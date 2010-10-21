[Индекс номера 139 (19.09.2019)]



Время местное

Норильск как награда

В проект «Время местное» мы приглашаем норильчан, чьи истории неразрывно связаны с нашим городом. Наш сегодняшний гость — Михаил Лапшин, заместитель начальника производственного отдела Надеждинского металлургического завода.

Первая очередь «Надежды». 1979 год – Практически вся моя трудовая биография крепко связана с «Надеждой» 1. Сам я родом с Байкала, мой отец — из старинной староверческой семьи, отсюда у него и имя такое необычное — Кронид 2: тогда младенцев при крещении называли по святцам. Я, соответственно, Михаил Кронидович. В Норильск приехал в 1977 году, сразу после окончания Иркутского политехнического института. Тогда здесь уже вовсю разворачивалось строительство «Надежды». Хочу сказать, что в то время получить распределение в Норильск было наградой, которую давали не просто за отличную учёбу, но и за активную общественную работу. Нас, уезжавших на работу в Заполярье, считали счастливчиками. Вот и я такой счастливый прилетел в Норильск... 27 сентября. Как сейчас помню, встречал нас снег и шквалистый ветер, а я — в летней курточке. Хоть и с сибирских, но всё–таки с югов прилетел, где ещё бабье лето в разгаре. Пока от электрички, с Октябрьской площади 3, добежал до общежития на Мира, 2, где нас временно поселили, промёрз до костей. На выбор мне предложили три завода: никелевый, медный и «Надежду». Мой друг, Алексей Мартынов, выбрал медный, он и по сей день там работает. А мне понравилось, что строящаяся «Надежда» обещает стать флагманом мировой металлургии. И вот пришел я 7 октября, новоиспечённый инженер–металлург, на завод аппаратчиком–гидрометаллургом 5–го разряда. Заводоуправления ещё не было, как и плавильного цеха, — одни строительные леса, сваи и эстакада. Но уже стояли здания химлаборатории и ЦБК. Первая очередь НМЗ была принята в эксплуатацию в 1979 году. А тогда, в 1977–м, из цехов имелись две коробки: будущие гидрометаллургический цех и сероплавильный, сейчас они объединены в один. Была приточная камера, через которую уже пробовали подавать воздух, а также ремонтно–механический цех и цех подготовки шихты и сырья. Почти всё оборудование в них уже установили, но при этом на технологических трубопроводах не было задвижек. Поэтому нам, аппаратчикам с высшим образованием, пришлось ходить и рисовать мелками, где и что нужно поставить. Было интересно. Это ощущение, когда ты стоишь у истоков чего–то грандиозного, ни с чем не сравнить, поэтому я никогда не жалел, что сроднился с «Надеждой». Михаил Лапшин Аппаратчиком я проработал всего год: предложили перейти диспетчером в производственный отдел, куда стекалась вся информация о строительстве и работе завода, где всё это координировалось и планировалось. Как говорил в своё время Джонсон Талович Хагажеев 4: «Диспетчерская — сердце завода, а ночной диспетчер — ночной директор, и все обязаны ему подчиняться». Сегодня диспетчерская оснащена компьютерами, кругом сложнейшее оборудование, всё автоматизировано, а раньше о компьютерах и не слышали. В большой комнате была смонтирована мнемосхема, которая отображала действующие цеха, по ней мы следили за работой основного оборудования. Если лампочка погасла, значит, случилось ЧП. Если за 30 минут оборудование не пришло в норму, поднимали руководителей по цепочке, выясняли причины. Никто не имел права не ответить на звонок диспетчера, все обязаны были оставаться на связи круглосуточно. Джонсон Хагажеев знакомит Владимира Путина с производством Мне довелось работать со всеми директорами «Надежды», начиная с Альберта Борисовича Воронова, но особенно мне запомнился Джонсон Талович. Может, оттого, что я был очень молод и только начинал формироваться и как человек, и как специалист. Он был для меня огромным авторитетом, и я впитывал его науку, как губка. Он ставил перед работниками конкретную задачу и предоставлял всё необходимое для ее выполнения. Но потом и спрашивал с работников по полной, и не дай бог тебе не исполнить обещанное. Ты для него переставал существовать как личность. Он был требовательным и очень целеустремлённым, никогда не сдавался и всех нас вёл за собой. Станция на площади Октябрьской. 1952 год Сегодня я заместитель начальника производственного отдела, скоро на пенсию, но уроки Джонсона Таловича запомнил навсегда, они мне очень помогли, и не только в работе. Есть у меня и звания, и грамоты, и благодарности, но самая моя дорогая награда — свидетельство о присвоении почётного звания «Лучший инженерно–технический работник», которое я получил из рук Хагажеева в 1984 году. В деталях 1 Моя трудовая биография крепко связана с «Надеждой»... К проектированию Надеждинского металлургического завода приступили в 1969 году. И хотя началом строительства принято считать 1973 год, уже в феврале 1971–го на заводскую стройплощадку высадился первый десант строителей. Масштабы стройки: более полумиллиона кубометров бетона и железобетона, 20 тысяч строителей, 300 тысяч тонн наружных трубопроводов. Первая очередь НМЗ была сдана в 1979 году, а в июле 1981 года получены первые тонны файнштейна и анодной меди. 9 июля 1981 года государственная комиссия подписала акт о приёме в эксплуатацию пирометаллургического производства НМЗ. Сегодня «Надежда» — современное производство... 2 Мой отец из старинной староверческой семьи, отсюда у него и имя такое необычное — Кронид... По всей вероятности, имя своё отец Михаила получил в честь святого, который вместе с товарищами после мучений за веру Христову причислен к лику великомучеников. В переводе с греческого имя Кронид означает «надёжность». Человек с таким именем всегда точно знает, что нужно делать, и пользуется заслуженным авторитетом даже в юном возрасте. 3 Пока от электрички с Октябрьской площади... С Октябрьской площади начинается Ленинский проспект. В своё время площадь была воротами Норильска: именно здесь до конца 1980–х годов располагался пассажирский вокзал (станция Октябрьская), куда приходили поезда из Дудинки и позднее — из аэропорта Алыкель. Долгое время Норильск был знаменит самой северной в мире электричкой, интенсивности пригородного движения здесь в лучшие годы мог позавидовать иной областной центр. Но в 1991 году дети, уезжающие в летние лагеря, последний раз сели в электричку на станции Октябрьской. Железнодорожная линия до Октябрьской площади была демонтирована, а уютный вокзальчик — снесён. ...и гордость «Норникеля» 4 Как говорил в своё время Джонсон Талович Хагажеев... Джонсон Талович Хагажеев — один из легендарных директоров Норильского горно–металлургического комбината. В 1961 году, после окончания Северо–Кавказского горно–металлургического института он был направлен в Норильск, где за 25 лет прошёл путь от плавильщика до директора завода. В 1981 году был назначен директором «Надежды». С 1998 по 2001-й — генеральный директор основных компаний группы «Норильский никель». К 2000 году при Хагажееве производство на Норильском комбинате поднялось до 18% мирового выпуска платины, 66% палладия, 22% — никеля и 19% — кобальта. Были ликвидированы долги по зарплате, заработали социальные программы. Почётный гражданин Норильска и Таймыра, Герой социалистического труда Джонсон Хагажеев за выдающиеся заслуги награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Лариса Стецевич www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Практически вся моя трудовая биография крепко связана с «Надеждой». Сам я родом с Байкала, мой отец — из старинной староверческой семьи, отсюда у него и имя такое необычное — Кронид: тогда младенцев при крещении называли по святцам. Я, соответственно, Михаил Кронидович. В Норильск приехал в 1977 году, сразу после окончания Иркутского политехнического института. Тогда здесь уже вовсю разворачивалось строительство «Надежды». Хочу сказать, что в то время получить распределение в Норильск было наградой, которую давали не просто за отличную учёбу, но и за активную общественную работу. Нас, уезжавших на работу в Заполярье, считали счастливчиками. Вот и я такой счастливый прилетел в Норильск... 27 сентября. Как сейчас помню, встречал нас снег и шквалистый ветер, а я — в летней курточке. Хоть и с сибирских, но всё–таки с югов прилетел, где ещё бабье лето в разгаре. Пока от электрички, с Октябрьской площади, добежал до общежития на Мира, 2, где нас временно поселили, промёрз до костей. На выбор мне предложили три завода: никелевый, медный и «Надежду». Мой друг, Алексей Мартынов, выбрал медный, он и по сей день там работает. А мне понравилось, что строящаяся «Надежда» обещает стать флагманом мировой металлургии. И вот пришел я 7 октября, новоиспечённый инженер–металлург, на завод аппаратчиком–гидрометаллургом 5–го разряда. Заводоуправления ещё не было, как и плавильного цеха, — одни строительные леса, сваи и эстакада. Но уже стояли здания химлаборатории и ЦБК. Первая очередь НМЗ была принята в эксплуатацию в 1979 году. А тогда, в 1977–м, из цехов имелись две коробки: будущие гидрометаллургический цех и сероплавильный, сейчас они объединены в один. Была приточная камера, через которую уже пробовали подавать воздух, а также ремонтно–механический цех и цех подготовки шихты и сырья. Почти всё оборудование в них уже установили, но при этом на технологических трубопроводах не было задвижек. Поэтому нам, аппаратчикам с высшим образованием, пришлось ходить и рисовать мелками, где и что нужно поставить. Было интересно. Это ощущение, когда ты стоишь у истоков чего–то грандиозного, ни с чем не сравнить, поэтому я никогда не жалел, что сроднился с «Надеждой».Аппаратчиком я проработал всего год: предложили перейти диспетчером в производственный отдел, куда стекалась вся информация о строительстве и работе завода, где всё это координировалось и планировалось. Как говорил в своё время Джонсон Талович Хагажеев: «Диспетчерская — сердце завода, а ночной диспетчер — ночной директор, и все обязаны ему подчиняться». Сегодня диспетчерская оснащена компьютерами, кругом сложнейшее оборудование, всё автоматизировано, а раньше о компьютерах и не слышали. В большой комнате была смонтирована мнемосхема, которая отображала действующие цеха, по ней мы следили за работой основного оборудования. Если лампочка погасла, значит, случилось ЧП. Если за 30 минут оборудование не пришло в норму, поднимали руководителей по цепочке, выясняли причины. Никто не имел права не ответить на звонок диспетчера, все обязаны были оставаться на связи круглосуточно.Мне довелось работать со всеми директорами «Надежды», начиная с Альберта Борисовича Воронова, но особенно мне запомнился Джонсон Талович. Может, оттого, что я был очень молод и только начинал формироваться и как человек, и как специалист. Он был для меня огромным авторитетом, и я впитывал его науку, как губка. Он ставил перед работниками конкретную задачу и предоставлял всё необходимое для ее выполнения. Но потом и спрашивал с работников по полной, и не дай бог тебе не исполнить обещанное. Ты для него переставал существовать как личность. Он был требовательным и очень целеустремлённым, никогда не сдавался и всех нас вёл за собой.Сегодня я заместитель начальника производственного отдела, скоро на пенсию, но уроки Джонсона Таловича запомнил навсегда, они мне очень помогли, и не только в работе. Есть у меня и звания, и грамоты, и благодарности, но самая моя дорогая награда — свидетельство о присвоении почётного звания «Лучший инженерно–технический работник», которое я получил из рук Хагажеева в 1984 году.

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