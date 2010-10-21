[Индекс номера 138 (17.09.2019)]



Право руля

Дорога может быть коварной

Участники совместного проекта «Заполярной Правды» и Госавтоинспекции «Право руля» провели рейд, главными героями которого стали мальчишки и девчонки из городского оздоровительного лагеря «Хэйро», базировавшегося в школе № 16. Учащиеся попросили норильских автомобилистов быть предельно внимательными и помнить о возможных дорожных ловушках.

Водитель, будь бдителен! С местом проведения рейда определились мгновенно — это участок Молодёжного проезда недалеко от школы. Перед началом акции Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД, провёл со школьниками инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. Команда, состоящая из трёх победителей конкурса рисунков: Полины Пилюкшиной, Виталины Власовой, Тимофея Халиты и их друзей — Евгения Гановича, Даниэллы Стародубовой, Евгения Шевченко, Галины Низаметдиновой и Кристины Пилюкшиной, облачилась в яркие жилеты со световозвращателями, по–братски поделила листовки и приступила к делу. Ребята настолько прониклись происходящим, что с удовольствием отвечали не только на вопросы водителей, но и поясняли суть акции любопытствующим пешеходам. Помни о дорожных ловушках Удивительно, но в этот раз автомобилисты не пытались спрятаться от инспектора и школьников, а с удовольствием останавливались, брали из рук детей листовки, внимательно изучали интересные факты и благодарили участников рейда за их активную жизненную позицию. Стоит добавить, что некоторые водители и не подозревали о коварных препятствиях, которые поджидают на трассе, а кто–то думал, что это в большей степени касается пешеходов. На самом деле знание о так называемых ловушках закрытого обзора, когда проезжая часть частично или полностью закрыта стоящими возле тротуара автомобилями и кустами, которые ведутся неподалёку, способно уберечь владельцев транспорта от серьёзных проблем. Рейд успешно завершён Также ребята просили водителей не превышать допустимую скорость движения во дворах — 20 км/час. Статистика показывает, что до 80% детей–пешеходов, погибших или пострадавших в результате ДТП, попадают под колёса автомобиля, находясь в радиусе не более километра от своего дома: во дворе, на автомобильной парковке, по дороге в ближайший магазин или школу. Особенно осторожными надо быть в преддверии зимы и во время непогоды. Не обошлось во время рейда и без правонарушений. Норильские автомобилисты по–прежнему забывают пристёгиваться ремнями безопасности, будучи за рулём. Меньше чем за час листовки были розданы. Сделано фото на память. Слегка уставшие школьники делились друг с другом и родителями впечатлениями от проведённой акции и просили снова провести такое профилактическое мероприятие.

Наталья Черкашина Фото Александра Ананьева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С местом проведения рейда определились мгновенно — это участок Молодёжного проезда недалеко от школы. Перед началом акции Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД, провёл со школьниками инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. Команда, состоящая из трёх победителей конкурса рисунков: Полины Пилюкшиной, Виталины Власовой, Тимофея Халиты и их друзей — Евгения Гановича, Даниэллы Стародубовой, Евгения Шевченко, Галины Низаметдиновой и Кристины Пилюкшиной, облачилась в яркие жилеты со световозвращателями, по–братски поделила листовки и приступила к делу. Ребята настолько прониклись происходящим, что с удовольствием отвечали не только на вопросы водителей, но и поясняли суть акции любопытствующим пешеходам.Удивительно, но в этот раз автомобилисты не пытались спрятаться от инспектора и школьников, а с удовольствием останавливались, брали из рук детей листовки, внимательно изучали интересные факты и благодарили участников рейда за их активную жизненную позицию. Стоит добавить, что некоторые водители и не подозревали о коварных препятствиях, которые поджидают на трассе, а кто–то думал, что это в большей степени касается пешеходов. На самом деле знание о так называемых ловушках закрытого обзора, когда проезжая часть частично или полностью закрыта стоящими возле тротуара автомобилями и кустами, которые ведутся неподалёку, способно уберечь владельцев транспорта от серьёзных проблем.Также ребята просили водителей не превышать допустимую скорость движения во дворах — 20 км/час. Статистика показывает, что до 80% детей–пешеходов, погибших или пострадавших в результате ДТП, попадают под колёса автомобиля, находясь в радиусе не более километра от своего дома: во дворе, на автомобильной парковке, по дороге в ближайший магазин или школу. Особенно осторожными надо быть в преддверии зимы и во время непогоды.Не обошлось во время рейда и без правонарушений. Норильские автомобилисты по–прежнему забывают пристёгиваться ремнями безопасности, будучи за рулём.Меньше чем за час листовки были розданы. Сделано фото на память. Слегка уставшие школьники делились друг с другом и родителями впечатлениями от проведённой акции и просили снова провести такое профилактическое мероприятие.

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