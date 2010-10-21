[Индекс номера 139 (19.09.2019)]



Прямая линия

Стоит только захотеть

В редакции «Заполярной Правды» прошла прямая линия, гостями которой стали Татьяна Бочкарёва, начальник отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования, и Наталья Юматова, начальник отдела учебных заведений управления по спорту администрации Норильска. Разговор шёл о том, что может предложить город юным норильчанам во внеурочное время.

Полный профиль Татьяна Бочкарёва: – В Норильске работают шесть учреждений допобразования, из них три — многопрофильные (ДТДМ, ЦВР Талнаха и ДДТ Кайеркана), которые включают эстетическое направление, туризм, спорт и так далее. ДТДМ, кстати, имеет ещё четыре клуба по месту жительства. Есть три узконаправленных учреждения: станция детско–юношеского туризма и экскурсий, где в приоритете туристско–краеведческая деятельность; станция юных техников — технический профиль, соответственно; социально–образовательный центр (СОЦ), где основой является социально–педагогическая деятельность и работа с активистами. В широкопрофильных учреждениях и СОЦ могут заниматься не только школьники, но и дети с 5 лет, например, хореографией и вокалом в студиях раннего эстетического развития. Кроме того, сегодня в каждой школе достаточно ставок педагогов допобразования. То есть ребёнок в своей же школе может получать дополнительные услуги. Также в школах уже несколько лет развивается клубная деятельность. Работают клубы «Что? Где? Когда?», клуб весёлых и находчивых, «Юные инспектора движения», дружины юных пожарных. Активно создаются детские театры, к взаимодействию привлекаются и родители по решению управляющих советов школы. К примеру, почему бы не научить шахматам не только своего ребёнка, но и его соучеников? Очень востребовано вязание, компьютерные курсы. Подчеркну, что обучение в рамках допобразования полностью бесплатное. Дети, окончившие полный курс обучения в наших учреждениях, получают свидетельство либо диплом, которые становятся хорошим довеском к портфолио выпускника, а зачастую — и дополнительной профессией. Внеурочные занятия проходят в две смены, большинство из них — во вторую Спортивная арена Наталья Юматова: – В городе работают девять спортшкол. В них культивируются как игровые, так и индивидуальные виды спорта. Все занятия бесплатные. СШ № 1 (ул. Талнахская, 70) — баскетбол, волейбол. СШ № 2 (Ленинский пр., 11) — прыжки на батуте, спортивная акробатика, гимнастика. СШ № 3 (ул. Орджоникидзе, 14а) — лёгкая атлетика, лыжные гонки, фехтование. СШ № 4 (Талнах, ул. Энтузиастов, 9) — бокс, спортивная борьба, прыжки на батуте, плавание и тхэквондо. СШ № 5 (Кайеркан, ул. Первомайская, 10) — баскетбол, плавание, дзюдо, пауэрлифтинг, бокс. СШ № 6 (Оганер, ул. Югославская, 12) — мини–футбол (занятия идут в школах Центрального района), лыжные гонки. Спортивная школа единоборств (ул. Набережная Урванцева, 47) — культивирует карате, бокс, спортивную борьбу, пауэрлифтинг. Спортивная школа по зимним видам спорта (ул. Набережная Урванцева, 53) — хоккей (группы работают также в Кайеркане и Талнахе) и фигурное катание. Спортивная школа плавания и водного поло (ул. Комсомольская, 13) — занятия проводятся в плавательном бассейне Центрального района. Помимо этого, работают секции и клубы по месту жительства на базе спортучреждений. В них можно заниматься бесплатно в группах — число воспитанников там ограниченно, так что с записью стоит поторопиться, а также платно — и детям, и взрослым, по абонементу или разовому билету. Суммы подъёмные: самый дорогой абонемент стоит 2600 рублей. Во Дворце спорта «Арктика» в прошлом году открылся клуб подготовки к ГТО. Кроме того, здесь можно бесплатно заниматься пауэрлифтингом, тяжёлой атлетикой и самбо. Тем, кого интересуют платные абонементные занятия, доступны зал силовых видов спорта, массовое катание на коньках и плавание. В БОКМО работают бесплатные группы детского баскетбола и настольного тенниса. По абонементам — тренажёрный и спортивный залы. На стадионе «Заполярник». базируется клуб по месту жительства капоэйра, а также набирающий бешеную популярность клуб лучных боёв (с 12 лет). Зимой открыт прокат коньков. В Талнахе бесплатно можно заниматься баскетболом (клуб «Талнах Норд туризм», ул. Строителей, 23, спортзал «Горняк»), карате в клубе «Звёздочка» (СОЦ «Восток»), футболом и баскетболом в «Талнахском олимпийце» (ул. Таймырская, 15, КОЦ «Талнах»). На платной основе вас ждут «Горняк», СК «Талнах», бассейн и каток «Умка», где можно заниматься аэробикой, в тренажёрном и игровом залах, играть в теннис, учиться танцам. В Кайеркане, в учреждении по ул. Надеждинской, 3, бесплатно доступны волейбол, акробатика, в клубе «Экстрим» — настольный теннис и аэрохоккей. Здесь же работает клуб настольных игр (шашки и шахматы). В районе есть секции фигурного катания и хоккея, а также плавания. На абонементе — боевые искусства, массовое катание на коньках, плавание. Ну а лыжная база «Оль–Гуль» предоставляет прокат лыж зимой, летом — снаряжение для бадминтона и ролики. Так что в нашем городе можно заниматься всей семьёй, главное — иметь желание.

Ежегодно в марте–апреле проводится мониторинг востребованности досуговых направлений В тему Подробную информацию об учреждениях допобразования и спорта можно найти на сайте города: вкладки «Спорт» и «Образование». Там указаны услуги, контакты, часы работы, есть много других полезных сведений. В сентябре все учреждения проводят дни открытых дверей, а в школах проходят родительские собрания, на которых педагоги рассказывают, чем могут заниматься их дети во внеурочное время. Помимо прочего, в городе работают школы искусств, художественная и музыкальная школы и Молодёжный центр. Динамика охвата детей допобразованием положительная — по данным на 1 января 2019 года кружки и секции посещали 9079 детей, тогда как 1 января 2018–го их было 8792. На занятия ходят 96% школьников города. Набор в спортшколы проводится в сентябре–октябре Наибольшей популярностью пользуются занятия эстетической направленности. Набирают обороты робототехника, туризм, краеведение, экологическое просвещение, театр, социокультурная деятельность, волонтёрское движение среди подростков. Попробовать свои силы и записаться в резерв спортшколы можно ещё в конце мая. В течение года происходит донабор на вакантные места. Для зачисления потребуется заявление от родителей, справка формы 26 о медицинском допуске ребёнка, а также сдача им контрольных нормативов, определённых для его возраста и конкретного вида спорта.

Татьяна Зачупейко Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Татьяна Бочкарёва:– В Норильске работают шесть учреждений допобразования, из них три — многопрофильные (ДТДМ, ЦВР Талнаха и ДДТ Кайеркана), которые включают эстетическое направление, туризм, спорт и так далее. ДТДМ, кстати, имеет ещё четыре клуба по месту жительства. Есть три узконаправленных учреждения: станция детско–юношеского туризма и экскурсий, где в приоритете туристско–краеведческая деятельность; станция юных техников — технический профиль, соответственно; социально–образовательный центр (СОЦ), где основой является социально–педагогическая деятельность и работа с активистами.В широкопрофильных учреждениях и СОЦ могут заниматься не только школьники, но и дети с 5 лет, например, хореографией и вокалом в студиях раннего эстетического развития.Кроме того, сегодня в каждой школе достаточно ставок педагогов допобразования. То есть ребёнок в своей же школе может получать дополнительные услуги.Также в школах уже несколько лет развивается клубная деятельность. Работают клубы «Что? Где? Когда?», клуб весёлых и находчивых, «Юные инспектора движения», дружины юных пожарных. Активно создаются детские театры, к взаимодействию привлекаются и родители по решению управляющих советов школы. К примеру, почему бы не научить шахматам не только своего ребёнка, но и его соучеников? Очень востребовано вязание, компьютерные курсы.Подчеркну, что обучение в рамках допобразования полностью бесплатное. Дети, окончившие полный курс обучения в наших учреждениях, получают свидетельство либо диплом, которые становятся хорошим довеском к портфолио выпускника, а зачастую — и дополнительной профессией.Наталья Юматова:– В городе работают девять спортшкол. В них культивируются как игровые, так и индивидуальные виды спорта. Все занятия бесплатные.СШ № 1 (ул. Талнахская, 70) — баскетбол, волейбол.СШ № 2 (Ленинский пр., 11) — прыжки на батуте, спортивная акробатика, гимнастика.СШ № 3 (ул. Орджоникидзе, 14а) — лёгкая атлетика, лыжные гонки, фехтование.СШ № 4 (Талнах, ул. Энтузиастов, 9) — бокс, спортивная борьба, прыжки на батуте, плавание и тхэквондо.СШ № 5 (Кайеркан, ул. Первомайская, 10) — баскетбол, плавание, дзюдо, пауэрлифтинг, бокс.СШ № 6 (Оганер, ул. Югославская, 12) — мини–футбол (занятия идут в школах Центрального района), лыжные гонки.Спортивная школа единоборств (ул. Набережная Урванцева, 47) — культивирует карате, бокс, спортивную борьбу, пауэрлифтинг.Спортивная школа по зимним видам спорта (ул. Набережная Урванцева, 53) — хоккей (группы работают также в Кайеркане и Талнахе) и фигурное катание.Спортивная школа плавания и водного поло (ул. Комсомольская, 13) — занятия проводятся в плавательном бассейне Центрального района.Помимо этого, работают секции и клубы по месту жительства на базе спортучреждений. В них можно заниматься бесплатно в группах — число воспитанников там ограниченно, так что с записью стоит поторопиться, а также платно — и детям, и взрослым, по абонементу или разовому билету. Суммы подъёмные: самый дорогой абонемент стоит 2600 рублей.Во Дворце спорта «Арктика» в прошлом году открылся клуб подготовки к ГТО. Кроме того, здесь можно бесплатно заниматься пауэрлифтингом, тяжёлой атлетикой и самбо. Тем, кого интересуют платные абонементные занятия, доступны зал силовых видов спорта, массовое катание на коньках и плавание.В БОКМО работают бесплатные группы детского баскетбола и настольного тенниса. По абонементам — тренажёрный и спортивный залы.На стадионе «Заполярник». базируется клуб по месту жительства капоэйра, а также набирающий бешеную популярность клуб лучных боёв (с 12 лет). Зимой открыт прокат коньков.В Талнахе бесплатно можно заниматься баскетболом (клуб «Талнах Норд туризм», ул. Строителей, 23, спортзал «Горняк»), карате в клубе «Звёздочка» (СОЦ «Восток»), футболом и баскетболом в «Талнахском олимпийце» (ул. Таймырская, 15, КОЦ «Талнах»). На платной основе вас ждут «Горняк», СК «Талнах», бассейн и каток «Умка», где можно заниматься аэробикой, в тренажёрном и игровом залах, играть в теннис, учиться танцам.В Кайеркане, в учреждении по ул. Надеждинской, 3, бесплатно доступны волейбол, акробатика, в клубе «Экстрим» — настольный теннис и аэрохоккей. Здесь же работает клуб настольных игр (шашки и шахматы). В районе есть секции фигурного катания и хоккея, а также плавания. На абонементе — боевые искусства, массовое катание на коньках, плавание.Ну а лыжная база «Оль–Гуль» предоставляет прокат лыж зимой, летом — снаряжение для бадминтона и ролики. Так что в нашем городе можно заниматься всей семьёй, главное — иметь желание.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















