[Индекс номера 138 (17.09.2019)]

 Итоги 
Не спи, не спи, художник

Более восьмидесяти работ участников учебно–творческого проекта вошли в экспозицию «Норильский пленэр: секреты мастерства».
Рисовать на открытом воздухе полезно и начинающим, и опытным художникам
Выставка открылась в субботу в Норильской художественной школе. Увидеть работы могут все желающие. Открытию экспозиции предшествовала серия выездов на природу и по историческим местам города. Педагоги и учащиеся норильской художки делали пейзажные зарисовки на стадионе «Заполярник», турбазах «Спортивная» и «Волна», в Дудинке и мемориальном комплексе «Норильская Голгофа». Дело это непростое, особенно если учесть капризы северной погоды. Где–то небесная канцелярия радовала художников солнышком, лёгким ветерком и насыщенной зеленью, а где–то творить приходилось практически в экстремальных условиях — на ледяном, пронизывающем ветру. Чтобы пальцы слушались, художники согревали их своим дыханием. Ребята заверяют, что акция стала для них отличным творческим опытом и возможностью больше узнать об истории Норильска.
Занятия на открытом воздухе — а именно так переводится с французского слово «пленэр», длились две недели, на каждый выезд ушло в среднем около трёх часов. Работали художники различными инструментами: красками, маслом, сангиной, пастелью, карандашами.
По словам Татьяны Мозговой, директора Норильской художественной школы, в таком формате уроки проводятся второй год. В 2018–м помогла компания «Норникель» при поддержке управления по делам культуры и искусства администрации города. В этом пленэр проводился только за счёт бюджетных средств.
– Ученики после такой практики показывают очень хорошие результаты, — говорит Татьяна Мозговая. — Вылазки на природу и рисование с натуры дают прекрасный эффект как в учебном, так и в творческом плане. То же касается и преподавателей. Педагог, который не работает творчески сам, вряд ли сможет привить любовь к искусству и дать какие–то практические навыки своим воспитанникам. Сейчас нас курируют коллеги из Красноярского художественного училища имени В. И. Сурикова, члены Союза художников: Виктория Дидковская и Наталья Бердюгина. Наталья приезжала в Норильск в прошлом учебном году на методический семинар, проводила профильную школу для старшеклассников–выпускников и весеннюю сессию. В ходе осенней сессии она провела мастер–класс по живописи для выпускников художественных отделений всего Большого Норильска. Также с детьми на пленэре работала замечательная художница–пленэрист, член Союза художников Елена Ильянкова. Она — наш давний друг, уникальная личность и человек, влюблённый в Север.
Наталья Бердюгина считает, что рисование на открытом воздухе просто необходимо как начинающим, так и опытным художникам:
– У нас все привыкли работать с фотографией, у всех есть гаджеты, и можно срисовывать картины с фото, но важно, чтобы дети почувствовали, что значит работать в походных, экстремальных условиях, — говорит Наталья Бердюгина. — Это ценный навык, который пригодится в их дальнейшем становлении.

Наталья Черкашина
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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