[Индекс номера 14 (01.02.2019)]



Ремонты

Люди оценят

В металлургическом цехе медного завода обновили гардеробные и душевые. После комплексного ремонта МЦ–1 заметно похорошел.

К 1 февраля коллектив электролизного участка МЦ–1 получил от компании «Норникель» свежеотремонтированные гардеробные блоки общей площадью 382 квадратных метра. Теперь у рабочих МЦ–1 есть комфортные раздевалки со шкафами для чистой и спецодежды, прекрасная парилка, оборудованные душевые, уютные комнаты отдыха и приёма пищи. Мужские гардеробные и душевые с сауной располагаются на втором этаже здания, для женщин — на третьем. Бытовые помещения рассчитаны на 60 мужчин и 40 женщин, одновременно в них могут находиться в среднем 20–25 человек, по сути, целая смена. Кое–где в здании сделали перепланировку, между «чистой» и «грязной» раздевалками оборудованы комната досмотра, пост КПП. Всё здесь продумано не только по технике безопасности, оснащению необходимыми инженерными коммуникациями и устройствами, удобству, но даже по дизайну — в оформлении помещений использован позитивный цвет «лайм». Около четырёх лет ждали на медном этих перемен. И вот наконец–то дождались — капитальный ремонт, который начался в феврале прошлого года, завершён, заказчик принял объект. За неполный год специалисты подрядной организации – компании «Новоспасский мост» (Москва) – выполнили здесь большой объём строительно–монтажных работ, включая отделочные: устройство подвесных потолков, замену кафельной плитки на полах и стенах, замену окон, дверей и т. д. Напомним, улучшение бытовых условий работников МЦ–1 было предусмотрено корпоративной программой «Норникеля» — «Быт на производстве», которая действует в компании уже 15 лет. При сдаче объекта начальник отдела социально–бытовых программ управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля» Ольга Якуш отметила, что эта программа включает в себя комплекс мероприятий по ремонту объектов социально–бытового назначения: – Их около 2500 на производствах компании. Помимо гардеробных это столовые, спортивные и актовые залы. В данном случае общая стоимость работ, включая материалы, проектную документацию, оборудование и прочие расходы, составила около 27 миллионов рублей. Всего же с начала действия программы в эксплуатацию после комплексного ремонта введено 148 объектов. Общие затраты на реализацию данного направления в 2018 году составили более 600 миллионов рублей. По словам заместителя начальника металлургического цеха по оборудованию медного завода Константина Кравчука, в здании обновлены все существующие инженерные системы: водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация, приточно–вытяжная вентиляция, противопожарная сигнализация и т. д. – Всё выполнено по европейским стандартам с использованием самых современных технологий и материалов. Осталось завершить работы по системе безопасности, но это не займёт много времени. Условия для рабочих, я считаю, созданы отличные, что немаловажно на Крайнем Севере. А до этого были обновлены столовая и гардеробные. Спасибо подрядчикам — всё сделано качественно и сдано в срок. Я уверен, наши работники по достоинству оценят этот подарок, — резюмировал Константин Кравчук.

Марина Хорошевская Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда К 1 февраля коллектив электролизного участка МЦ–1 получил от компании «Норникель» свежеотремонтированные гардеробные блоки общей площадью 382 квадратных метра. Теперь у рабочих МЦ–1 есть комфортные раздевалки со шкафами для чистой и спецодежды, прекрасная парилка, оборудованные душевые, уютные комнаты отдыха и приёма пищи.Мужские гардеробные и душевые с сауной располагаются на втором этаже здания, для женщин — на третьем. Бытовые помещения рассчитаны на 60 мужчин и 40 женщин, одновременно в них могут находиться в среднем 20–25 человек, по сути, целая смена. Кое–где в здании сделали перепланировку, между «чистой» и «грязной» раздевалками оборудованы комната досмотра, пост КПП.Всё здесь продумано не только по технике безопасности, оснащению необходимыми инженерными коммуникациями и устройствами, удобству, но даже по дизайну — в оформлении помещений использован позитивный цвет «лайм».Около четырёх лет ждали на медном этих перемен. И вот наконец–то дождались — капитальный ремонт, который начался в феврале прошлого года, завершён, заказчик принял объект.За неполный год специалисты подрядной организации – компании «Новоспасский мост» (Москва) – выполнили здесь большой объём строительно–монтажных работ, включая отделочные: устройство подвесных потолков, замену кафельной плитки на полах и стенах, замену окон, дверей и т. д.Напомним, улучшение бытовых условий работников МЦ–1 было предусмотрено корпоративной программой «Норникеля» — «Быт на производстве», которая действует в компании уже 15 лет.При сдаче объекта начальник отдела социально–бытовых программ управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля» Ольга Якуш отметила, что эта программа включает в себя комплекс мероприятий по ремонту объектов социально–бытового назначения:– Их около 2500 на производствах компании. Помимо гардеробных это столовые, спортивные и актовые залы. В данном случае общая стоимость работ, включая материалы, проектную документацию, оборудование и прочие расходы, составила около 27 миллионов рублей.Всего же с начала действия программы в эксплуатацию после комплексного ремонта введено 148 объектов. Общие затраты на реализацию данного направления в 2018 году составили более 600 миллионов рублей.По словам заместителя начальника металлургического цеха по оборудованию медного завода Константина Кравчука, в здании обновлены все существующие инженерные системы: водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация, приточно–вытяжная вентиляция, противопожарная сигнализация и т. д.– Всё выполнено по европейским стандартам с использованием самых современных технологий и материалов. Осталось завершить работы по системе безопасности, но это не займёт много времени. Условия для рабочих, я считаю, созданы отличные, что немаловажно на Крайнем Севере. А до этого были обновлены столовая и гардеробные. Спасибо подрядчикам — всё сделано качественно и сдано в срок. Я уверен, наши работники по достоинству оценят этот подарок, — резюмировал Константин Кравчук.

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