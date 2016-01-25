Для работников Талнахской обогатительной фабрики установили новую автобусную остановку.
|На конечной остановке 24–го маршрута появился современный павильон
Современный уютный павильон появился на конечной остановке 24–го маршрута. Идея возникла на встрече сотрудников предприятия с директором Заполярного филиала Николаем Уткиным.
Новая остановка заменила собой устаревшее кирпично–блоковое строение, прослужившее долгие годы. Помещение надёжно защищено от экстремальных температур — до –55 градусов при скорости ветра до 30 м/сек. Внутри павильона с помощью автоматических электрических обогревателей поддерживается температура +5 градусов. Над входной дверью находится тепловая завеса.
Также остановка оборудована морозоустойчивыми пятикамерными пластиковыми окнами, скамейками, светодиодными светильниками (включение и выключение происходит автоматически в зависимости от интенсивности естественного освещения) и системой пожаротушения. От вандалов её оберегают камеры видеонаблюдения.
Павильон рассчитан на 40 человек, его площадь — более 24 квадратных метров. В Заполярном филиале отметили, что стоимость объекта — почти пять миллионов рублей, а гарантийный срок эксплуатации — пять лет. Эта остановка — самая большая из трёх, имеющихся на ТОФ: ещё два павильона появились на «Маяке» и «Комсомольском».Михаил ТуаевФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда