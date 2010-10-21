[Индекс номера 138 (17.09.2019)]



Фестиваль

Это надо слышать

Норильск в очередной раз услышит «Живой звук». С 24 по 27 октября в Городском центре культуры пройдёт фестиваль музыки нового формата.

Откроет программу Billy,s Band — группа из Санкт– Петербурга, которая играет в стилях блюз, свинг, джаз и рок. Самобытный и уникальный коллектив уже более десяти лет покоряет сердца слушателей не только в России, но и далеко за её пределами, он участвовал в крупнейших фестивалях джазовой музыки в США и Канаде. Также на норильской сцене выступит Сергей Маврин — советский и российский рок–музыкант, гитарист–виртуоз, композитор и звукорежиссёр, известный по работе в коллективах «Ария», «Чёрный кофе», «Кипелов». Основатель группы «Маврин». City A — местная группа, совмещающая очарование Depeche Mode и характер Nine Inch Nails. Помимо многочисленных выступлений на площадках Норильска на счету музыкантов и концерты в других городах России в рамках самостоятельного мини–турне. Дискография группы насчитывает два студийных альбома, доступных во всех цифровых магазинах. Гуша Катушкин — автор и исполнитель странных и волшебных песен, многие из которых стали интернет– хитами. В частности, это песня «Эхо тысячи вокзалов», написанная им по мотивам творчества одесского поэта Ес Сои, записанная в сотрудничестве с харьковской певицей и пианисткой Марией Чайковской. В 2012 году дуэт участвовал в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Был выдвинут на премию «Степной волк» в номинации «Нечто». «Точка» — одна из наиболее популярных норильских групп. Сочетает эстетику русского рока и современной гитарной музыки. Основана в 2012 году. Имеет в дискографии два альбома. Закроет фестиваль группа Pompeya — один из главных представителей отечественного англоязычного инди. Это независимые экспериментаторы, чей успех давно шагнул за пределы России. Их музыкальная история пестрит сольными турами и совместными выступлениями в Европе, США, Китае. Большую часть времени музыканты проводят в США, где сочиняют и записывают свою музыку. Для желающих посетить все концерты предусмотрены абонементы по выгодной цене, их количество ограничено. Билеты и абонементы можно приобрести в кассе ГЦК, ул. Орджоникидзе, 15. Телефон для справок 22–99–14.

Подготовила Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Откроет программу Billy,s Band — группа из Санкт– Петербурга, которая играет в стилях блюз, свинг, джаз и рок. Самобытный и уникальный коллектив уже более десяти лет покоряет сердца слушателей не только в России, но и далеко за её пределами, он участвовал в крупнейших фестивалях джазовой музыки в США и Канаде. Также на норильской сцене выступит Сергей Маврин — советский и российский рок–музыкант, гитарист–виртуоз, композитор и звукорежиссёр, известный по работе в коллективах «Ария», «Чёрный кофе», «Кипелов». Основатель группы «Маврин».City A — местная группа, совмещающая очарование Depeche Mode и характер Nine Inch Nails. Помимо многочисленных выступлений на площадках Норильска на счету музыкантов и концерты в других городах России в рамках самостоятельного мини–турне. Дискография группы насчитывает два студийных альбома, доступных во всех цифровых магазинах.Гуша Катушкин — автор и исполнитель странных и волшебных песен, многие из которых стали интернет– хитами. В частности, это песня «Эхо тысячи вокзалов», написанная им по мотивам творчества одесского поэта Ес Сои, записанная в сотрудничестве с харьковской певицей и пианисткой Марией Чайковской. В 2012 году дуэт участвовал в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Был выдвинут на премию «Степной волк» в номинации «Нечто».«Точка» — одна из наиболее популярных норильских групп. Сочетает эстетику русского рока и современной гитарной музыки. Основана в 2012 году. Имеет в дискографии два альбома.Закроет фестиваль группа Pompeya — один из главных представителей отечественного англоязычного инди. Это независимые экспериментаторы, чей успех давно шагнул за пределы России. Их музыкальная история пестрит сольными турами и совместными выступлениями в Европе, США, Китае. Большую часть времени музыканты проводят в США, где сочиняют и записывают свою музыку.Для желающих посетить все концерты предусмотрены абонементы по выгодной цене, их количество ограничено. Билеты и абонементы можно приобрести в кассе ГЦК, ул. Орджоникидзе, 15. Телефон для справок 22–99–14.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















