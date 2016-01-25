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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 14 (01.02.2019)]

Будем знакомы

В Норильск прибыла делегация, представляющая мэрию японского города Саппоро. На встрече с руководителями Норильска обсуждалась возможность международного сотрудничества в рамках деятельности Ассоциации мэров зимних городов.
Норильск вступил в ассоциацию в сентябре прошлого года по инициативе Агентства развития Норильска, которую поддержала местная администрация. Он стал самым северным городом в этой организации (от России в неё также входят Магадан и Новосибирск). Представители нескольких стран выразили желание сотрудничать с Норильском в различных областях. Вопросами дизайнерских решений в Арктике заинтересовался Эско Лотвонен, мэр города Рованиеми (Финляндия), опытом улучшения городской среды — Тим Картмелл, вице–мэр Эдмонтона (Канада), внедрением беспроводных технологий связи — Лара Фриттс, директор департамента экономического развития Солт–Лейк–Сити (США).
Японская делегация первой посетила наш город с ознакомительным визитом. Глава Норильска Ринат Ахметчин поприветствовал гостей, выразив уверенность в том, что участие в деятельности ассоциации позволит вести эффективный обмен опытом с другими зимними городами:
– Участники ассоциации уже решили множество проблем. Накопленный в различных сферах опыт может пригодиться и нам: это экология, озеленение, туризм, цифровизация. Надо обсудить, какими направлениям мы могли бы заняться вместе и определить формат взаимодействия, — сказал Ринат Ахметчин.
Константин Горбунов, первый заместитель директора АРН, рассказал, что на встрече рассматривались возможности международного сотрудничества, связанные с привлечением инвестиций, экологией, научно–исследовательской деятельностью, развитием городской среды и туризма.
— Перспективы ещё будут уточняться с учётом потребностей нашего города. Конкретику определят специалисты. В будущем нас ждут и другие рабочие встречи, в том числе и в Норильске. Предстоит сформировать тематику, круг экспертов и многое другое. Мы предоставили японской стороне своё видение сотрудничества, которое им предстоит обсудить с другими членами ассоциации. В свою очередь мы получили предложение об ответном визите в Саппоро, — пояснил он.
Ивататэ Акихико, заведующий секцией международных обменов международного отдела мэрии Саппоро, поблагодарил норильские власти за живой интерес к работе ассоциации и выразил надежду на взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как культура, спорт, и других, интересных обоим городам, а также на укрепление дружбы между ними.
— Мы успели побывать на обзорной экскурсии по Норильску и на производстве. Городская архитектура впечатляет, здания выглядят очень надёжными и красивыми. Особенно нам понравились музыкальная школа и музей. Нам подробно рассказали об истории строительства в Норильске, но я, к сожалению, не являюсь специалистом в данном вопросе и не могу дать прогноз относительно перспектив сотрудничества наших городов в этой сфере. Тем более что климатические условия Саппоро и Норильска схожими назвать нельзя — вчера мы впервые в жизни испытали на себе температуру воздуха ниже –40, и это было не столько холодно, сколько больно. Сейчас, когда между нашими городами установлена связь, можно будет создавать экспертные группы для компетентного обсуждения различных задач.

Татьяна Сергеева
Фото Елены Белаловой
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