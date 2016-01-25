[Индекс номера 14 (01.02.2019)]



Приоритеты Норникеля

Всё в порядке

На Талнахской обогатительной фабрике решили повысить культуру производства. Руководители предприятия навели чистоту и порядок в отделении дробильного цеха и реагентном отделении измельчительно–флотационного цеха.

В дробильном отделении работы начались 1 ноября прошлого года, и сейчас там с заданием справились примерно на 70%. В частности, здесь покрасили оборудование, ограждения, мостовой кран — всего около 2000 квадратных метров, демонтировали недействующий трубопровод — более 600 погонных метров, а также электрокабель — более 3000 метров, деревянные оконные блоки заменили на пластиковые. Работы выполняются силами подрядных организаций. «Заполярная строительная компания» и «Норильскникельремонт» должны закончить ремонт к апрелю. По словам заместителя директора Талнахской обогатительной фабрики по производству Бориса Дзарданова, сегодня для всего «Норникеля» общей является политика повышения уровня культуры производства, и ТОФ — не исключение. — Такого упора на эстетику у нас давно не делалось, — говорит Борис Дзарданов. — Нам было важно согласовать изменения с работниками, и я считаю, что задумка удалась: сотрудники до сих пор предлагают идеи, делятся пожеланиями. А мы, в свою очередь, прислушиваемся к ним, ведь порядок на промплощадке положительно влияет как на безопасность труда, так и на настроение коллектива в целом. Мероприятия по повышению культуры производства проводятся и в реагентном отделении измельчительно– флотационного цеха. Здесь всё практически готово, при этом работа началась в середине декабря ушедшего года — за дело взялись подрядчики и слесари–ремонтники ТОФ. Они разобрали ненужные коммуникации, заменили проходные и обслуживающие площадки оборудования в объёме более 20 тонн, оштукатурили и покрасили стены складов для хранения и приготовления реагентов — около 1000 квадратных метров. Говоря о стоимости работ, заместитель директора фабрики уточнил, что на них было потрачено порядка 40 миллионов рублей: 30 миллионов — на дробильное отделение и 10 — на реагентное. — Мы продолжим облагораживание наших площадок, в том числе и других отделений дробильного цеха. Но самое главное — поддерживать порядок на должном уровне, — подчеркнул Борис Дзарданов.

В тему • Строительство Талнахской обогатительной фабрики началось в 1971 году. Десять лет спустя, в день открытия XXVI съезда КПСС, 23 февраля 1981 года, состоялось комплексное апробирование первой очереди фабрики. 21 февраля 1982 года была протестирована вторая очередь, а в декабре этого же года подписан акт о сдаче её в эксплуатацию. • ТОФ — связующее производственное звено между горным и металлургическим переделами. Фабрика перерабатывает руду «Октябрьского», «Скалистого» и «Таймырского» рудников. Путём дробления, измельчения и флотации цветные металлы отделяют от пустой породы и на выходе получают концентраты — медный и никель–пирротиновый. Отвальные «хвосты» отправляют на хвостохранилище, а концентраты по пульпопроводам подают на металлургические предприятия: медный завод и «Надежду». • Две дробильные установки ТОФ способны выдать до 2500 тонн руды за час. Годовая производительность фабрики составляет около 10,5 тысячи тонн руды.

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В дробильном отделении работы начались 1 ноября прошлого года, и сейчас там с заданием справились примерно на 70%. В частности, здесь покрасили оборудование, ограждения, мостовой кран — всего около 2000 квадратных метров, демонтировали недействующий трубопровод — более 600 погонных метров, а также электрокабель — более 3000 метров, деревянные оконные блоки заменили на пластиковые. Работы выполняются силами подрядных организаций. «Заполярная строительная компания» и «Норильскникельремонт» должны закончить ремонт к апрелю.По словам заместителя директора Талнахской обогатительной фабрики по производству Бориса Дзарданова, сегодня для всего «Норникеля» общей является политика повышения уровня культуры производства, и ТОФ — не исключение.— Такого упора на эстетику у нас давно не делалось, — говорит Борис Дзарданов. — Нам было важно согласовать изменения с работниками, и я считаю, что задумка удалась: сотрудники до сих пор предлагают идеи, делятся пожеланиями. А мы, в свою очередь, прислушиваемсяк ним, ведь порядок на промплощадке положительно влияет как на безопасность труда, так и на настроение коллектива в целом.Мероприятия по повышению культуры производства проводятся и в реагентном отделении измельчительно– флотационного цеха. Здесь всё практически готово, при этом работа началась в середине декабря ушедшего года — за дело взялись подрядчики и слесари–ремонтники ТОФ. Они разобрали ненужные коммуникации, заменили проходные и обслуживающие площадки оборудования в объёме более 20 тонн, оштукатурили и покрасили стены складов для хранения и приготовления реагентов — около 1000 квадратных метров.Говоря о стоимости работ, заместитель директора фабрики уточнил, что на них было потрачено порядка 40 миллионов рублей: 30 миллионов — на дробильное отделение и 10 — на реагентное.— Мы продолжим облагораживание наших площадок, в том числе и других отделений дробильного цеха. Но самое главное — поддерживать порядок на должном уровне, — подчеркнул Борис Дзарданов.• Строительство Талнахской обогатительной фабрики началось в 1971 году. Десять лет спустя, в день открытия XXVI съезда КПСС, 23 февраля 1981 года, состоялось комплексное апробирование первой очереди фабрики. 21 февраля 1982 года была протестирована вторая очередь, а в декабре этого же года подписан акт о сдаче её в эксплуатацию.• ТОФ — связующее производственное звено между горным и металлургическим переделами. Фабрика перерабатывает руду «Октябрьского», «Скалистого» и «Таймырского» рудников. Путём дробления, измельчения и флотации цветные металлы отделяют от пустой породы и на выходе получают концентраты — медный и никель–пирротиновый. Отвальные «хвосты» отправляют на хвостохранилище, а концентраты по пульпопроводам подают на металлургические предприятия: медный завод и «Надежду».• Две дробильные установки ТОФ способны выдать до 2500 тонн руды за час. Годовая производительность фабрики составляет около 10,5 тысячи тонн руды.

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