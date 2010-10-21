[Индекс номера 139 (19.09.2019)]



Конкурс

Дело мастера

Компания «Норникель» уделяет большое внимание кадровой политике, привлечению персонала и повышению его профессионального мастерства. Одной из форм стимулирования сотрудников стал конкурс «Мастер года».

В Норильске он прошёл уже в 16–й раз и охватил более 4000 линейных руководителей. Традиционно конкурс предполагал два этапа. Сначала внутри подразделения определили кандидатов, а затем члены экспертного совета по направлению деятельности выбрали среди финалистов по одному победителю в каждой номинации. Основная цель конкурса — поднятие престижа профессии, стимулирование и поощрение мастеров, наиболее активных в реализации производственных задач. Основные критерии определения победителей — показатели производственной деятельности, результаты труда за прошедший год, участие в разработке и внедрении инновационных проектов, новой техники, технологий по направлениям своей деятельности, личные и профессиональные качества участников. Лучших мастеров пригласили на торжественную церемонию награждения. Победителями стали десять человек. Каждому вручили специальный символ проекта «Золотые руки мастера» и денежную премию в 50 тысяч рублей. Как отмечают организаторы, конкурс «Мастер года» предприятий группы «Норникель» ежегодно способствует сплочению большого коллектива компании в дружную, слаженную команду. Директор ЗФ «Норникеля» Николай Уткин, поздравляя победителей, отметил значимость конкурса для решения больших производственных задач: – Конкурс «Мастер года» для нас очень важен прежде всего потому, что благодаря ему выявляются лучшие специалисты. Ежедневно вы сталкиваетесь с колоссальной нагрузкой, выполняя свой профессиональный долг. И я благодарен за то, что при этом вы нашли в себе силы принять участие в этом конкурсе. Ведь мастер — это не просто профессионал своего дела, он профессионал в любой жизненной ситуации. То, что вы делаете, для меня очень важно.

Подготовила Мария Васильева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Норильске он прошёл уже в 16–й раз и охватил более 4000 линейных руководителей. Традиционно конкурс предполагал два этапа. Сначала внутри подразделения определили кандидатов, а затем члены экспертного совета по направлению деятельности выбрали среди финалистов по одному победителю в каждой номинации.Основная цель конкурса — поднятие престижа профессии, стимулирование и поощрение мастеров, наиболее активных в реализации производственных задач. Основные критерии определения победителей — показатели производственной деятельности, результаты труда за прошедший год, участие в разработке и внедрении инновационных проектов, новой техники, технологий по направлениям своей деятельности, личные и профессиональные качества участников.Лучших мастеров пригласили на торжественную церемонию награждения. Победителями стали десять человек. Каждому вручили специальный символ проекта «Золотые руки мастера» и денежную премию в 50 тысяч рублей.Как отмечают организаторы, конкурс «Мастер года» предприятий группы «Норникель» ежегодно способствует сплочению большого коллектива компании в дружную, слаженную команду.Директор ЗФ «Норникеля» Николай Уткин, поздравляя победителей, отметил значимость конкурса для решения больших производственных задач:– Конкурс «Мастер года» для нас очень важен прежде всего потому, что благодаря ему выявляются лучшие специалисты. Ежедневно вы сталкиваетесь с колоссальной нагрузкой, выполняя свой профессиональный долг. И я благодарен за то, что при этом вы нашли в себе силы принять участие в этом конкурсе. Ведь мастер — это не просто профессионал своего дела, он профессионал в любой жизненной ситуации. То, что вы делаете, для меня очень важно.

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