы выбрать понравившееся и стать его частым гостем. «Поехали!»

Наталья Черкашина Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Гульнара Эльмурзаева, директор Молодёжного центра, рассказала, что мероприятие вышло необыкновенно интересным и насыщенным, благодаря участию в нём множества спортивных, творческих и клубных объединений, общественных организаций города, а также слаженной работе специалистов по работе с молодёжью. Дети и взрослые в этот день смогли попробовать свои силы в 44 направлениях, которые целиком отражают деятельность Молодёжного центра и позволяют норильчанам найти занятие по душе. А вечером молодёжь зажгла на дискотеке в танцевальном зале. Ориентироваться в многообразии событий посетителям помогали тематические фотовыставки, разместившиеся на всех этажах Молодёжного центра.Настроение и ритм путешествию по площадкам на первом этаже задавал мастер–класс от школы африканских барабанов Mango Pie. Бодрые мелодии жарких стран понравились и детворе, и взрослым. Под чутким руководством музыкантов можно было выбить и свою композицию, ощутить, как барабан отзывается, поёт и вибрирует под твоими руками. Здесь же шло общение с «Белым мишкой», вспоминали популярные игры в «Мире для всех», а на десерт – шоу мыльных пузырей.Второй этаж центра встречал гостей латиноамерканскими песнями и танцами в исполнении участников студии «Латинас», которые двигались в темпе бачаты, сальсы и румбы. Желающие могли полюбоваться на показательные выступления и присоединиться к мастер–классу от студии реконструкции исторического и бального танца «Лепреконъ». Ну а те, у кого после этого остались силы и энергия, растворились в ритме зумбы. Впрочем, сила — не только в движении, но и в новых знаниях. Для молодёжи распахнулись двери музея боевой славы, о своей деятельности с удовольствием рассказывали члены Союза десантников. Привлекали внимание зрителей работы творческого объединения «Вернисаж», а члены общественной организации «Мир для всех» предлагали заинтересовавшимся изготовить вместе с ними симпатичные куколки–обереги.На третьем этаже Молодёжного центра проходили мастер–классы по изготовлению цветочного триколора, интеллектуальная игра на историческую тему. Папы и мамы направились прямиком на сказкотерапию для взрослых: на этом занятии можно было не только послушать сказки, но и научиться рассказывать их так, чтобы дети не могли оторваться. А те, кто склонен к углублённому изучению человеческой натуры, познакомились с деятельностью института высшей практической психологии «Психология 3000–летия».На четвёртом этаже царил задорный и свободолюбивый ирландский рок–панк в прочтении группы Siberians. Примерить на себя роль диджея вместе со школой диджеинга Crossfader, научиться создавать мультфильмы и рисовать кадры на песке под началом сотрудников кино-видеоклубного объединения «Экран» захотели многие юные творцы. Ну а фотозона с весёлым жёлтым автобусом стала местом притяжения для семей и молодёжных компаний. Между тем в открытом пространстве «Тепло» любители киберспорта состязались на звание лучшего игрока, а детвора выясняла, кто круче в напольных играх. Спортивные болельщики смотрели прямую трансляцию мини–футбольного матча между командами «КПРФ» и «Норильский никель», в особо острые моменты взрывая тишину криками негодования или радости.Спорт во всех его проявлениях захватил пятый этаж Молодёжного центра. Здесь проходили мастер–классы от Федерации айкидо, Федерации рукопашного боя и Норильского спортивного клуба кендо «Ямагава», показательные выступления Федерации кекусинкай-карате. Особый интерес у школьников и студентов вызвал мастер–класс по стрельбе из пневматической винтовки. Прежде чем взять в руки оружие и начать пальбу по мишеням, юные снайперы получали инструктаж по технике безопасности, узнавали, как правильно заряжать винтовку и целиться из неё, и, наконец, совершали свой первый — у многих удачный — выстрел.Тем, кто не смог попасть на день открытых дверей, не стоит расстраиваться. Они всегда могут позвонить по телефону 46–01–74 в отдел по работе с молодёжью или администратору по номеру 46–01–81 и получить подробную информацию о направлениях работы Молодёжного центра, чтобы выбрать понравившееся и стать его частым гостем.

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