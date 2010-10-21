[Индекс номера 140 (20.09.2019)]

 ЖКХ 
Капитальный размах

Половина годового плана по капитальному ремонту норильских домов выполнена.
В этом году выполняется колоссальный объём работ по ремонту кровель, сообщил Евгений Войник, начальник управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска. Около 40 уже готовы, ещё столько же находятся на стадии завершения.
– С погодой повезло, и мы практически закончили все крыши, которые покрывались мягкой кровлей. Там, где кровля жёсткая, работы можно вести и при отрицательных температурах, — отметил Евгений Войник.
Несмотря на то что погода рабочим благоприятствовала, было несколько моментов, когда дожди всё–таки заливали квартиры домов, где кровлю демонтировали и ремонт был в самом разгаре. Так случилось на Севастопольской, 7б, где убрали старый утеплитель, выполнили стяжку и уложили новое покрытие. В процессе производства работ дождём залило 26–ю и 30–ю квартиры. В управляющей компании отметили, что это достаточно обыденная ситуация, потому что подрядчикам приходится вскрывать кровли, чердачные перекрытия, а от осадков никто не застрахован. Сегодня коммунальники актируют убытки, жильцам они будут возмещены.
Помимо ремонта кровель в этом году в рамках региональной программы капремонтов и по муниципальной программе за счёт средств местного бюджета обновляются и фасады домов.
– Сегодня готовы шесть зданий, пять находятся в работе. Ремонт фасадов двух домов, где в этом сезоне подрядчики не успевают всё выполнить, перенесут на следующий год, — сообщил Евгений Войник. — Инженерные сети заменены на девяти домах, в пяти ещё работы ведутся, — добавил он.
К слову, в ближайшие годы таких масштабных работ по замене кровель и ремонту фасадов в городе не запланировано. План с 2020–го по 2022–й на 85% состоит из замены лифтового оборудования.

Марина Андриюк
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