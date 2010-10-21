[Индекс номера 139 (19.09.2019)]



Презентация

Эпоха в новом цвете

Начать выпуск газеты в цвете — это как выносить и родить ребёнка: на установку новой печатной машины индийского производства в типографии информационного центра «Норильские новости», в состав которого входит и наша редакция, потребовалось ровно девять месяцев. И, наконец, вот он, новорождённый — первый номер обновлённой «Заполярной Правды».

«Беременность и роды» были невыразимо сложными: оглядываясь назад, мы сами не верим, что нам всё удалось. И в этот торжественный момент, как и бывает при выписке, хочется поделиться впечатлениями и поблагодарить всех, к этому причастных, — а «рожали» всем миром. Например, последний штрих в запуск печати внёс инженер концерна «Мануграф» Дипак Лаксман Павар из города Колхапур индийского штата Махараштра. Сорок девять часов он добирался до Норильска и неделю работал не покладая рук для того, чтобы местная газета по качеству не уступала лучшим образцам мировых печатных СМИ. Последний выпуск в привычном формате Его профессиональный вклад мы ценим особо, так как газетная печатная рулонная машина «Эколайн», приобретённая городом, — единственная в России. Необходимость замены старого оборудования, на котором «Заполярная Правда» печаталась четверть века, назрела уже давно — любая, даже самая надёжная техника со временем изнашивается, что может привести к остановке производства. Кстати, поломки за последние три года случались часто, и с каждым разом реанимировать «старушку» было всё сложнее, а качество печати становилось всё хуже. Но никак нельзя было допустить, чтобы Норильск остался без газеты — а теперь «Заполярная Правда» единственное на территории печатное издание. Администрация города приняла решение выделить из бюджета средства на приобретение не просто новой, а более совершенной машины, способной выпускать полноцветную газету, достойную динамично развивающегося Норильска. На этой машине «Заполярная Правда» печаталась четверть века Верная стратегия Говоря о значимости преобразований в городской газете, начальник управления общественных связей администрации Норильска Владимир Баринов отметил, что за 65 лет «Заполярная Правда» обрела особый статус: по сути, её страницы — это летопись Норильска. – Сегодня, как никогда, на «Заполярной Правде» лежит особая ответственность перед горожанами за обеспечение достоверной и объективой информацией о жизни Норильска, — подчеркнул он. Перед администрацией города как учредителем, информационным центром «Норильские новости» как издателем и редакцией как исполнителем стоит важная задача: в наше время востребованным читателями может быть лишь издание, не только актуальное по наполнению, объективно отражающее каждое значимое городское событие, но и идущее в ногу со временем в отношении качества печати и дизайна. – И для администрации Норильска в целом, и лично для главы города Рината Ахметчина лично эффективное развитие информационного пространства динамично развивающегося города является стратегической задачей, — отметил Владимир Баринов. — И у «Заполярной Правды» в этом плане есть несомненный потенциал и большое будущее. – Наша совместная работа и переход муниципальной газеты в цвет — это новая эпоха в истории не только самого издания, но и всей информационной отрасли города, — уверен заместитель главы Норильска Андрей Малков. Председатель горсовета депутатов Александр Пестряков отметил: несмотря на то что покупка и установка новой печатной машины — это всегда крайне сложный процесс, принятое руководителями города и депутатами решение о модернизации городской типографии было крайне необходимым. – Норильчане достойны того, чтобы подача материала была современной, яркой и интересной. Сегодня, держа в руках первый цветной номер «Заполярной Правды», мы видим, что движемся в правильном направлении, — сказал Александр Пестряков. На юбилее «Заполярной Правды» Ринат Ахметчин объявил о том, что новая печатная машина будет стоять в нашей типографии Верное решение Директор информационного центра «Норильские новости» Елена Мужайлова благодарит первых лиц города, родной коллектив, всех партнёров и друзей за оказанное доверие, за понимание необходимости перемен, за помощь и поддержку ровеснице города — «Заполярной Правде» как неотъемлемому атрибуту Норильска. – Нам пришлось столкнуться с массой технических сложностей, — говорит она. — К счастью, нам удавалось оперативно справляться с ними, действуя сообща с нашими самыми надёжными соратниками — муниципалитетом и «Норникелем». Мы в очередной раз убедились, что они готовы ради общего дела совершить невозможное. Я признательна каждому, кто так или иначе принял участие в этом грандиозном проекте. Одни бы мы его не потянули... Одной из самых больших проблем стало то, что помещение муниципальной типографии не подходило для установки типографской машины весом 16 тонн. Руководство города рассматривало несколько вариантов размещения этой громадины, в том числе и в промышленной зоне. В итоге специалисты пришли к выводу, что целесообразнее всего поставить новую машину там, где стоит старая, — в типографии на ул. Богдана Хмельницкого, 18, предварительно укрепив фундамент здания, сделав в помещении перепланировку и ремонт. Принятое решение позволило избежать дополнительных трудностей, неизбежно возникающих, когда вёрстка и подготовка газеты к выходу происходит в одном месте, а печать — в другом. В этом случае, например, передача данных от дизайнеров к печатникам велась бы через интернет, который порой работает с перебоями, особенно в промышленной зоне. К тому же при внедрении и освоении чего–то нового очень важно работать в тесном сотрудничестве, координировать действия, обмениваться мнениями и опытом непосредственно в процессе вёрстки и печати, вместе искать оптимальные способы решения незнакомых ранее задач и так далее. Естественно, удобнее и эффективнее делать это, находясь под одной крышей, видя ежедневную работу друг друга, понимая специфику процесса. Отметим, что обязанность по транспортировке и хранению печатной машины с момента её доставки в город и до начала установки взяло на себя предприятие единого складского хозяйства «Норникеля». И мы крайне признательны его руководству и сотрудникам за сохранность столь ценного груза. Чтобы занести машину в помещение, снесли одну из стен Верный выбор Ответственность за подготовку помещения типографии к установке и эксплуатации многотонной машины легла на управление капитальных ремонтов и строительства, которое объявило конкурс на выполнение строительно–монтажных и отделочных работ, определило исполнителей, контролировало ход ремонта и принимало объект. – Подрядчики попались очень грамотные, — говорит начальник УКРиС Дмитрий Самородов. — Обе фирмы — «Баска–плюс» и «Азот» — норильские, к делу отнеслись серьёзно: поставленные задачи, крайне сложные, выполнили чётко и в срок. Отметим, что проект укрепления разработал директор научно–производственного объединения «Фундамент» Али Керимов. Патриот Норильска, всем сердцем и душой болеющий за сохранность норильских зданий, он сам вызвался помочь «Заполярной Правде» и внёс свою лепту в общее дело. Укрепляли фундамент здания специалисты фирмы «Баска–плюс». Они изготовили новые железобетонные балки и шпальные клети, усилили сваи и залили пол цементно–песчаным раствором с армированием. Для того чтобы такелажники смогли поставить на место десятитонную башню печатной машины, этому подрядчику пришлось снести стену в помещении типографии. При этом такелажники подрядчика буквально втискивали устройство в образовавшийся проход — с каждой стороны зазор был не более пяти сантиметров. А на то, чтобы занести все ящики с оборудованием, некоторые из которых весили не килограммы, а тонны, понадобилась неделя. Идёт сборка оборудования Верный способ Строительной компании «Азот» тоже пришлось несладко: возводить стену заново, делать перепланировку и ремонт пришлось в обстановке, когда продолжала работать старая печатная машина, а параллельно с этим монтировали новую. Электромонтёр предприятия в этих непростых условиях заменил старую электрическую проводку на медную, установил новые розетки, выключатели и светильники. – Нам очень повезло с подрядчиками, — сказала Елена Мужайлова, — так, сотрудники строительной компании «Азот» не просто выполняли условия контракта. Они проявили искреннюю заинтересованность, помогали находить конструктивные решения по обустройству заставленного коробками помещения, выходя за рамки обязательств. Директор фирмы Александр Зотов пояснил, что к каждому заказу администрации города, а их за два с половиной года существования фирмы выполнено немало, он и его сотрудники относятся не только как к способу заработать, но и как к возможности внести свой вклад в развитие любимого города. И чем сложнее задача, тем ценнее полученный опыт и больше моральное удовлетворение. Сам Александр помнит, как его родители выписывали и читали «Заполярную Правду», так что наша газета для него практически родная.

Установка машины «Эколайн» в «Норильских новостях» — это первый пример монтажа такого рода печатной линии в России и СНГ.

Представители фирмы-производителя Михаил Романов и Дипак Павар проверяют качество цветной печати Верные друзья Самую трудоёмкую операцию, за которую поначалу никто не рисковал браться, провели специалисты производственного объединения «Норильскремонт» — они водружали на шеститонное основание фальцаппарата полуторатонную надстройку. Проблема в том, что до потолка оставалось всего семь сантиметров. В других типографиях таких проблем не возникает: там подобные печатные машины располагаются в технологических цехах с высоченными потолками. Наши ремонтники на месте изготовили и собрали из металлоконструкций такелажный портал, с помощью которого и смогли поставить одну махину на другую. Конечно, готовые такелажные порталы есть на материке, но приобретение и доставка такого устройства в Норильск значительно бы отодвинули сроки установки машины и увеличили стоимость проекта. Елена Мужайлова отметила, что специалисты «Норильскремонта» настолько прониклись нуждами городской газеты, что безвозмездно починили ещё и тельфер — подвижный металлический мост с подъёмным механизмом, который перемещает рулоны газетной бумаги весом около 400 килограммов. Он давно уже нуждался в ремонте, но сделать это никак не удавалось. А вдобавок они изготовили траверс. – Это удивительные люди, — поделилась Елена Мужайлова. — Мало того что они чинили всё, что видели, они ещё и ушли от нас со словами: «Если вы когда–нибудь столкнётесь с ситуацией, разрешить которую, на первый взгляд, нереально, обращайтесь, мы обязательно поможем!». Интересно, что сам того не зная, нам ещё очень помог... Дима Билан. Вернее, силовой кабель, который закупили для его концерта на День города. Проложив его от подстанции к типографии, мы тем самым обеспечили безопасность пользования машиной и её бесперебойное электроснабжение. Никакой другой кабель, имеющийся в городе, нам не подошёл бы, а при заказе его с материка мы бы неизбежно отстали от графика. Отметим, что все вопросы по снабжению печатного агрегата электроэнергией помог решить начальник отдела теплоэнергетики УЖКХ администрации Норильска Артём Парежев. – Я вспоминаю слова песни, которую коллектив «Заполярной Правды» исполнил в Городском центре культуры на торжественном мероприятии, посвящённом её 65–летнему юбилею: «Газета и город в связке одной...», — делится Елена Мужайлова. — И это действительно так: ведь только стоя плечом к плечу можно было вытянуть столь масштабный проект. Теперь мы понимаем, что с такой небывалой поддержкой можем воплотить в жизнь любую идею, выводящую наше издание и Норильск на новый уровень.

9 месяцев потребовалось на то, чтобы установить новый аппарат индийского производства и начать выпускать газету в цвете.

Дизайнер Людмила Карманова и сисадмин Денис Петрушенко осваивают новое программное обеспечение Верное дело Своими для редакции и типо-графии стали Василий Ярыгин из Орла и Михаил Романов из Рыбинска — инженеры службы сервиса российского полиграфического холдинга «Внешмальтиграф», эксклюзивного дистрибьютора концерна «Мануграф» в России. Полтора месяца эти высококлассные специалисты провели в Норильске, монтируя и налаживая оборудование. Причём одной из их задач было обучить наших печатников работе на новой машине. Вернувшись домой, инженеры продолжат оказывать нам техподдержку. Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования — также за «Внешмальтиграфом». Отметим, что машина «Эколайн» — новейшая разработка на рынке газетного оборудования. Этот агрегат создавался с учётом особенностей рынка: газетные тиражи сегодня становятся меньше, но качество — выше. И, что особенно важно, машина эта — сверхэкономичная. Для обновления краски на печатных роликах требуется время, что приводит к дополнительному расходу бумаги, а короткая красочная система «Эколайна» позволяет обеспечить быстрый выпуск тиража при минимальном объёме отходов. При этом качество продукции соответствует строжайшим международным стандартам. Компания «Внешмальтиграф» переоснастила десятки российских газетных производств. Оборудованием «Мануграф» укомплектовано более половины газетных типографий нашей страны. При этом установка машины «Эколайн» в «Норильских новостях» — это первый пример монтажа такого рода печатной линии в России и СНГ. – Норильск оказался впереди всей страны, открывая новую страницу развития газетной индустрии, — подчеркнул генеральный директор компании «Внешмальтиграф» Дмитрий Ремизов. — Теперь это самый современный город в России в данной области. Несмотря на напряжённый график, находили время на общение за чашкой чая Верный путь Мы давно ждали этого момента: сначала с робкой надеждой, потом имея на руках чёткий план, ну а затем с нетерпением и нарастающим волнением. И всё это время мы готовились к новым реалиям: дизайнеры работали над макетом и осваивали программное обеспечение, журналисты искали новый подход к подаче материала, печатники учились работать на новом оборудовании. Больше же всего переходу газеты в цвет рады наши фотографы — теперь их фотографии и на страницах газеты должны выглядеть по–настоящему ярко и эффектно. Главный редактор «Заполярной Правды» Владимир Шиловский рассчитывает, что появившиеся технические возможности помогут нам создать единый, мощный и хорошо узнаваемый информационный блок, куда входят печатная газета, её электронная версия и страницы в социальных сетях. – Перед нами открывается широчайшее поле для деятельности, — говорит Владимир Шиловский. — Мы уверены в своих силах и в том, что будем ещё активнее продолжать завоёвывать доверие жителей Норильска, делая «Заполярную Правду» интереснее, красочнее, интерактивнее — ближе к читателю. Начальник управления общественных связей города Владимир Баринов пообещал, что на этом преобразования не закончатся: — Обновлённая типография, полноцветная машина – это та база, которая позволит выйти на новый уровень, составляя конкуренцию именитым печатным СМИ России.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина и Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Беременность и роды» были невыразимо сложными: оглядываясь назад, мы сами не верим, что нам всё удалось. И в этот торжественный момент, как и бывает при выписке, хочется поделиться впечатлениями и поблагодарить всех, к этому причастных, — а «рожали» всем миром.Например, последний штрих в запуск печати внёс инженер концерна «Мануграф» Дипак Лаксман Павар из города Колхапур индийского штата Махараштра. Сорок девять часов он добирался до Норильска и неделю работал не покладая рук для того, чтобы местная газета по качеству не уступала лучшим образцам мировых печатных СМИ.Его профессиональный вклад мы ценим особо, так как газетная печатная рулонная машина «Эколайн», приобретённая городом, — единственная в России.Необходимость замены старого оборудования, на котором «Заполярная Правда» печаталась четверть века, назрела уже давно — любая, даже самая надёжная техника со временем изнашивается, что может привести к остановке производства. Кстати, поломки за последние три года случались часто, и с каждым разом реанимировать «старушку» было всё сложнее, а качество печати становилось всё хуже. Но никак нельзя было допустить, чтобы Норильск остался без газеты — а теперь «Заполярная Правда» единственное на территории печатное издание.Администрация города приняла решение выделить из бюджета средства на приобретение не просто новой, а более совершенной машины, способной выпускать полноцветную газету, достойную динамично развивающегося Норильска.Говоря о значимости преобразований в городской газете, начальник управления общественных связей администрации Норильска Владимир Баринов отметил, что за 65 лет «Заполярная Правда» обрела особый статус: по сути, её страницы — это летопись Норильска.– Сегодня, как никогда, на «Заполярной Правде» лежит особая ответственность перед горожанами за обеспечение достоверной и объективой информацией о жизни Норильска, — подчеркнул он.Перед администрацией города как учредителем, информационным центром «Норильские новости» как издателем и редакцией как исполнителем стоит важная задача: в наше время востребованным читателями может быть лишь издание, не только актуальное по наполнению, объективно отражающее каждое значимое городское событие, но и идущее в ногу со временем в отношении качества печати и дизайна.– И для администрации Норильска в целом, и лично для главы города Рината Ахметчина лично эффективное развитие информационного пространства динамично развивающегося города является стратегической задачей, — отметил Владимир Баринов. — И у «Заполярной Правды» в этом плане есть несомненный потенциал и большое будущее.– Наша совместная работа и переход муниципальной газеты в цвет — это новая эпоха в истории не только самого издания, но и всей информационной отрасли города, — уверен заместитель главы Норильска Андрей Малков.Председатель горсовета депутатов Александр Пестряков отметил: несмотря на то что покупка и установка новой печатной машины — это всегда крайне сложный процесс, принятое руководителями города и депутатами решение о модернизации городской типографии было крайне необходимым.– Норильчане достойны того, чтобы подача материала была современной, яркой и интересной. Сегодня, держа в руках первый цветной номер «Заполярной Правды», мы видим, что движемся в правильном направлении, — сказал Александр Пестряков.Директор информационного центра «Норильские новости» Елена Мужайлова благодарит первых лиц города, родной коллектив, всех партнёров и друзей за оказанное доверие, за понимание необходимости перемен, за помощь и поддержку ровеснице города — «Заполярной Правде» как неотъемлемому атрибуту Норильска.– Нам пришлось столкнуться с массой технических сложностей, — говорит она. — К счастью, нам удавалось оперативно справляться с ними, действуя сообща с нашими самыми надёжными соратниками — муниципалитетом и «Норникелем». Мы в очередной раз убедились, что они готовы ради общего дела совершить невозможное. Я признательна каждому, кто так или иначе принял участие в этом грандиозном проекте. Одни бы мы его не потянули...Одной из самых больших проблем стало то, что помещение муниципальной типографии не подходило для установки типографской машины весом 16 тонн.Руководство города рассматривало несколько вариантов размещения этой громадины, в том числе и в промышленной зоне. В итоге специалисты пришли к выводу, что целесообразнее всего поставить новую машину там, где стоит старая, — в типографии на ул. Богдана Хмельницкого, 18, предварительно укрепив фундамент здания, сделав в помещении перепланировку и ремонт.Принятое решение позволило избежать дополнительных трудностей, неизбежно возникающих, когда вёрстка и подготовка газеты к выходу происходит в одном месте, а печать — в другом. В этом случае, например, передача данных от дизайнеров к печатникам велась бы через интернет, который порой работает с перебоями, особенно в промышленной зоне. К тому же при внедрении и освоении чего–то нового очень важно работать в тесном сотрудничестве, координировать действия, обмениваться мнениями и опытом непосредственно в процессе вёрстки и печати, вместе искать оптимальные способы решения незнакомых ранее задач и так далее. Естественно, удобнее и эффективнее делать это, находясь под одной крышей, видя ежедневную работу друг друга, понимая специфику процесса.Отметим, что обязанность по транспортировке и хранению печатной машины с момента её доставки в город и до начала установки взяло на себя предприятие единого складского хозяйства «Норникеля». И мы крайне признательны его руководству и сотрудникам за сохранность столь ценного груза.Ответственность за подготовку помещения типографии к установке и эксплуатации многотонной машины легла на управление капитальных ремонтов и строительства, которое объявило конкурс на выполнение строительно–монтажных и отделочных работ, определило исполнителей, контролировало ход ремонта и принимало объект.– Подрядчики попались очень грамотные, — говорит начальник УКРиС Дмитрий Самородов. — Обе фирмы — «Баска–плюс» и «Азот» — норильские, к делу отнеслись серьёзно: поставленные задачи, крайне сложные, выполнили чётко и в срок.Отметим, что проект укрепления разработал директор научно–производственного объединения «Фундамент» Али Керимов. Патриот Норильска, всем сердцем и душой болеющий за сохранность норильских зданий, он сам вызвался помочь «Заполярной Правде» и внёс свою лепту в общее дело.Укрепляли фундамент здания специалисты фирмы «Баска–плюс». Они изготовили новые железобетонные балки и шпальные клети, усилили сваи и залили пол цементно–песчаным раствором с армированием.Для того чтобы такелажники смогли поставить на место десятитонную башню печатной машины, этому подрядчику пришлось снести стену в помещении типографии.При этом такелажники подрядчика буквально втискивали устройство в образовавшийся проход — с каждой стороны зазор был не более пяти сантиметров. А на то, чтобы занести все ящики с оборудованием, некоторые из которых весили не килограммы, а тонны, понадобилась неделя.Строительной компании «Азот» тоже пришлось несладко: возводить стену заново, делать перепланировку и ремонт пришлось в обстановке, когда продолжала работать старая печатная машина, а параллельно с этим монтировали новую.Электромонтёр предприятия в этих непростых условиях заменил старую электрическую проводку на медную, установил новые розетки, выключатели и светильники.– Нам очень повезло с подрядчиками, — сказала Елена Мужайлова, — так, сотрудники строительной компании «Азот» не просто выполняли условия контракта. Они проявили искреннюю заинтересованность, помогали находить конструктивные решения по обустройству заставленного коробками помещения, выходя за рамки обязательств.Директор фирмы Александр Зотов пояснил, что к каждому заказу администрации города, а их за два с половиной года существования фирмы выполнено немало, он и его сотрудники относятся не только как к способу заработать, но и как к возможности внести свой вклад в развитие любимого города. И чем сложнее задача, тем ценнее полученный опыт и больше моральное удовлетворение. Сам Александр помнит, как его родители выписывали и читали «Заполярную Правду», так что наша газета для него практически родная.Самую трудоёмкую операцию, за которую поначалу никто не рисковал браться, провели специалисты производственного объединения «Норильскремонт» — они водружали на шеститонное основание фальцаппарата полуторатонную надстройку. Проблема в том, что до потолка оставалось всего семь сантиметров. В других типографиях таких проблем не возникает: там подобные печатные машины располагаются в технологических цехах с высоченными потолками. Наши ремонтники на месте изготовили и собрали из металлоконструкций такелажный портал, с помощью которого и смогли поставить одну махину на другую. Конечно, готовые такелажные порталы есть на материке, но приобретение и доставка такого устройства в Норильск значительно бы отодвинули сроки установки машины и увеличили стоимость проекта.Елена Мужайлова отметила, что специалисты «Норильскремонта» настолько прониклись нуждами городской газеты, что безвозмездно починили ещё и тельфер — подвижный металлический мост с подъёмным механизмом, который перемещает рулоны газетной бумаги весом около 400 килограммов. Он давно уже нуждался в ремонте, но сделать это никак не удавалось. А вдобавок они изготовили траверс.– Это удивительные люди, — поделилась Елена Мужайлова. — Мало того что они чинили всё, что видели, они ещё и ушли от нас со словами: «Если вы когда–нибудь столкнётесь с ситуацией, разрешить которую, на первый взгляд, нереально, обращайтесь, мы обязательно поможем!».Интересно, что сам того не зная, нам ещё очень помог... Дима Билан. Вернее, силовой кабель, который закупили для его концерта на День города. Проложив его от подстанции к типографии, мы тем самым обеспечили безопасность пользования машиной и её бесперебойное электроснабжение. Никакой другой кабель, имеющийся в городе, нам не подошёл бы, а при заказе его с материка мы бы неизбежно отстали от графика. Отметим, что все вопросы по снабжению печатного агрегата электроэнергией помог решить начальник отдела теплоэнергетики УЖКХ администрации Норильска Артём Парежев.– Я вспоминаю слова песни, которую коллектив «Заполярной Правды» исполнил в Городском центре культуры на торжественном мероприятии, посвящённом её 65–летнему юбилею: «Газета и город в связке одной...», — делится Елена Мужайлова. — И это действительно так: ведь только стоя плечом к плечу можно было вытянуть столь масштабный проект. Теперь мы понимаем, что с такой небывалой поддержкой можем воплотить в жизнь любую идею, выводящую наше издание и Норильск на новый уровень.Своими для редакции и типо-графии стали Василий Ярыгин из Орла и Михаил Романов из Рыбинска — инженеры службы сервиса российского полиграфического холдинга «Внешмальтиграф», эксклюзивного дистрибьютора концерна «Мануграф» в России. Полтора месяца эти высококлассные специалисты провели в Норильске, монтируя и налаживая оборудование. Причём одной из их задач было обучить наших печатников работе на новой машине. Вернувшись домой, инженеры продолжат оказывать нам техподдержку. Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования — также за «Внешмальтиграфом».Отметим, что машина «Эколайн» — новейшая разработка на рынке газетного оборудования. Этот агрегат создавался с учётом особенностей рынка: газетные тиражи сегодня становятся меньше, но качество — выше. И, что особенно важно, машина эта — сверхэкономичная. Для обновления краски на печатных роликах требуется время, что приводит к дополнительному расходу бумаги, а короткая красочная система «Эколайна» позволяет обеспечить быстрый выпуск тиража при минимальном объёме отходов. При этом качество продукции соответствует строжайшим международным стандартам.Компания «Внешмальтиграф» переоснастила десятки российских газетных производств. Оборудованием «Мануграф» укомплектовано более половины газетных типографий нашей страны. При этом установка машины «Эколайн» в «Норильских новостях» — это первый пример монтажа такого рода печатной линии в России и СНГ.– Норильск оказался впереди всей страны, открывая новую страницу развития газетной индустрии, — подчеркнул генеральный директор компании «Внешмальтиграф» Дмитрий Ремизов. — Теперь это самый современный город в России в данной области.Мы давно ждали этого момента: сначала с робкой надеждой, потом имея на руках чёткий план, ну а затем с нетерпением и нарастающим волнением. И всё это время мы готовились к новым реалиям: дизайнеры работали над макетом и осваивали программное обеспечение, журналисты искали новый подход к подаче материала, печатники учились работать на новом оборудовании.Больше же всего переходу газеты в цвет рады наши фотографы — теперь их фотографии и на страницах газеты должны выглядеть по–настоящему ярко и эффектно.Главный редактор «Заполярной Правды» Владимир Шиловский рассчитывает, что появившиеся технические возможности помогут нам создать единый, мощный и хорошо узнаваемый информационный блок, куда входят печатная газета, её электронная версия и страницы в социальных сетях.– Перед нами открывается широчайшее поле для деятельности, — говорит Владимир Шиловский. — Мы уверены в своих силах и в том, что будем ещё активнее продолжать завоёвывать доверие жителей Норильска, делая «Заполярную Правду» интереснее, красочнее, интерактивнее — ближе к читателю.Начальник управления общественных связей города Владимир Баринов пообещал, что на этом преобразования не закончатся:— Обновлённая типография, полноцветная машина – это та база, которая позволит выйти на новый уровень, составляя конкуренцию именитым печатным СМИ России.

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