[Индекс номера 139 (19.09.2019)]

 Актуально 
Персональный опыт

Вчера в Норильске прошло заседание круглого стола по обмену опытом использования механизмов привлечения трудовых ресурсов на территории Арктической зоны РФ.
Его участниками стали представители федеральной, краевой и местной власти, а также Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района. В обсуждении приняли участие Геннадий Седаков, заместитель директора Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ; Рустам Зиганшин, старший инспектор по особым поручениям отдела прогнозирования в сфере трудовой миграции управления по вопросам внешней трудовой миграции Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации; Виктор Новиков, руководитель Агентства труда и занятости населения Красноярского края.
Норильск представили руководители города: Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов; Наталья Коростелёва, заместитель главы Норильска по социальной политике, руководители управлений. Также во встрече приняли участие руководство департамента комплексного изучения Арктики Сибирского федерального университета, специалисты Норильского государственного индустриального института, Таймырского колледжа, центров занятости населения Норильска и Дудинки, а также представители работодателей: Заполярного филиала «Норникеля», «Таймырнефтегаза» и «Медвежьего ручья».
Участники круглого стола обсудили проблемы привлечения трудовых ресурсов на территории, а также обменялись опытом по приглашению людей в разные сферы деятельности.
Напомним, сегодня в нашем городе продолжает действовать муниципальная программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными». Её отраслями–участниками являются образование, здравоохранение, культура и спорт. На сайте города представлена подробная информация о том, кто может стать её участником, каковы социальные гарантии для приглашаемых специалистов, а также алгоритм участия в ней. Отметим, что в этом году по программе в город уже привлечено 37 человек: 18 — в сферу здравоохранения, 4 — в культурную, 15 — в образовательную.
Помимо этого, в Норильске работает программа по привлечению работников в Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта, а также в предприятие «Коммунальные объединённые системы».
Подробнее о том, как прошёл круглый стол, каким опытом поделились его участники и какие сделали выводы, читайте в «Заполярной Правде» в пятницу.

Татьяна Сергеева
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