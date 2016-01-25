[Индекс номера 14 (01.02.2019)]



Интервью

Пупик и BrassBanda

Образцовый оркестр духовых инструментов BrassBanda — детище неугомонного молодого музыканта и педагога КДШИ Алексея Пупика. За семь лет яркой деятельности в Норильске их горячо полюбили.

У коллектива немало наград разного уровня. А недавно они покорили Москву — взяли Гран–при и золото в двух международных конкурсах «Звёзды столицы» и «Московское созвездие». Мы поздравили оркестр с победой и попросили Алексея рассказать о секретах успеха. — Как вы вдохновляете своих музыкантов? — Я всегда перед концертом даю своим ребятам установку: «Выкладываемся до потери пульса, зал прогреваем до +45 по Цельсию и закидываем адреналином и энергетикой!». Вот они и выложились в очередной раз во время новогоднего отдыха в Подмосковье, в оздоровительном лагере «Чайковский», путёвками в который их заслуженно наградил город. За три недели мы всё успели — и отлично отдохнули, и концерты дали. Выступили по приглашению нашего друга — известного дирижера Андрея Балина — в Одинцово, где прекрасный зал и отзывчивые слушатели. Встретились с брассбандистами самого первого состава, которые сейчас учатся в Москве. Они приехали нас поддержать во время выступления в Музее Победы на Поклонной горе на Международном фестивале «Бессмертный оркестр». Нам вручили множество подарков и благодарственные письма, а также предложили в конце сентября принять участие в программе «Бессмертный оркестр» в Калининграде. А ещё был ударный концерт в подмосковной Истре. И нас снова зовут приехать. Эта новогодняя поездка — настоящее чудо, и спасибо огромное городу за подаренный праздник, особо — начальнику управления культуры Ирине Субочевой, которая нас всячески опекает. — Вы не успели вернуться, как приступили к работе над новой программой... — Сейчас готовлюсь к участию в эстрадно–джазовом проекте Nord Brass. Он запланирован на март и станет третьим по счёту. Это была моя давняя мечта — собрать приглашённых звёзд и лучших норильских музыкантов. Получилось, и нашей публике понравилось. В этот раз прилетит знаменитый маэстро Андрей Балин с другими ведущими музыкантами страны, превосходные саксофонисты из Магадана. Концерты планируются: 14 марта в КДЦ «Юбилейный», 15 марта в КДЦ «Арктика» в Дудинке, а 16 марта в ДК комбината.

• Алексей Пупик родился в Норильске в 1982 году. Окончил Кайерканскую детскую школу искусств по классу саксофона, Норильский колледж искусств по классу фагота, Красноярскую госакадемию музыки и театра. • Почти 15 лет работает в КДШИ преподавателем духового отделения. В 2011 году создал детский духовой оркестр BrassBanda — вдохновился после гастролей по Европе с оркестром Андрея Балина «Алеко». • Алексей принял участие в Эстафете огня Универсиады–2019, а вчера его оркестр получил награду за значительный вклад в проведении её норильского этапа.

— Откуда у вас, так много работающего с детьми, берутся силы ещё и на взрослый проект? — Понятно, устаю, но мне работа — в удовольствие. Люблю предвкушение концертов, общение с нашими замечательными музыкантами и артистами, педагогами. Плюс приезжают замечательные гости, завязываются новые творческие знакомства, идёт обмен опытом, творческое развитие. Что касается детской «банды», то с ними устаю больше, особенно когда ребята вырастают и уезжают. Приходится делать всё по новой. А когда вижу своих выпускников успешными в больших городах, то это большая радость для меня. — Вам принадлежит идея создания мюзикла к юбилею Норильска, которую поддержали в управлении культуры. А автор либретто Юрий Фомин буквально главным героем сделал ровесницу города — нашу «Заполярку». Вы с ребятами были задействованы в этом проекте. И вообще в год 65–летия города команда так много выступала, что, наверное, родители не очень были довольны такой занятостью детей... — Родители гордятся своими детьми, поэтому мы всегда находим понимание, хотя вопросы, конечно, возникают. Но они видят, как их ребята развиваются, каких успехов сообща добивается команда. Мы вместе идём вперёд. И костюмы скоро будут новые, первые я заказал семь лет назад на свои средства. Пора девочкам и сценические сапожки заменить, которые они истоптали на концертах. Инструментов бы более качественных, но я уже не наглею, ведь и так очень много куплено для коллектива. — Какие ещё мечты? — Пройти конкурс и попасть в «Артек» на слёт лучших духовых оркестров страны. В Европу поехать — руководитель истринского оркестра предлагает совместный гастрольный тур. Принять в августе участие в знаменитом фестивале «Спасская башня» на Красной площади. Это большая честь, поэтому уже готовимся изо всех сил. А ещё есть мечта снимать профессиональные клипы и играть музыку собственного сочинения. Но для этого нужно время. В ноябре для концерта в театре мы сделали два клипа с помощью Вадима Красносельского — о том, как едем на концерт и живём в школе. Но это для веселья публики и чтобы успеть передохнуть и переодеться между номерами. А мне хочется делать настоящие, профессиональные клипы. Конечно, мы ещё юны, но упорно ищем себя в звуке и движениях. — А как набираете в команду? — Мы проводим прослушивание, и если даже всё не очень, но желание велико, то берём на занятия, и, как правило, всё получается. Сейчас в коллективе 29 детей, и 5 музыкантов из преподавателей, и ещё мой однокурсник по училищу Алексей Герасимович. В прошлом году после ухода выпускников мы пополнились новичками, которых очень помогла подтянуть подаренная городом летняя поездка в лагерь «Премьера» в Анапе, мы там много репетировали и выступали, собирая толпы народа на набережной. Пришло много новых барабанщиц — почти половина состава. Они перед большим концертом в театре, который мы даём раз в год, с утра до вечера репетировали. Поставили рекорд — подготовили труднейшую программу с барабанщицами всего за два месяца. Взяли даже «Секретный корпус» — одно из самых сложных произведений барабанного шоу. Для многих детей это был дебют... Я очень благодарен взрослым участникам оркестра. Это коллега по КДШИ Андрей Степаненко, моя правая рука, педагоги Никита Важных, Евгений Кудряшов, Вениамин Бархатов... Помните очень сложный концертный номер, который босыми ногами исполняет на тромбоне артистичный Владимир Гузий? Это мой ученик, который после окончания НКИ уже сам преподаёт. В концертах помогает и школьный звукорежиссёр Андрей Ананьев. С нами также сотрудничают: танцевальная студия «Норд–Данс», коллектив «Шкода», центр развития «Старт», ансамбль Voices, замечательная солистка Татьяна Старикова с учениками из НДМШ. — Аплодисментов и комплиментов получаете много. А чья оценка дороже всего? — Моих коллег. Например, преподавателя НКИ Дмитрия Осияна, у него продолжают учиться мои ребята. Мне приятно, что он отметил музыкальный рост коллектива. Понимаю, что не идеал, но я всегда буду стремиться к лучшему. Надо менять качество инструментов, хотя бы солистам. Разнообразить номера. Искать оригинальные решения — я придумал подсветку для барабанов, а светящиеся палочки заказал в Америке. Очень хочу показать наше шоу–дефиле и в Японии. Мы готовы к любым проектам. И идём вперёд маленькими, но уверенными шагами.

Ирина Даниленко Фото из архива Алексея Пупика www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда У коллектива немало наград разного уровня. А недавно они покорили Москву — взяли Гран–при и золото в двух международных конкурсах «Звёзды столицы» и «Московское созвездие». Мы поздравили оркестр с победой и попросили Алексея рассказать о секретах успеха.— Я всегда перед концертом даю своим ребятам установку: «Выкладываемся до потери пульса, зал прогреваем до +45 по Цельсию и закидываем адреналином и энергетикой!». Вот они и выложились в очередной раз во время новогоднего отдыха в Подмосковье, в оздоровительном лагере «Чайковский», путёвками в который их заслуженно наградил город. За три недели мы всё успели — и отлично отдохнули, и концерты дали.Выступили по приглашению нашего друга — известного дирижера Андрея Балина — в Одинцово, где прекрасный зал и отзывчивые слушатели. Встретились с брассбандистами самого первого состава, которые сейчас учатся в Москве. Они приехали нас поддержать во время выступления в Музее Победы на Поклонной горе на Международном фестивале «Бессмертный оркестр». Нам вручили множество подарков и благодарственные письма, а также предложили в конце сентября принять участие в программе «Бессмертный оркестр» в Калининграде. А ещё был ударный концерт в подмосковной Истре. И нас снова зовут приехать. Эта новогодняя поездка — настоящее чудо, и спасибо огромное городу за подаренный праздник, особо — начальнику управления культуры Ирине Субочевой, которая нас всячески опекает.— Сейчас готовлюсь к участию в эстрадно–джазовом проекте Nord Brass. Он запланирован на март и станет третьим по счёту. Это была моя давняя мечта — собрать приглашённых звёзд и лучших норильских музыкантов. Получилось, и нашей публике понравилось. В этот раз прилетит знаменитый маэстро Андрей Балин с другими ведущими музыкантами страны, превосходные саксофонисты из Магадана. Концерты планируются: 14 марта в КДЦ «Юбилейный», 15 марта в КДЦ «Арктика» в Дудинке, а 16 марта в ДК комбината.• Алексей Пупик родился в Норильске в 1982 году. Окончил Кайерканскую детскую школу искусств по классу саксофона, Норильский колледж искусств по классу фагота, Красноярскую госакадемию музыки и театра.• Почти 15 лет работает в КДШИ преподавателем духового отделения. В 2011 году создал детский духовой оркестр BrassBanda — вдохновился после гастролей по Европе с оркестром Андрея Балина «Алеко».• Алексей принял участие в Эстафете огня Универсиады–2019, а вчера его оркестр получил награду за значительный вклад в проведении её норильского этапа.— Понятно, устаю, но мне работа — в удовольствие. Люблю предвкушение концертов, общение с нашими замечательными музыкантами и артистами, педагогами. Плюс приезжают замечательные гости, завязываются новые творческие знакомства, идёт обмен опытом, творческое развитие. Что касается детской «банды», то с ними устаю больше, особенно когда ребята вырастают и уезжают. Приходится делать всё по новой. А когда вижу своих выпускников успешными в больших городах, то это большая радость для меня.— Родители гордятся своими детьми, поэтому мы всегда находим понимание, хотя вопросы, конечно, возникают. Но они видят, как их ребята развиваются, каких успехов сообща добивается команда. Мы вместе идём вперёд. И костюмы скоро будут новые, первые я заказал семь лет назад на свои средства. Пора девочкам и сценические сапожки заменить, которые они истоптали на концертах. Инструментов бы более качественных, но я уже не наглею, ведь и так очень много куплено для коллектива.— Пройти конкурс и попасть в «Артек» на слёт лучших духовых оркестров страны. В Европу поехать — руководитель истринского оркестра предлагает совместный гастрольный тур. Принять в августе участие в знаменитом фестивале «Спасская башня» на Красной площади. Это большая честь, поэтому уже готовимся изо всех сил.А ещё есть мечта снимать профессиональные клипы и играть музыку собственного сочинения. Но для этого нужно время. В ноябре для концерта в театре мы сделали два клипа с помощью Вадима Красносельского — о том, как едем на концерт и живём в школе. Но это для веселья публики и чтобы успеть передохнуть и переодеться между номерами. А мне хочется делать настоящие, профессиональные клипы. Конечно, мы ещё юны, но упорно ищем себя в звуке и движениях.— Мы проводим прослушивание, и если даже всё не очень, но желание велико, то берём на занятия, и, как правило, всё получается. Сейчас в коллективе 29 детей, и 5 музыкантов из преподавателей, и ещё мой однокурсник по училищу Алексей Герасимович.В прошлом году после ухода выпускников мы пополнились новичками, которых очень помогла подтянуть подаренная городом летняя поездка в лагерь «Премьера» в Анапе, мы там много репетировали и выступали, собирая толпы народа на набережной. Пришло много новых барабанщиц — почти половина состава. Они перед большим концертом в театре, который мы даём раз в год, с утра до вечера репетировали. Поставили рекорд — подготовили труднейшую программу с барабанщицами всего за два месяца. Взяли даже «Секретный корпус» — одно из самых сложных произведений барабанного шоу. Для многих детей это был дебют... Я очень благодарен взрослым участникам оркестра. Это коллега по КДШИ Андрей Степаненко, моя правая рука, педагоги Никита Важных, Евгений Кудряшов, Вениамин Бархатов... Помните очень сложный концертный номер, который босыми ногами исполняет на тромбоне артистичный Владимир Гузий? Это мой ученик, который после окончания НКИ уже сам преподаёт. В концертах помогает и школьный звукорежиссёр Андрей Ананьев. С нами также сотрудничают: танцевальная студия «Норд–Данс», коллектив «Шкода», центр развития «Старт», ансамбль Voices, замечательная солистка Татьяна Старикова с учениками из НДМШ.— Моих коллег. Например, преподавателя НКИ Дмитрия Осияна, у него продолжают учиться мои ребята. Мне приятно, что он отметил музыкальный рост коллектива. Понимаю, что не идеал, но я всегда буду стремиться к лучшему. Надо менять качество инструментов, хотя бы солистам. Разнообразить номера. Искать оригинальные решения — я придумал подсветку для барабанов, а светящиеся палочки заказал в Америке. Очень хочу показать наше шоу–дефиле и в Японии. Мы готовы к любым проектам. И идём вперёд маленькими, но уверенными шагами.

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