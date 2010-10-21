[Индекс номера 139 (19.09.2019)]

 Проекты 
Знания для воспитания

В детском саду № 46 «Надежда» открылся семейный центр «Важен каждый ребёнок».
Собирать детей на занятия планируют три раза в месяц по субботам
Авторы идеи и педагоги долго шли к открытию центра, шаг за шагом нащупывая востребованное и нужное направление в работе. В итоге вместе со специалистами благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» на свет появился проект «Важен каждый ребёнок».
Отныне открывшийся центр будет оказывать помощь семьям с детьми до трёх лет, которые ещё не посещают детский сад и имеют нарушения в развитии или есть риск их появления. Необходимость в такой помощи обусловлена в первую очередь тем, что некоторые родители порою просто не обладают достаточной информацией, как строить воспитательный процесс с детьми в данной ситуации. Опыт педагогов и психологов говорит о том, что родители и дети действительно с раннего возраста нуждаются в психологической и педагогической помощи.
Создатели нового семейного центра планируют строить доверительные и добрые отношения с каждым из своих воспитанников, проводить тренинги и семинары для родителей, консультативные индивидуальные встречи и занятия с детьми, руководствуясь заявленным принципом «Важен каждый ребёнок».
Готовность работать с посетителями уже проявили логопед, дефектолог, психолог, воспитатели. Они будут формировать у малышей понимание речи, правильность произношения звуков, становление личных качеств, а также умение играть, рисовать, лепить, строить и многое другое. Собирать детей на занятия планируют три раза в месяц по субботам в детском саду «Надежда» на улице Лауреатов, 63.
Партнёрами семейного центра «Важен каждый ребёнок» выступает методический центр Норильска, средняя школа № 28, управление социальной политики администрации Норильска, межрайонная детская больница, Норильский колледж искусств и предприниматели. На торжественном открытии перед детьми и гостями выступили с концертными номерами воспитанники Норильской школы искусств.
Как заметила на празднике заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева, с такой большой командой высококлассных специалистов детскому центру быть, жить и созидать в стенах детского сада.
– Я абсолютно уверена, что каждой семье центр принесёт огромную пользу, — сказала Наталья Коростелева. — Чтобы ребятишки развивались, были ещё красивее и умнее, чтобы в детском саду им было более комфортно.
По мнению специалистов, центр «Важен каждый ребёнок» появился в Норильске очень своевременно и оказался, как теперь говорят, в тренде. Просто потому, что даже в соответствии с национальными проектами педагоги должны обращать первоочередное внимание не только воспитанию детей, но и оказанию консультативной помощи их родителям.

Денис Кожевников
Фото Дениса кожевникова
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