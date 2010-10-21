[Индекс номера 139 (19.09.2019)]



Анонс

Человек тундры

Норильчан приглашают на выставку нганасанского художника Мотюмяку Турдагина. Экспозиция, посвящённая 80–летию со дня рождения мастера, откроется в художественной галерее.

Мотюмяку Турдагин — первый профессиональный нганасанский художник, народный мастер России, член Союза художников России, почётный гражданин Таймыра. В выставку вошли работы из художественного собрания Музея Норильска. В галерее будет широко представлено его богатое творческое наследие: 55 произведений графики, почти полное собрание работ автора. Значительная часть коллекции представлена акварелью с удивительно тонкой передачей оттенков настроения тундры, а также чёрно–белыми рисунками тушью — своеобразной художественной энциклопедией быта и культуры нганасанского народа, его повседневной истории. На протяжении всей жизни главной темой, неисчерпаемым источником вдохновения для Турдагина оставалась тундра, самобытная культура и традиции нганасанского народа. Рисунки художника с их характерной этнографической точностью стали богатейшим материалом для исследователей этносов Таймыра, традиционной культуры и философии самых древних жителей полуострова. «Я человек тундры» — так о себе говорил сам Турдагин и был не только выдающимся художником, но и ловким охотником, оленеводом, знал секреты нганасанских промыслов и все тайны тундры. Увидеть произведения мастера можно в художественной галерее (ул. Талнахская, 78) с 21 сентября по 27 октября. Вход на открытие выставки 20 сентября в 18.30 свободный. Подробнее по телефону 43–35–68.

Подготовила Мария Васильева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мотюмяку Турдагин — первый профессиональный нганасанский художник, народный мастер России, член Союза художников России, почётный гражданин Таймыра. В выставку вошли работы из художественного собрания Музея Норильска. В галерее будет широко представлено его богатое творческое наследие: 55 произведений графики, почти полное собрание работ автора. Значительная часть коллекции представлена акварелью с удивительно тонкой передачей оттенков настроения тундры, а также чёрно–белыми рисунками тушью — своеобразной художественной энциклопедией быта и культуры нганасанского народа, его повседневной истории.На протяжении всей жизни главной темой, неисчерпаемым источником вдохновения для Турдагина оставалась тундра, самобытная культура и традиции нганасанского народа. Рисунки художника с их характерной этнографической точностью стали богатейшим материалом для исследователей этносов Таймыра, традиционной культуры и философии самых древних жителей полуострова.«Я человек тундры» — так о себе говорил сам Турдагин и был не только выдающимся художником, но и ловким охотником, оленеводом, знал секреты нганасанских промыслов и все тайны тундры.Увидеть произведения мастера можно в художественной галерее (ул. Талнахская, 78)с 21 сентября по 27 октября.Вход на открытие выставки 20 сентября в 18.30 свободный. Подробнее по телефону43–35–68.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















