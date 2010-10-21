[Индекс номера 140 (20.09.2019)]



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Арктический ресурс

В Норильске за круглым столом эксперты обсудили вопросы привлечения рабочих кадров в Арктическую зону.

Участниками заседания по обмену опытом использования механизмов привлечения трудовых ресурсов на территории Арктической зоны страны стали представители федеральной, краевой и местной власти, а также Таймырского Долгано– Ненецкого муниципального района. Тот факт, что сегодня высококвалифицированных специалистов и людей, обладающих дефицитными специальностями, на северах не хватает, стал главной темой обсуждения. В ближайшие годы, отметили участники совещания, в Арктической зоне потребуется открыть ещё 30 000 вакансий — для строительства и реализации разрабатываемых сейчас инвестпроектов. Откуда взять столько рабочих рук? Задуматься об этом пора уже сейчас, считают специалисты. Сегодня ситуация с кадрами, безработицей и наполненностью вакансий в Норильске лучше, чем в любой из территорий края. Это в своём докладе отметила Татьяна Былкова, начальник отдела программ занятости и рынка труда Агентства труда и занятости края. Впрочем, в целом ситуацию в регионе неблагоприятной не назовёшь. – За последние пять лет уровень безработицы в крае снизился почти в два раза. Растёт число заявляемых вакансий — сегодня их 184 тысячи, 128 из них предлагают постоянную занятость. Однако дефицит квалифицированных кадров на территории, по прогнозу, не будет снижаться — только 40% занятости даёт молодёжь. Для решения вопроса в регионе разработана стратегия управления рынком труда, которая предусматривает целый ряд механизмов кадрового обеспечения, в том числе в отдельных муниципалитетах. Как отметил председатель норильского Совета депутатов Александр Пестряков, сейчас наш город теряет привлекательность для приезжих специалистов, включая молодёжь. Если в 1980–1990–х годах уровень заработной платы в Норильске был выше среднероссийского в 2,6 раза, то сейчас эту планку выдерживает лишь «Норникель». В бюджетной сфере, а также в среднем и малом предпринимательстве зарплаты немногим выше, чем на материке. При этом стоимость жизни в Норильске как минимум в 1,5 раза выше, чем в других регионах страны. Норильск приветствует конкретные предложения – Существующая проблематика носит комплексный характер. И как бы ни старались муниципалитет и регион привлечь специалистов на территорию, без системной господдержки кадровый голод не утолить. В частности, сегодня мы предложили на государственном уровне рассмотреть возможность формирования пакета социальных гарантий для тех, чей северный стаж составляет более 15 лет, введения преференций для малого и среднего бизнеса, возврата системы госзаказа для вузов по дефицитным для Арктики профессиям, установления полного размера процентной надбавки за стаж работы на Крайнем Севере с первого дня и иные меры, которые, на наш взгляд, будут действенными для привлечения в Норильск и другие арктические территории квалифицированных специалистов, — подчеркнул Александр Пестряков. В качестве перспективы наращивания трудовых ресурсов было названо привлечение рабочих из ближнего и дальнего зарубежья. Как отметил Геннадий Седаков, заместитель директора Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ, для россиян Север перестал быть финансово привлекательным, но остаётся таковым для зарубежных рабочих. При отсутствии интереса со стороны местных работников приезжие могли бы заполнить эту нишу. Только за последний год, по официальной статистике, в страну прибыло около 4 миллионов иностранных рабочих, 3,5% из них — в Арктическую зону, 500 человек — в Норильск. Альтернативой этому пути могут стать программы мобильности рабочих кадров по территории страны. – Важно модифицировать имеющиеся программы так, чтобы они были привлекательны как для работодателей, так и для работников, ведь понятно, что человек не захочет ехать куда–то жить, если там не создана нормальная инфраструктура, — считает Геннадий Седаков. Виктор Новиков, руководитель Агентства труда и занятости населения Красноярского края, считает, что обращение к иностранной рабочей силе — крайность, к которой стоит прибегнуть только в случае, если жители конкретной территории или региона не готовы заполнить вакансии. – Для реализации готовящихся в Арктике инвестпроектов местных трудовых ресурсов будет недостаточно. Важно понимать, где брать специалистов, как их готовить, на какой базе, какие требования к ним будут предъявляться — всё это и обсуждается в рамках нашего совещания. Да, одним из вариантов решения проблемы называлось привлечение иностранной рабочей силы, но я как представитель службы занятости ратую за то, что сначала следует задействовать местные ресурсы: жителям края мы должны в первую очередь предложить рабочие места. Если требуется — переобучить их, повысить квалификацию. Для этого существует ряд программ, в том числе по мобильности трудовых ресурсов, который позволяет работодателю привлечь работника из другого региона, за что государство может оплатить ему часть расходов. Сегодня мы можем не только поделиться опытом, но и получить инструмент, который способен будет удовлетворить кадровые потребности конкретных предприятий. Норильск, со своей стороны, приветствует конкретные предложения и в то же время продолжает планомерную работу по привлечению в город нужных специалистов. Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, напомнила, что у нас с 2013 года работает муниципальная программа по приглашению специалистов, обладающих дефицитной специальностью. За этот период город обрёл 220 врачей и 236 педагогов, но и этого числа высококвалифицированных кадров ещё недостаточно. – Нам важно решить проблему оттока кадров с территории, хотя его уровень сегодня не является критичным. Нас интересует не только привлечение трудовых ресурсов на территорию, но и их зарепление. Думаю, Норильск может стать кадровым центром для всей Арктической зоны, и именно потому этот круглый стол проводится здесь, — сказала Наталья Коростелева. Она также отметила, что Норильск готов принимать необходимое ему количество людей, обеспечивая их жильём, предоставляя хорошие условия труда и подъёмные выплаты. В этой связи решено изменить условия программы приглашения дефицитных специалистов на 2020 год. – В прошлом году условия были такими: специалисту с выс-шей квалификацией выплачивалось 300 тысяч рублей, с первой категорией — 250, ниже — 200 и так далее. Мы хотим сделать программу более гибкой, введя единую выплату для всех специалистов, которых считаем нужным привлечь, — пояснила Наталья Коростелева. По итогам круглого стола была подготовлена резолюция, в которой предложено: создать на портале «Работа в России» от- дельный раздел, посвящённый информации о вакансиях в Арктической зоне; увеличить до 1 млн рублей финансовую поддержку работодателей, привлекающих на Север сотрудников по программе мобильности трудовых ресурсов; провести дискуссионную площадку по вопросам кадрового обеспечения в рамках очередного международного форума «Арктика — территория диалога»; рекомендовать МВД РФ включить Норильск в качестве территории вселения в подпрограмму «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». Помимо этого рассматривается вариант расширения мер поддержки работников, приехавших из других регионов; регулярное проведение ярмарок вакансий; более плотное проведение проф-ориентационной работы, разработка планов по трудоустройству выпускников на предприятиях Арктики до 2024 года, а также предоставление возможности предприятиям подавать квоту на привлечение иностранных работников, в том числе по оргнабору. Резолюция будет представлена ряду федеральных министерств, а также правительству края, которые и рассмотрят перспективу внедрения предложенных мер.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Участниками заседания по обмену опытом использования механизмов привлечения трудовых ресурсов на территории Арктической зоны страны стали представители федеральной, краевой и местной власти, а также Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района. Тот факт, что сегодня высококвалифицированных специалистов и людей, обладающих дефицитными специальностями, на северах не хватает, стал главной темой обсуждения. В ближайшие годы, отметили участники совещания, в Арктической зоне потребуется открыть ещё 30 000 вакансий — для строительства и реализации разрабатываемых сейчас инвестпроектов. Откуда взять столько рабочих рук? Задуматься об этом пора уже сейчас, считают специалисты.Сегодня ситуация с кадрами, безработицей и наполненностью вакансий в Норильске лучше, чем в любой из территорий края. Это в своём докладе отметила Татьяна Былкова, начальник отдела программ занятости и рынка труда Агентства труда и занятости края. Впрочем, в целом ситуацию в регионе неблагоприятной не назовёшь.– За последние пять лет уровень безработицы в крае снизился почти в два раза. Растёт число заявляемых вакансий — сегодня их 184 тысячи, 128 из них предлагают постоянную занятость. Однако дефицит квалифицированных кадров на территории, по прогнозу, не будет снижаться — только 40% занятости даёт молодёжь. Для решения вопроса в регионе разработана стратегия управления рынком труда, которая предусматривает целый ряд механизмов кадрового обеспечения, в том числе в отдельных муниципалитетах.Как отметил председатель норильского Совета депутатов Александр Пестряков, сейчас наш город теряет привлекательность для приезжих специалистов, включая молодёжь. Если в 1980–1990–х годах уровень заработной платы в Норильске был выше среднероссийского в 2,6 раза, то сейчас эту планку выдерживает лишь «Норникель». В бюджетной сфере, а также в среднем и малом предпринимательстве зарплаты немногим выше, чем на материке. При этом стоимость жизни в Норильске как минимум в 1,5 раза выше, чем в других регионах страны.– Существующая проблематика носит комплексный характер. И как бы ни старались муниципалитет и регион привлечь специалистов на территорию, без системной господдержки кадровый голод не утолить. В частности, сегодня мы предложили на государственном уровне рассмотреть возможность формирования пакета социальных гарантий для тех, чей северный стаж составляет более 15 лет, введения преференций для малого и среднего бизнеса, возврата системы госзаказа для вузов по дефицитным для Арктики профессиям, установления полного размера процентной надбавки за стаж работы на КрайнемСевере с первого дня и иные меры, которые, на наш взгляд, будут действенными для привлечения в Норильск и другие арктические территории квалифицированных специалистов, — подчеркнул Александр Пестряков.В качестве перспективы наращивания трудовых ресурсов было названо привлечение рабочих из ближнего и дальнего зарубежья. Как отметил Геннадий Седаков, заместитель директора Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ, для россиян Север перестал быть финансово привлекательным, но остаётся таковым для зарубежных рабочих. При отсутствии интереса со стороны местных работников приезжие могли бы заполнить эту нишу.Только за последний год, по официальной статистике, в страну прибыло около 4 миллионов иностранных рабочих, 3,5% из них — в Арктическую зону, 500 человек — в Норильск. Альтернативой этому пути могут стать программы мобильности рабочих кадров по территории страны.– Важно модифицировать имеющиеся программы так, чтобы они были привлекательны как для работодателей, так и для работников, ведь понятно, что человек не захочет ехать куда–то жить, если там не создана нормальная инфраструктура, — считает Геннадий Седаков.Виктор Новиков, руководитель Агентства труда и занятости населения Красноярского края, считает, что обращение к иностранной рабочей силе — крайность, к которой стоит прибегнуть только в случае, если жители конкретной территории или региона не готовы заполнить вакансии.– Для реализации готовящихся в Арктике инвестпроектов местных трудовых ресурсов будет недостаточно. Важно понимать, где брать специалистов, как их готовить, на какой базе, какие требования к ним будут предъявляться — всё это и обсуждается в рамках нашего совещания. Да, одним из вариантов решения проблемы называлось привлечение иностранной рабочей силы, но я как представитель службы занятости ратую за то, что сначала следует задействовать местные ресурсы: жителям края мы должны в первую очередь предложить рабочие места. Если требуется — переобучить их, повысить квалификацию. Для этого существует ряд программ, в том числе по мобильности трудовых ресурсов, который позволяет работодателю привлечь работника из другого региона, за что государство может оплатить ему часть расходов. Сегодня мы можем не только поделиться опытом, но и получить инструмент, который способен будет удовлетворить кадровые потребности конкретных предприятий.Норильск, со своей стороны, приветствует конкретные предложения и в то же время продолжает планомерную работу по привлечению в город нужных специалистов. Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике, напомнила, что у нас с 2013 года работает муниципальная программа по приглашению специалистов, обладающих дефицитной специальностью. За этот период город обрёл 220 врачей и 236 педагогов, но и этого числа высококвалифицированных кадров ещё недостаточно.– Нам важно решить проблему оттока кадров с территории, хотя его уровень сегодня не является критичным. Нас интересует не только привлечение трудовых ресурсов на территорию, но и их зарепление. Думаю, Норильск может стать кадровым центром для всей Арктической зоны, и именно потому этот круглый стол проводится здесь, — сказала Наталья Коростелева.Она также отметила, что Норильск готов принимать необходимое ему количество людей, обеспечивая их жильём, предоставляя хорошие условия труда и подъёмные выплаты. В этой связи решено изменить условия программы приглашения дефицитных специалистов на 2020 год.– В прошлом году условия были такими: специалисту с выс-шей квалификацией выплачивалось 300 тысяч рублей, с первой категорией — 250, ниже — 200 и так далее. Мы хотим сделать программу более гибкой, введя единую выплату для всех специалистов, которых считаем нужным привлечь, — пояснила Наталья Коростелева.По итогам круглого стола была подготовлена резолюция, в которой предложено: создать на портале «Работа в России» от-дельный раздел, посвящённый информации о вакансиях в Арктической зоне; увеличить до 1 млн рублей финансовую поддержку работодателей, привлекающих на Север сотрудников по программе мобильности трудовых ресурсов; провести дискуссионную площадку по вопросам кадрового обеспечения в рамках очередного международного форума «Арктика — территория диалога»; рекомендовать МВД РФ включить Норильск в качестве территории вселения в подпрограмму «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом».Помимо этого рассматривается вариант расширения мер поддержки работников, приехавших из других регионов; регулярное проведение ярмарок вакансий; более плотное проведение проф-ориентационной работы, разработка планов по трудоустройству выпускников на предприятиях Арктики до 2024 года, а также предоставление возможности предприятиям подавать квоту на привлечение иностранных работников, в том числе по оргнабору. Резолюция будет представлена ряду федеральных министерств, а также правительству края, которые и рассмотрят перспективу внедрения предложенных мер.

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