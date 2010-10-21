Норильчан приглашают на выставку нганасанского художника Мотюмяку Турдагина. Экспозиция, посвящённая 80–летию со дня рождения мастера, откроется в художественной галерее.
Мотюмяку Турдагин — первый профессиональный нганасанский художник, народный мастер России, член Союза художников России, почётный гражданин Таймыра. В выставку вошли работы из художественного собрания Музея Норильска. В галерее будет широко представлено его богатое творческое наследие: 55 произведений графики, почти полное собрание работ автора. Значительная часть коллекции представлена акварелью с удивительно тонкой передачей оттенков настроения тундры, а также чёрно–белыми рисунками тушью — своеобразной художественной энциклопедией быта и культуры нганасанского народа, его повседневной истории.
На протяжении всей жизни главной темой, неисчерпаемым источником вдохновения для Турдагина оставалась тундра, самобытная культура и традиции нганасанского народа. Рисунки художника с их характерной этнографической точностью стали богатейшим материалом для исследователей этносов Таймыра, традиционной культуры и философии самых древних жителей полуострова.
«Я человек тундры» — так о себе говорил сам Турдагин и был не только выдающимся художником, но и ловким охотником, оленеводом, знал секреты нганасанских промыслов и все тайны тундры.
Увидеть произведения мастера можно в художественной галерее (ул. Талнахская, 78)
с 21 сентября по 27 октября.
Вход на открытие выставки 20 сентября в 18.30 свободный. Подробнее по телефону
43–35–68.Подготовила Мария Васильева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда