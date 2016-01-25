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Эстафета огня 2019

[Индекс номера 14 (01.02.2019)]

Прогноз оправдался

«Норникель» объявил предварительные производственные результаты за четвёртый квартал, полный 2018 год и производственный прогноз на 2019-й.
Весь объём товарных металлов, выпущенных в четвёртом квартале 2018 года на российских предприятиях компании, был произведён из собственного сырья. Кольская ГМК произвела 45 тысяч тонн товарного никеля, что на 22% больше, чем в третьем квартале. Всего за 2018-й данное предприятие произвело 158 тысяч тонн товарного никеля, что незначительно выше показателей 2017 года. Существенное увеличение производства никеля на Кольской ГМК в четвёртом квартале связано с расширением карбонильного передела и ростом производства никелевого концентрата на продажу третьим лицам.
В четвёртом квартале 2018 года российские подразделения «Норникеля» выпустили 119 тысяч тонн меди, что выше уровня третьего квартала на 3%. Рост произошёл в основном за счет увеличения объёмов добычи руды в Заполярном филиале с более высоким содержанием меди и переработкой на Кольской ГМК файнштейна из ЗФ — также с высоким содержанием меди.
На Быстринском ГОК снижение производства меди в отчётном квартале связано с остановкой оборудования обогатительной фабрики вследствие выявившихся проблем в рамках пусконаладочных работ.
Всего за 2018 год было выпущено 456 тысяч тонн товарной меди, что на 18% выше аналогичного периода прошлого года. Увеличение производства связано с запуском Быстринского ГОК в пусконаладочном режиме, ростом переработки концентрата, приобретенного у ГК «Ростех», и выходом Талнахской обогатительной фабрики на проектные показатели.
Первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко так прокомментировал производственные результаты за 2018 год:
– Объёмы производства наших основных металлов, прежде всего меди, превысили прогноз благодаря увеличению переработки медьсодержащего концентрата, приобретенного у «Ростеха», а также росту производственной эффективности. В результате успешного завершения реконфигурации производственных мощностей нам удалось практически полностью отказаться от низкорентабельной переработки сырья третьих лиц и увеличить производство никеля из собственного российского сырья на 3%, а меди — на 19%.
Производство металлов платиновой группы из собственного сырья по сравнению с предыдущим годом не изменилось, но также превысило наш прогноз.
Быстринский ГОК начал выходить на плановые технологические показатели. К сожалению, из–за неполадок в работе оборудования обогатительной фабрики в первом полугодии 2018 года объём производства концентратов на этом предприятии оказался несколько ниже прогноза, однако к концу отчётного периода все неполадки были устранены, и уже в 2019-м предприятием запланировано произвести около 40–46 тысяч тонн меди в концентрате.
Компания «Норникель» подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья на 2019 год, озвученный на Дне инвестора в ноябре прошлого года.

Подготовил Владимир Шиловский
Фото Владимира МАКУШКИНА
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