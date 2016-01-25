[Индекс номера 14 (01.02.2019)]



Выбор становится шире

Какой будет городская среда Норильска — решать её жителям. В феврале стартует новый этап голосования по выбору территорий, которые благоустроят летом 2020 года.

Благоустроенный двор в Оганере Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» действует в Норильске с 2017 года. За это время по результатам голосования горожан были отобраны территории, наиболее остро нуждающиеся в благоустройстве. В первую очередь проекта попали парк «Озеро Долгое» и зона отдыха во дворе дома на Ленинском проспекте, 37. Их облагородили на средства федерального бюджета. В прошлом году было благоустроено общественное пространство в Оганере, в районе улицы Озёрной, 15а. В планах на лето — обустройство детской зоны отдыха в районе улиц Маслова и Бауманской, а также новый этап благоустройства набережной ручья Кайерканский — это долгосрочный проект, работа над которым началась в 2010 году на краевые грантовые средства и продолжилась за счёт муниципалитета. Теперь есть возможность направить сюда средства федеральной программы. Стоит отметить, что изначально горожанам предлагали выбрать один объект для благоустройства, но оказалось, что выделенных Федерацией средств хватает на две территории. Сейчас администрация Норильска определяет места для голосования, разрабатывается форма бюллетеня. В список войдут четыре территории — две в Центральном районе и по одной в Талнахе и Кайеркане. Норильчане смогут вписать в бюллетень и свои предложения.

Рейтинговое голосование пройдёт с 15 по 24 февраля. В будние дни оно будет проводиться в административных зданиях, в выходные — в общественных местах. О том, где будут установлены урны для голосования, станет известно чуть позже.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» действует в Норильске с 2017 года. За это время по результатам голосования горожан были отобраны территории, наиболее остро нуждающиеся в благоустройстве. В первую очередь проекта попали парк «Озеро Долгое» и зона отдыха во дворе дома на Ленинском проспекте, 37. Их облагородили на средства федерального бюджета. В прошлом году было благоустроено общественное пространство в Оганере, в районе улицы Озёрной, 15а.В планах на лето — обустройство детской зоны отдыха в районе улиц Маслова и Бауманской, а также новый этап благоустройства набережной ручья Кайерканский — это долгосрочный проект, работа над которым началась в 2010 году на краевые грантовые средства и продолжилась за счёт муниципалитета. Теперь есть возможность направить сюда средства федеральной программы. Стоит отметить, что изначально горожанам предлагали выбрать один объект для благоустройства, но оказалось, что выделенных Федерацией средств хватает на две территории.Сейчас администрация Норильска определяет места для голосования, разрабатывается форма бюллетеня. В список войдут четыре территории — две в Центральном районе и по одной в Талнахе и Кайеркане. Норильчане смогут вписать в бюллетень и свои предложения.

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