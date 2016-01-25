Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает всех желающих принять участие в стартовавшем сегодня марафоне «Февраль добрых дел».
Он проходит во второй раз и, как и в прошлом году, приурочен ко Дню спонтанного проявления доброты, который отмечают во всём мире 17 февраля. Акция предполагает не только сбор вещей и продуктов для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуции, но и оказание им необходимых услуг.
Организатор марафона — КЦСОН, и в первую очередь помощь нужна именно подопечным центра. В прошлом году в ходе акции поддержку получили 219 норильчан. Среди них: погорельцы, инвалиды, одинокие старики, студенты, мамы–одиночки, многодетные семьи и многие другие. Акция нашла горячий отклик у горожан. Многие её участники предпочли не афишировать своего имени, считая, что добрый поступок — это естественная потребность человека. Как поделилась с «Заполяркой» одна норильчанка: «Я помогаю не для того, чтобы меня похвалили, а потому что знаю, каково это — оказаться в беде».
Сегодня в помощи нуждаются 95 человек. В дальнейшем их количество может и увеличиться.
Подопечным комплексного центра необходимы:
– текстиль: постельное бельё, полотенца, шторы, покрывала, одежда и т. д. (все вещи должны быть чистыми и в хорошем состоянии);
– мебель: диваны, кресла, столы, стулья, шкафы и шкафчики, тумбы;
– бытовая техника: телевизоры, холодильники, электрочайники, плиты;
– посуда;
– продукты питания;
– канцелярские принадлежности и книги;
– всё для творчества и рукоделия;
– впитывающие пелёнки и памперсы, особенно для взрослых;
– средства гигиены и ухода: шампуни, мыло, зубная паста и щётки, кремы и прочее;
– чистящие и моющие средства.
Помимо этого, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, требуются услуги парикмахеров, а также электриков, сантехников, плотников и других мастеров, чтобы выполнить мелкий ремонт в доме. А кому–то надо вынести крупногабаритный мусор. Добрых дел на всех хватит.
Сотрудники КЦСОН готовы помочь дарителям в организации доставки мебели, бытовой техники и вещей.
Подробный перечень того, что необходимо подопечным центра, размещён на сайте: кцсон.рф
. Желающие принять участие в марафоне могут звонить по телефону 37–27–51 с 9 до 17 часов.
Наталья Черкашинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|Перечень потребностей нуждающихся размещён на сайте: кцсон.рф. Желающие принять участие в марафоне могут звонить по тел. 37–27–51 с 9 до 17 часов.