[Индекс номера 14 (01.02.2019)]



Благотворительность

Добрых дел на всех хватит

Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает всех желающих принять участие в стартовавшем сегодня марафоне «Февраль добрых дел».

Он проходит во второй раз и, как и в прошлом году, приурочен ко Дню спонтанного проявления доброты, который отмечают во всём мире 17 февраля. Акция предполагает не только сбор вещей и продуктов для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуции, но и оказание им необходимых услуг. Организатор марафона — КЦСОН, и в первую очередь помощь нужна именно подопечным центра. В прошлом году в ходе акции поддержку получили 219 норильчан. Среди них: погорельцы, инвалиды, одинокие старики, студенты, мамы–одиночки, многодетные семьи и многие другие. Акция нашла горячий отклик у горожан. Многие её участники предпочли не афишировать своего имени, считая, что добрый поступок — это естественная потребность человека. Как поделилась с «Заполяркой» одна норильчанка: «Я помогаю не для того, чтобы меня похвалили, а потому что знаю, каково это — оказаться в беде». Сегодня в помощи нуждаются 95 человек. В дальнейшем их количество может и увеличиться. Подопечным комплексного центра необходимы: – текстиль: постельное бельё, полотенца, шторы, покрывала, одежда и т. д. (все вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии); – мебель: диваны, кресла, столы, стулья, шкафы и шкафчики, тумбы; – бытовая техника: телевизоры, холодильники, электрочайники, плиты; – посуда; – продукты питания; – канцелярские принадлежности и книги; – всё для творчества и рукоделия; – впитывающие пелёнки и памперсы, особенно для взрослых; – средства гигиены и ухода: шампуни, мыло, зубная паста и щётки, кремы и прочее; – чистящие и моющие средства. Помимо этого, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, требуются услуги парикмахеров, а также электриков, сантехников, плотников и других мастеров, чтобы выполнить мелкий ремонт в доме. А кому–то надо вынести крупногабаритный мусор. Добрых дел на всех хватит. Сотрудники КЦСОН готовы помочь дарителям в организации доставки мебели, бытовой техники и вещей. Подробный перечень того, что необходимо подопечным центра, размещён на сайте:

Перечень потребностей нуждающихся размещён на сайте: кцсон.рф. Желающие принять участие в марафоне могут звонить по тел. 37–27–51 с 9 до 17 часов.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Он проходит во второй раз и, как и в прошлом году, приурочен ко Дню спонтанного проявления доброты, который отмечают во всём мире 17 февраля. Акция предполагает не только сбор вещей и продуктов для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуции, но и оказание им необходимых услуг.Организатор марафона — КЦСОН, и в первую очередь помощь нужна именно подопечным центра. В прошлом году в ходе акции поддержку получили 219 норильчан. Среди них: погорельцы, инвалиды, одинокие старики, студенты, мамы–одиночки, многодетные семьи и многие другие. Акция нашла горячий отклик у горожан. Многие её участники предпочли не афишировать своего имени, считая, что добрый поступок — это естественная потребность человека. Как поделилась с «Заполяркой» одна норильчанка: «Я помогаю не для того, чтобы меня похвалили, а потому что знаю, каково это — оказаться в беде».Сегодня в помощи нуждаются 95 человек. В дальнейшем их количество может и увеличиться.Подопечным комплексного центра необходимы:– текстиль: постельное бельё, полотенца, шторы, покрывала, одежда и т. д. (все вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии);– мебель: диваны, кресла, столы, стулья, шкафы и шкафчики, тумбы;– бытовая техника: телевизоры, холодильники, электрочайники, плиты;– посуда;– продукты питания;– канцелярские принадлежности и книги;– всё для творчества и рукоделия;– впитывающие пелёнки и памперсы, особенно для взрослых;– средства гигиены и ухода: шампуни, мыло, зубная паста и щётки, кремы и прочее;– чистящие и моющие средства.Помимо этого, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, требуются услуги парикмахеров, а также электриков, сантехников, плотников и других мастеров, чтобы выполнить мелкий ремонт в доме. А кому–то надо вынести крупногабаритный мусор. Добрых дел на всех хватит.Сотрудники КЦСОН готовы помочь дарителям в организации доставки мебели, бытовой техники и вещей.Подробный перечень того, что необходимо подопечным центра, размещён на сайте: кцсон.рф . Желающие принять участие в марафоне могут звонить по телефону 37–27–51 с 9 до 17 часов.

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