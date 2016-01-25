[Индекс номера 14 (01.02.2019)]



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Одна из самых обсуждаемых в последнее время тем — новый проект СанПиН по организации питания детей в общеобразовательных учреждениях, который уже в следующем учебном году может быть введён в действие. Самым резонансным оказалось положение 6.15, где говорится о том, что «не допускается использовать для организации питания детей принесённые из дома продукты и блюда». Педагоги, врачи и родители разделились на два лагеря — сторонников и противников этой нормы.







Перемены назрели Обновление санитарных правил и норм в этой сфере рано или поздно случилось бы: как рассказала «Российской газете» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, новый СанПиН необходим, потому что нормативы, которые разрабатывались «достаточное количество лет назад, устарели — изменилась технология приготовления блюд, появились новые продукты». Обновлённый проект регламентирует, чем следует кормить детей в школах, садиках и других детских учреждениях. В частности, в меню предлагается включать мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масла, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приёмом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты советуют добавлять в меню раз в два–три дня. Прописана и технология приготовления блюд. Продукты предлагается тушить или готовить на пару, чтобы вредных жиров в школьных обедах было меньше, а витаминов — больше. Специалисты, разрабатывающие документ, опирались на лучший российский и зарубежный опыт в этой сфере.





Никаких макарон по–флотски! Проект также устанавливает новые требования к приготовлению и хранению блюд, пишет РИА НОВОСТИ. Так, например: максимально допустимая толщина омлетов — не более 2,5–3 см, время варки сосисок — не менее 5 минут после закипания, а срок хранения нарезанных бутербродов в витрине — не более часа и т. д. Зелень перед заправкой салатов следует вымачивать в уксусе, а картофель перед готовкой промывать пять минут под проточной водой. Под запрет попали колбасы, жаренные во фритюре продукты, макароны по–флотски, грибы, паштеты, консервированные овощи и фрукты, творог из непастеризованного молока, торты и пирожные, горчица, острые соусы, газировка, кетчуп, майонез и квас. Зато в меню школьных столовых появятся кислородные коктейли. Однако купить их можно будет только по назначению врача, а употребить — на глазах у медработника. Согласно новым правилам дежурить в школьных столовых будут ученики старше 12 лет. Они могут накрывать на стол, но их нельзя привлекать к приготовлению пищи, чистке овощей, раздаче готовых блюд, нарезке хлеба, мытью посуды и уборке помещения. Запрещаются алюминиевые столовые приборы.





Ещё обсудим «Подготовленный Роспотребнадзором проект поправок в санитарные правила и нормы питания школьников и воспитанников детских садов не предусматривает запрета на пронос домашней еды в школу», — поясняет ИА REGNUM. Данное положение никак не распространяется на выбор родителями способа питания детей и их право давать ребёнку с собой дополнительную еду либо полностью заменять школьный рацион, уточнили в ведомстве. Под запретом лишь блюда, приготовленные в столовой из продуктов, принесённых из дома. В Роспотребнадзоре отметили, что документ в настоящее время выставлен на общественное обсуждение, по итогам которого данная норма будет детализирована. А это значит, ведомство сформулирует в окончательной редакции рекомендации о том, что можно приносить школьникам из дома. К примеру, предполагается разрешить использовать готовые к употреблению продукты питания, не относящиеся к группе скоропортящихся, — например, фрукты, сухофрукты, орехи и прочее. Главной особенностью нового проекта СанПиН специалисты называют попытку учесть национальные и территориальные особенности питания при построении цикличного меню. Кроме того, предусматривается обязательное включение в него пищевых продуктов, обогащённых витаминами и микроэлементами, бифидобактериями, использование исключительно йодированной соли.







Об экономике вопроса Как заверила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью ТАСС, документ не ограничит право родителей кормить ребёнка по своему усмотрению. «Норма (пункт, который запрещает учащимся приносить из дома в школьную столовую продукты и блюда. — Авт.) была и раньше, однако в новой редакции правил она будет уточнена и детализирована с учётом требований к продуктам, которые разрешено приносить из дома. Право кормить своего ребёнка так, как родители считают нужным, неотъемлемо, здесь никто ничего регулировать не собирался и не собирается. Как правильно организовать питание в школе, чтобы на него не жаловались дети и родители... чтобы оно было полезно для здоровья ребёнка, является основной задачей СанПиН», — отметила она. Причина введения всех этих новшеств не только в том, что прежние СанПиН устарели, но и в экономике процесса. «В вопросе организации питания детей большое стечение экономических интересов, на это из разных бюджетов тратятся большие деньги. Все мы прекрасно понимаем, что значительная часть продуктов, которые уже превращены в еду для детей, не съедается детьми, а просто выбрасывается. Это всё бюджетные деньги», — пояснила Анна Попова.

Свой взгляд Татьяна Зачупейко, корреспондент «Заполярной Правды» корреспондент «Заполярной Правды» Пересчитав сломанные в родительских спорах копья на различных форумах, я поняла: я — счастливая мать: мой ребёнок не аллергик и может кушать горячие обеды в образовательном учреждении. Правда, зачастую без особого желания. Это знакомо многим родителям: «Мам, я бутерброд поел; в супе плавал лук — я не захотел; пюре было невкусное, а котлеты не люблю, ну ты же знаешь!» — делает «страшные» глаза сын. Ну хоть что–то в рот попадает, утешаю я себя. Но так считает далеко не каждый родитель. Простой опрос коллег показал: кто–то в подобной ситуации вообще не видит смысла отдавать немалую сумму за школьное питание, предпочитая давать ребёнку еду с собой. Восклицаний «А мой ребёнок отказывается питаться в школьной столовой — да вы сами попробуйте это есть!» и на просторах интернета полно. Отдельная песня с теми родителями, чей ребёнок аллергик или страдает заболеваниями пищеварительной системы. Ему действительно можно далеко не всё, порой для приступа достаточно кусочка рыбы или помидора, хотя таким детям в школе чаще всего готовят отдельно. Сюда же можем отнести тех, у кого особое питание по религиозным соображениям. И это тоже надо уважать. Словом, в этом вопросе всё понятно: у родителей должно быть право выбора. Лично я — за горячее питание и поддерживаю новые правила в части толщины омлетов и времени варки сосисок — иначе продукт может оказаться недоваренным. Но не будем списывать со счетов и тех, кто как героиня Лии Ахеджаковой из незабвенной советской киноклассики восклицает: «Мой ребёнок! Хочу — кормлю, хочу — нет». С этим Роспотребнадзор согласен. Он только против того, чтобы ребёнок грел принесённую из дома пищу в школьной столовой. Я, конечно, не специалист, но, по–моему, будет лучше, если ему подогреют еду, чем он достанет «кузовок» с холодными макаронами или котлетой в классе и начнёт есть. Да всё понятно: это и негигиенично, и может быть опасно, если котлета пролежала в рюкзаке три урока, — потому Роспотребнадзор СанПиН и разрабатывает... Но право есть право. С головой бы только его использовать. И тут некоторые родители справедливо замечают, что ребёнок в качестве обеда может принести совсем даже не полезные продукты, а, например, наспех собранные мамой в лучшем случае бутерброды, в худшем — шоколадку/чипсы, и от широты души угостить одноклассников, среди которых могут оказаться аллергики. Я считаю, что должна быть ответственность за свои действия с обеих сторон. Ребёнок должен чётко усвоить от родителей, что: «Ребят угощай, только если они уверены, что мама разрешила им есть угощение». А те в свою очередь должны знать от мамы и папы, чем угощаться им можно, а чем — нельзя, и стоит ли вообще это делать. Но самое главное в школьном питании — тут даже неважно, что вы выберете, — здравый смысл родителей. Правила, устраивающие всех, придумать трудно, но мы, родители, пока не обделены правом решать самостоятельно. Только давайте уж договоримся: осмысленно. И пусть наши дети будут здоровы. Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Обновление санитарных правил и норм в этой сфере рано или поздно случилось бы: как рассказала «Российской газете» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, новый СанПиН необходим, потому что нормативы, которые разрабатывались «достаточное количество лет назад, устарели — изменилась технология приготовления блюд, появились новые продукты».Обновлённый проект регламентирует, чем следует кормить детей в школах, садиках и других детских учреждениях. В частности, в меню предлагается включать мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масла, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приёмом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты советуют добавлять в меню раз в два–три дня. Прописана и технология приготовления блюд. Продукты предлагается тушить или готовить на пару, чтобы вредных жиров в школьных обедах было меньше, а витаминов — больше. Специалисты, разрабатывающие документ, опирались на лучший российский и зарубежный опыт в этой сфере.Проект также устанавливает новые требования к приготовлению и хранению блюд, пишет РИА НОВОСТИ. Так, например: максимально допустимая толщина омлетов — не более 2,5–3 см, время варки сосисок — не менее 5 минут после закипания, а срок хранения нарезанных бутербродов в витрине — не более часа и т. д. Зелень перед заправкой салатов следует вымачивать в уксусе, а картофель перед готовкой промывать пять минут под проточной водой.Под запрет попали колбасы, жаренные во фритюре продукты, макароны по–флотски, грибы, паштеты, консервированные овощи и фрукты, творог из непастеризованного молока, торты и пирожные, горчица, острые соусы, газировка, кетчуп, майонез и квас. Зато в меню школьных столовых появятся кислородные коктейли. Однако купить их можно будет только по назначению врача, а употребить — на глазах у медработника.Согласно новым правилам дежурить в школьных столовых будут ученики старше 12 лет. Они могут накрывать на стол, но их нельзя привлекать к приготовлению пищи, чистке овощей, раздаче готовых блюд, нарезке хлеба, мытью посуды и уборке помещения. Запрещаются алюминиевые столовые приборы.«Подготовленный Роспотребнадзором проект поправок в санитарные правила и нормы питания школьников и воспитанников детских садов не предусматривает запрета на пронос домашней еды в школу», — поясняет ИА REGNUM. Данное положение никак не распространяется на выбор родителями способа питания детей и их право давать ребёнку с собой дополнительную еду либо полностью заменять школьный рацион, уточнили в ведомстве. Под запретом лишь блюда, приготовленные в столовой из продуктов, принесённых из дома.В Роспотребнадзоре отметили, что документ в настоящее время выставлен на общественное обсуждение, по итогам которого данная норма будет детализирована. А это значит, ведомство сформулирует в окончательной редакции рекомендации о том, что можно приносить школьникам из дома. К примеру, предполагается разрешить использовать готовые к употреблению продукты питания, не относящиеся к группе скоропортящихся, — например, фрукты, сухофрукты, орехи и прочее.Главной особенностью нового проекта СанПиН специалисты называют попытку учесть национальные и территориальные особенности питания при построении цикличного меню. Кроме того, предусматривается обязательное включение в него пищевых продуктов, обогащённых витаминами и микроэлементами, бифидобактериями, использование исключительно йодированной соли.Как заверила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью ТАСС, документ не ограничит право родителей кормить ребёнка по своему усмотрению. «Норма (пункт, который запрещает учащимся приносить из дома в школьную столовую продукты и блюда. — Авт.) была и раньше, однако в новой редакции правил она будет уточнена и детализирована с учётом требований к продуктам, которые разрешено приносить из дома. Право кормить своего ребёнка так, как родители считают нужным, неотъемлемо, здесь никто ничего регулировать не собирался и не собирается. Как правильно организовать питание в школе, чтобы на него не жаловались дети и родители... чтобы оно было полезно для здоровья ребёнка, является основной задачей СанПиН», — отметила она.Причина введения всех этих новшеств не только в том, что прежние СанПиН устарели, но и в экономике процесса. «В вопросе организации питания детей большое стечение экономических интересов, на это из разных бюджетов тратятся большие деньги. Все мы прекрасно понимаем, что значительная часть продуктов, которые уже превращены в еду для детей, не съедается детьми, а просто выбрасывается. Это всё бюджетные деньги», — пояснила Анна Попова.

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