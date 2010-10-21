[Индекс номера 138 (17.09.2019)]



Резонанс

А вы в расчёте?

Продавая квартиру, важно не забыть закрыть свой лицевой счёт, иначе проблем в будущем не избежать. К сожалению, некоторые горожане задумываются об этом слишком поздно и оказываются втянуты в судебное разбирательство.



Обращения в управляющую компанию «Жилкомсервис»: • «В 2017 году я продала квартиру и уехала из Норильска в Казань. На момент продажи долгов по квартплате у меня не было. Но с некоторых пор с моих счетов стали списывать долги за коммунальные услуги. На каком основании?» • «Я пенсионерка. Уехала из Норильска несколько лет назад. Продала квартиру без долгов. И вдруг приходит письмо от судебных приставов, что я задолжала огромную сумму. Банковскую карту заблокировали». • «Год назад я купил квартиру, исправно платил всё это время. И вдруг совершенно случайно узнал, что деньги на счёт не поступали, а по квартире числится долг. Как так?» В управляющей компании «Жилкомсервис» отмечают увеличение количества жалоб на ситуацию со счетами по квартплате за давно проданное жильё. Стоит помнить, что лицевой счёт — это не просто цифры в платёжке. Для того чтобы прежний владелец смог с лёгким сердцем распрощаться со своей бывшей квартирой, новый хозяин должен переоформить лицевой счёт на себя, ведь он закреплён не за квартирой, а за человеком. В этом–то и суть проблемы. В одном из приведённых выше случаев женщина, продав квартиру, переехала в Казань, а покупатель в управляющей компании так и не появился. И теперь шлейф долгов тянется за старой хозяйкой. – Такие ситуации — не редкость. Новые владельцы не спешат заявить о себе либо по незнанию, либо по злому умыслу — рассчитывают, что какое–то время долги с них взыскивать никто не будет, все шишки посыплются на того, на кого записан счёт, — комментирует генеральный директор «Жилкомсервиса» Виктор Калинин. — Но у этой медали есть и оборотная сторона. Бывает, что не оформивший лицевой счёт на себя новый собственник несколько месяцев или даже лет исправно платит по счетам, которые идут на имя прежнего хозяина, который уже не имеет к жилью никакого отношения. И вот в какой–то момент собственник приходит в УК по интересующему его вопросу, демонстрирует правоустанавливающие документы, а в ответ управляющая компания предъявляет ему долг, накопившийся с момента покупки. И тут добросовестный плательщик с удивлением узнаёт, что всё это время свои кровные он перечислял на чужой счёт, а его платёжная история — чистый лист. Конечно, решить вопрос можно. Но на это уйдёт не один день или даже месяц. Дабы избежать неприятностей, участники сделки непременно должны заявить о ней в управляющей компании. Закрыть лицевой счёт продавца и открыть новый — на имя покупателя квартиры. В любом случае до того, как, получив деньги, забыть о некогда принадлежавшем вам имуществе, в УК нужно показать договор купли–продажи и снять с себя ответственность за жилплощадь. Если же дело дошло до списания долгов и ареста банковских счетов, дорога одна — в суд.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В управляющей компании «Жилкомсервис» отмечают увеличение количества жалоб на ситуацию со счетами по квартплате за давно проданное жильё. Стоит помнить, что лицевой счёт — это не просто цифры в платёжке. Для того чтобы прежний владелец смог с лёгким сердцем распрощаться со своей бывшей квартирой, новый хозяин должен переоформить лицевой счёт на себя, ведь он закреплён не за квартирой, а за человеком. В этом–то и суть проблемы. В одном из приведённых выше случаев женщина, продав квартиру, переехала в Казань, а покупатель в управляющей компании так и не появился. И теперь шлейф долгов тянется за старой хозяйкой.– Такие ситуации — не редкость. Новые владельцы не спешат заявить о себе либо по незнанию, либо по злому умыслу — рассчитывают, что какое–то время долги с них взыскивать никто не будет, все шишки посыплются на того, на кого записан счёт, — комментирует генеральный директор «Жилкомсервиса» Виктор Калинин. — Но у этой медали есть и оборотная сторона. Бывает, что не оформивший лицевой счёт на себя новый собственник несколько месяцев или даже лет исправно платит по счетам, которые идут на имя прежнего хозяина, который уже не имеет к жилью никакого отношения. И вот в какой–то момент собственник приходит в УК по интересующему его вопросу, демонстрирует правоустанавливающие документы, а в ответ управляющая компания предъявляет ему долг, накопившийся с момента покупки. И тут добросовестный плательщик с удивлением узнаёт, что всё это время свои кровные он перечислял на чужой счёт, а его платёжная история — чистый лист. Конечно, решить вопрос можно. Но на это уйдёт не один день или даже месяц.Дабы избежать неприятностей, участники сделки непременно должны заявить о ней в управляющей компании. Закрыть лицевой счёт продавца и открыть новый — на имя покупателя квартиры. В любом случае до того, как, получив деньги, забыть о некогда принадлежавшем вам имуществе, в УК нужно показать договор купли–продажи и снять с себя ответственность за жилплощадь. Если же дело дошло до списания долгов и ареста банковских счетов, дорога одна — в суд.

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