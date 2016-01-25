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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 14 (01.02.2019)]

 Общество 
Участвуй на равных!

У 50 норильских школьников появился шанс получить бесплатные путёвки в Международный детский центр «Артек».
Претендентам нужно победить в конкурсе «Навыки людей будущего», который проводит Ассоциация организаторов социальных проектов и мероприятий «Координационный центр социальной поддержки молодёжи» совместно с «Артеком». Норильск посетила председатель Ассоциации кандидат педагогических наук Наталия Сидорина. Центру удалось достичь соглашения с администрацией города об участии школьников в конкурсе, где 50 лучших участников наградят путёвками на самую интересную, шестую артековскую смену. На которую приходятся день рождения лагеря, детские «Новая волна» и «Евровидение», а в этом году и празднование 220–летия со дня рождения Пушкина и много других замечательных событий. Победители станут участниками тематической образовательной программы «Навыки людей будущего». Три недели ребята будут защищать свои проекты, наиболее яркие из которых они привезут в свои школы.
Проект стартовал в Норильске 30 января. Наталья Сидорина встретилась с заместителями директоров по воспитательной работе, которые получили подробные инструкции и материалы. Конкурс абсолютно прозрачен, к участию приглашаются дети 11–17 лет. Для организаторов очень важно, чтобы для всех соискателей были созданы равные условия.
Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева отметила:
– У наших ребят есть уникальная возможность побывать в «Артеке» и обучиться тому, чему нельзя научиться в обычной школе, лицее или гимназии.
Наталья Сидорина уточнила, что программа «Навыки людей будущего» будет проходить в «Артеке» с 28–29 мая по 17–18 июня. Пройти конкурсное тестирование можно только один раз, поэтому участникам надо хорошо изучить материалы и подготовиться.
– Мы получили важную информацию к размышлению, – отметила Альбина Бажайкина, завуч 23–й школы. – Считаю, что у учеников нашей школы, а мы много занимаемся проектной деятельностью, есть все шансы попасть в число обладателей путёвок. Думаю, что конкурс станет особо привлекателен для ребят из восьмых классов, у которых нет впереди экзаменов и которые могут подойти к подготовке грамотно и взвешенно.

Всю необходимую информацию о конкурсе «Навыки людей будущего» можно получить на сайте: ukbartek.kcspm.ru, где размещены подготовительные материалы и пошаговая инструкция.

Ирина Даниленко
Фото с сайта artek.org
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