[Индекс номера 14 (01.02.2019)]



Приоритеты Норникеля

Потеплело

Для работников Талнахской обогатительной фабрики установили новую автобусную остановку.

На конечной остановке 24–го маршрута появился современный павильон Современный уютный павильон появился на конечной остановке 24–го маршрута. Идея возникла на встрече сотрудников предприятия с директором Заполярного филиала Николаем Уткиным. Новая остановка заменила собой устаревшее кирпично–блоковое строение, прослужившее долгие годы. Помещение надёжно защищено от экстремальных температур — до –55 градусов при скорости ветра до 30 м/сек. Внутри павильона с помощью автоматических электрических обогревателей поддерживается температура +5 градусов. Над входной дверью находится тепловая завеса. Также остановка оборудована морозоустойчивыми пятикамерными пластиковыми окнами, скамейками, светодиодными светильниками (включение и выключение происходит автоматически в зависимости от интенсивности естественного освещения) и системой пожаротушения. От вандалов её оберегают камеры видеонаблюдения. Павильон рассчитан на 40 человек, его площадь — более 24 квадратных метров. В Заполярном филиале отметили, что стоимость объекта — почти пять миллионов рублей, а гарантийный срок эксплуатации — пять лет. Эта остановка — самая большая из трёх, имеющихся на ТОФ: ещё два павильона появились на «Маяке» и «Комсомольском».

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Современный уютный павильон появился на конечной остановке 24–го маршрута. Идея возникла на встрече сотрудников предприятия с директором Заполярного филиала Николаем Уткиным.Новая остановка заменила собой устаревшее кирпично–блоковое строение, прослужившее долгие годы. Помещение надёжно защищено от экстремальных температур — до –55 градусов при скорости ветра до 30 м/сек. Внутри павильона с помощью автоматических электрических обогревателей поддерживается температура +5 градусов. Над входной дверью находится тепловая завеса.Также остановка оборудована морозоустойчивыми пятикамерными пластиковыми окнами, скамейками, светодиодными светильниками (включение и выключение происходит автоматически в зависимости от интенсивности естественного освещения) и системой пожаротушения. От вандалов её оберегают камеры видеонаблюдения.Павильон рассчитан на 40 человек, его площадь — более 24 квадратных метров. В Заполярном филиале отметили, что стоимость объекта — почти пять миллионов рублей, а гарантийный срок эксплуатации — пять лет. Эта остановка — самая большая из трёх, имеющихся на ТОФ: ещё два павильона появились на «Маяке» и «Комсомольском».

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