Фото новости:

Эстафета огня 2019

[Индекс номера 14 (01.02.2019)]

 Ремонты 
Люди оценят

В металлургическом цехе медного завода обновили гардеробные и душевые. После комплексного ремонта МЦ–1 заметно похорошел.
К 1 февраля коллектив электролизного участка МЦ–1 получил от компании «Норникель» свежеотремонтированные гардеробные блоки общей площадью 382 квадратных метра. Теперь у рабочих МЦ–1 есть комфортные раздевалки со шкафами для чистой и спецодежды, прекрасная парилка, оборудованные душевые, уютные комнаты отдыха и приёма пищи.
Мужские гардеробные и душевые с сауной располагаются на втором этаже здания, для женщин — на третьем. Бытовые помещения рассчитаны на 60 мужчин и 40 женщин, одновременно в них могут находиться в среднем 20–25 человек, по сути, целая смена. Кое–где в здании сделали перепланировку, между «чистой» и «грязной» раздевалками оборудованы комната досмотра, пост КПП.
Всё здесь продумано не только по технике безопасности, оснащению необходимыми инженерными коммуникациями и устройствами, удобству, но даже по дизайну — в оформлении помещений использован позитивный цвет «лайм».
Около четырёх лет ждали на медном этих перемен. И вот наконец–то дождались — капитальный ремонт, который начался в феврале прошлого года, завершён, заказчик принял объект.
За неполный год специалисты подрядной организации – компании «Новоспасский мост» (Москва) – выполнили здесь большой объём строительно–монтажных работ, включая отделочные: устройство подвесных потолков, замену кафельной плитки на полах и стенах, замену окон, дверей и т. д.
Напомним, улучшение бытовых условий работников МЦ–1 было предусмотрено корпоративной программой «Норникеля» — «Быт на производстве», которая действует в компании уже 15 лет.
При сдаче объекта начальник отдела социально–бытовых программ управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля» Ольга Якуш отметила, что эта программа включает в себя комплекс мероприятий по ремонту объектов социально–бытового назначения:
– Их около 2500 на производствах компании. Помимо гардеробных это столовые, спортивные и актовые залы. В данном случае общая стоимость работ, включая материалы, проектную документацию, оборудование и прочие расходы, составила около 27 миллионов рублей.
Всего же с начала действия программы в эксплуатацию после комплексного ремонта введено 148 объектов. Общие затраты на реализацию данного направления в 2018 году составили более 600 миллионов рублей.
По словам заместителя начальника металлургического цеха по оборудованию медного завода Константина Кравчука, в здании обновлены все существующие инженерные системы: водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация, приточно–вытяжная вентиляция, противопожарная сигнализация и т. д.
– Всё выполнено по европейским стандартам с использованием самых современных технологий и материалов. Осталось завершить работы по системе безопасности, но это не займёт много времени. Условия для рабочих, я считаю, созданы отличные, что немаловажно на Крайнем Севере. А до этого были обновлены столовая и гардеробные. Спасибо подрядчикам — всё сделано качественно и сдано в срок. Я уверен, наши работники по достоинству оценят этот подарок, — резюмировал Константин Кравчук.

Марина Хорошевская
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Какой будет городская среда Норильска — решать её жителям. В феврале стартует новый этап голосования по выбору территорий, которые благоустроят летом 2020 года.

 
В Норильск прибыла делегация, представляющая мэрию японского города Саппоро. На встрече с руководителями Норильска обсуждалась возможность международного сотрудничества в рамках деятельности Ассоциации мэров зимних городов.

Общество 
У 50 норильских школьников появился шанс получить бесплатные путёвки в Международный детский центр «Артек».

Благотворительность 
Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает всех желающих принять участие в стартовавшем сегодня марафоне «Февраль добрых дел».

Приоритеты Норникеля 
На Талнахской обогатительной фабрике решили повысить культуру производства. Руководители предприятия навели чистоту и порядок в отделении дробильного цеха и реагентном отделении измельчительно–флотационного цеха.

Приоритеты Норникеля 
Для работников Талнахской обогатительной фабрики установили новую автобусную остановку.

 
«Норникель» объявил предварительные производственные результаты за четвёртый квартал, полный 2018 год и производственный прогноз на 2019-й.

Ремонты 
В металлургическом цехе медного завода обновили гардеробные и душевые. После комплексного ремонта МЦ–1 заметно похорошел.

Интервью 
Образцовый оркестр духовых инструментов BrassBanda — детище неугомонного молодого музыканта и педагога КДШИ Алексея Пупика. За семь лет яркой деятельности в Норильске их горячо полюбили.

Тема недели 
Одна из самых обсуждаемых в последнее время тем — новый проект СанПиН по организации питания детей в общеобразовательных учреждениях, который уже в следующем учебном году может быть введён в действие. Самым резонансным оказалось положение 6.15, где говорится о том, что «не допускается использовать для организации питания детей принесённые из дома продукты и блюда». Педагоги, врачи и родители разделились на два лагеря — сторонников и противников этой нормы.

Новости:
 1 февраля 2019 
17:41 Сегодня по всей России стартовал приём заявлений в первый класс, и продлится он до 1 июля.
17:37 Пятнадцать произведений в честь 15-летия хорового ансамбля «Благовест» прозвучит сегодня в городском концертном зале.
17:15 Людям, привлекающим несовершеннолетних к участию в митингах, грозит административное наказание.
16:48 В Норильске пройдёт смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.
16:38 Агентство развития Норильска: «Мы развиваем ещё один инструмент поддержки индивидуальных предпринимателей, который действительно работает».
16:06 Федеральный проект «Парта Героя» продолжает свою работу в Норильске: эстафету приняла школа № 23.
15:53 Норильские школьницы стали призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе.
15:53 Красноярский край готовится к КЭФ-2019.
13:31 Ветераны-афганцы и члены семей погибших военнослужащих получат единовременную материальную помощь.
11:51 Публичная библиотека объявляет конкурс литературных проектов «Северный тревелог».
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх